Huawei Mate 40'ın detayları netleşiyor

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Huawei, genellikle Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını yılın ikinci yarısında piyasaya sürüyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Huawei Mate 40 serininin ilk olarak Kirin 1020 ile gelmesi bekleniyordu ancak sızan yeni bilgilere göre cihaz Kirin 1000 yonga seti ile gelecek.

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Yıl sonuna kadar 8 milyon satış hedefleniyor

2020'nin dördüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 modelinde kullanılacak olan Kirin 1000, 5nm fabrikasyon süreciyle TSMC tarafından üretiliyor. Baltimore kod adıyla geliştirilen yonga setin, Mate 40 lansmanından birkaç hafta önce resmileşecek. Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere, Huawei yılın son çeyreğinde 8 milyon adet Mate 40 satmayı hedefliyor.

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Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, Nisan ayında Mate 40'ın serbest biçimli lens tasarımı ile donatılacağını ve şirketin bu tasarımı patentlemeyi planladığını belirtmişti. Huawei Mate 40 ile ilgili olarak su yüzüne çıkan bilgiler şimdilik bu şekilde. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça, teknik detayların da tam olarak şekilleneceğini söylemek mümkün.

https://www.91mobiles.com/hub/huawei-mate-40-kirin-1000-soc-launch-q4-2020/

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