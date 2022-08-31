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Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Huawei, yaklaşan Mate 50 serisi hakkında ortaya çıkan söylentileri yavaş yavaş doğrulamaya başladı. Bugün resmi bir paylaşımda bulunan teknoloji devi, tüm Mate 50 serisi telefonların ana kamera tarafında değişken diyafram açıklığına sahip olacağını duyurdu.

Kamera konusunda iddialı geliyor

Bilindiği üzere bugünlerde hemen hemen tüm telefonlar, nadir istisnalar dışında sabit diyaframlar ile karşımıza çıkıyor ve genellikle iki ayar arasında geçiş yapılıyor. Huawei yeni özelliğin detayları konusunda sessizliğini korusa da, söylentilere göre Mate 50 serisi telefonlar f/1,4 ve f/4 arasında değişen bir diyafram genişliklerine sahip olacak.

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Değişken diyafram aralığının kullanıcılara alan derinliği konusunda daha fazla kontrol imkânı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni özellik kameranın deklanşör hızını yavaşlatmasına da olanak tanıyacak. Yaklaşan amiral gemisi telefonların, Huawei tarafından 6 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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Huawei Mate 50 serisinden yeni kamera detayları ortaya çıktı