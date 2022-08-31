Huawei Mate 50 serisinden yeni kamera detayları ortaya çıktı

Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Huawei, yaklaşan Mate 50 serisi hakkında ortaya çıkan söylentileri yavaş yavaş doğrulamaya başladı. Bugün resmi bir paylaşımda bulunan teknoloji devi, tüm Mate 50 serisi telefonların ana kamera tarafında değişken diyafram açıklığına sahip olacağını duyurdu.
Kamera konusunda iddialı geliyor
Bilindiği üzere bugünlerde hemen hemen tüm telefonlar, nadir istisnalar dışında sabit diyaframlar ile karşımıza çıkıyor ve genellikle iki ayar arasında geçiş yapılıyor. Huawei yeni özelliğin detayları konusunda sessizliğini korusa da, söylentilere göre Mate 50 serisi telefonlar f/1,4 ve f/4 arasında değişen bir diyafram genişliklerine sahip olacak.
Değişken diyafram aralığının kullanıcılara alan derinliği konusunda daha fazla kontrol imkânı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni özellik kameranın deklanşör hızını yavaşlatmasına da olanak tanıyacak. Yaklaşan amiral gemisi telefonların, Huawei tarafından 6 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: