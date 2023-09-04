Huawei Mate 60 satışları Çin'de beklentilerin üzerinde

Özellikle Huawei Mate 60 Pro modeline ilgi büyük. Telefon, satışa çıktığından beş gün içinde 800.000 adet sattı ancak buna ön satışlar ve bölge bayisinin satışları dahil değil. Önceki Mate serisi 500.000 adet satmıştı. Bugün itibarıyla ülke genelinde hem online hem de mağazalarda bulunabilen Mate 60 serisi için insanların uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Geçmiş satış rakamları şu şekilde:
|Çıkış yılı
|Telefon modeli
|İşlemci
|Toplam satış adedi
|2014
|Huawei Mate 7
|Kirin 925
|7 milyon+
|2015
|Huawei Mate 8 serisi
|Kirin 950
|6.8 milyon
|2016
|Huawei Mate 9 serisi
|Kirin 960
|10 milyon+
|2017
|Huawei Mate 10 serisi
|Kirin 970
|10 milyon
|2018
|Huawei Mate 20 serisi
|Kirin 980
|17 milyon
|2019
|Huawei Mate 30 serisi
|Kirin 990 5G
|20 milyon
|2020
|Huawei Mate 40 serisi
|Kirin 9000
|10 milyondan az
|2022
|Huawei Mate 50 serisi
|Snapdragon 8+ Gen 1
|7 milyondan az
Huawei Mate 60 satışları bu şekilde devam ederse şirket, 20 milyon sevkiyat hedefine ulaşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.