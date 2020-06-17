Huawei Mate 40 serisi gecikiyor

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Nisan ayında memleketinin de etkisiyle akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen ve Çin premium akıllı telefon pazarının da yüzde 90’ına hakim olan Huawei bununla birlikte ağır yaptırımlar altında ezilmeye devam ediyor. Yaptırımlar olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Huawei Mate 40 gecikecek

Huawei’nin bugüne kadar yürürlüğe konan yaptırımlar içerisinde en ağırı belki de TSMC ile döküm ortaklığının sekteye uğraması oldu. Yaptırımlar nedeniyle Kirin yonga setlerinin özellikle 7nm ve sonraki süreçleri için Huawei yeni dökümcü bulmak zorunda. Üretim geciktikçe yeni nesil akıllı telefonlar da gecikiyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, tedarikçilerine yeni amiral gemisine ait bazı bileşenlerin üretimini geciktirmesini, bazı bileşenlerin ise üretimini tamamen durdurmasını istedi. Ayrıca yaz döneminde de bazı bileşenlerin siparişlerini azaltacağını bildirdi.

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Kaynaklar yeni yaptırımlar ile birlikte Huawei’nin mevcut stratejisini yeniden gözden geçireceğini ve bu nedenle Mate 40 amiral gemisini erteleyeceğini belirtiyor. Kirin 1000 yonga setinin yetişmeme ihtimali nedeniyle MediaTek veya Samsung gibi alternatifler gündemde. Yonga setinin değişmesi haliyle bazı bileşenlerin de değişmesi anlamına geliyor. Tedarik zincirine verilen bilgiler de bunu doğrular nitelikte.

Genel anlamda Mate 40 serisinin gecikme beklentisi 1 veya 2 ay. Bu da muhtemelen yıl sonuna denk geliyor zira Huawei Mate 30 amiral gemisi Eylül ayında lanse edilmişti. Henüz Huawei tarafından bununla ilgili bir açıklama gelmedi.

https://www.gizmochina.com/2020/06/17/huawei-delays-the-production-of-flagship-smartphone-due-to-recent-us-sanctions/

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