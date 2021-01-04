Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider

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Piyasaya çıktığı her dönemde DxOMark kamera testlerini adeta domine eden Huawei amiral gemisi telefonlar yeni bir başarıya daha imza attı. En iyi özçekim kamerası puanlarında Huawei Mate 40 Pro liderliğe oturdu.

Huawei Mate 40 Pro özçekim lideri

DxOMark platformunun yaptığı kamera testlerinde Huawei Mate 40 Pro+ modeli 139 ortalama puan ile lider durumda bulunuyor. Hemen arkasından ise Huawei Mate 40 Pro modeli 136 puanla geliyor.

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Huawei Mate 40 Pro+ modeli 50MP çözünürlüğünde f/1.9 OIS ana sensör, 20MP ultra geniş sensör, 12MP ve 8MP OIS telefoto sensörler barındırıyor. Huawei Mate 40 Pro ise 50MP f/1.9 sensör, 20MP geniş açılı sensör ve 12MP telefoto sensöre sahip.

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Özçekim kameralarına gelecek olursa Huawei Mate 40 Pro liderliği ele geçiriyor ve 104 ortalama puan alıyor. 13MP ana sensör ve 3D ToF sensörü sayesinde model oldukça başarılı özçekim yapabiliyor. Fotoğraf puanı ise 110 ile listenin en iyisi olmuş. Testlerde karanlık ortam çekimlerinin çok başarılı olduğu görülmüş. Yine de bazı anlarda beyaz dengesi ve renk akıcılığının bozulabildiği, sabit odaklı lensin yetersiz kalabildiği dile getirilmiş.

Özçekim listesinde daha önceki lider ise 103 puanla P40 Pro modeliydi. Modelde 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve kızıl ötesi sensör mevcuttu. Hem arka kamera hem de ön kamera testlerinde ilk iki sırayı Huawei telefonlarının alması da dikkat çekici.

https://www.gizmochina.com/2021/01/04/huawei-tops-dxomark-selfie-ranking-mate-40-pro/

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