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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider

    Huawei Mate 40 Pro ortalama olarak 103 özçekim puanı alabiliyor. Ayrıca 110 fotoğraf puanı ile özçekim kategorisinde bir rekora imza atıyor. İkinci ise P40 Pro oluyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider
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    Piyasaya çıktığı her dönemde DxOMark kamera testlerini adeta domine eden Huawei amiral gemisi telefonlar yeni bir başarıya daha imza attı. En iyi özçekim kamerası puanlarında Huawei Mate 40 Pro liderliğe oturdu.

    Huawei Mate 40 Pro özçekim lideri

    DxOMark platformunun yaptığı kamera testlerinde Huawei Mate 40 Pro+ modeli 139 ortalama puan ile lider durumda bulunuyor. Hemen arkasından ise Huawei Mate 40 Pro modeli 136 puanla geliyor.

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    Huawei Mate 40 Pro+ modeli 50MP çözünürlüğünde f/1.9 OIS ana sensör, 20MP ultra geniş sensör, 12MP ve 8MP OIS telefoto sensörler barındırıyor. Huawei Mate 40 Pro ise 50MP f/1.9 sensör, 20MP geniş açılı sensör ve 12MP telefoto sensöre sahip.

    Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider
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    Özçekim kameralarına gelecek olursa Huawei Mate 40 Pro liderliği ele geçiriyor ve 104 ortalama puan alıyor. 13MP ana sensör ve 3D ToF sensörü sayesinde model oldukça başarılı özçekim yapabiliyor. Fotoğraf puanı ise 110 ile listenin en iyisi olmuş. Testlerde karanlık ortam çekimlerinin çok başarılı olduğu görülmüş. Yine de bazı anlarda beyaz dengesi ve renk akıcılığının bozulabildiği, sabit odaklı lensin yetersiz kalabildiği dile getirilmiş.

    Özçekim listesinde daha önceki lider ise 103 puanla P40 Pro modeliydi. Modelde 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve kızıl ötesi sensör mevcuttu. Hem arka kamera hem de ön kamera testlerinde ilk iki sırayı Huawei telefonlarının alması da dikkat çekici.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/04/huawei-tops-dxomark-selfie-ranking-mate-40-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dt1907 4 gün ( Mesaj Silindi )
    google yok ayrıca olması gereken fiyatı 7 bin lira.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkarım: beklentiler sadece üzer; bu son paylaşım bile, insanların aslında genel itibariyle başarılı bir oyundan çok uçuk beklentilerinin karşılığında, hayal kırıklıklarının ve sitemlerinin destekleyici niteliğinde, kimse size bu oyunu satın alma noktasında zorlayıcı bir tutum sergilemedi diye tahmin ediyorum. Gaming argosu tabiriyle ağlamanın pek de bi faydası yok.
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    zero fear 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon çıkalı aylar oldu ama gündemden düştükçe şurada lider oldu burada lider oldu diye haberler ortaya atılıyor
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    glumerna (hiko baba) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kayıt yapılmıyor bizde alamıyoz eskisi gibi
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    Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi )
    DXOmark güvenilir değildir.
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    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Evt ama eskiden öleydi herşey öle ilk efso ondan sonra bok bağlıyo
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