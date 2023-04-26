Huawei telefonlar 5G desteğine kavuşuyor

Huawei Mate 60 serisine 5G dopingi
Firma ambargo nedeniyle Qualcomm’un sadece 4G destekli yonga setlerine erişebiliyordu. Bununla birlikte Huawei P50 ve P60 serilerinde özel bir üçüncü taraf kılıf ile 5G kullanmak mümkün hale gelmişti.
Kaynaklar Huawei Mate 60 serisinin Ekim ayında 5G desteği ile geleceğini iddia ediyor. Böyle bir durumda Huawei Mate 60 serisi global çapta nispeten bir başarı kazanabilir. Bununla birlikte 5G erişimi nasıl sağlanacak bilgi verilmemiş.
Huawei 5G ekipmanları konusunda halen lider ancak henüz telefonlarında kullanabileceği bir 5G modemi geliştiremedi. Çin’de de 5G destekli yerli bir rakip yonga seti mevcut değil. İhtimaller arasında Huawei’nin 5G destekli daha eski Snapdragon 8 yonga setlerine erişim elde etmiş olabileceği var. Dönem amiral gemileri ile rekabet gücü oldukça düşeceği için ABD’nin ambargoyu esnetmiş olması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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