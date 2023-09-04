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    Huawei Mate 60 satışları Çin'de beklentilerin üzerinde

    Huawei, yakın zamanda Mate 60 ve Mate 60 Pro modellerini tanıttı. Mate 60 serisi çıktığından bu yana Çin'de büyük ilgi görüyor. İşte satış rakamı:               
    Huawei Mate 60 serisi ne kadar sattı işte satış rakamı Tam Boyutta Gör
    Huawei Mate 60 serisi, Çin’de büyük başarı elde etti. 29 Ağustos’ta satışa çıkan yeni seri, Çin sektörü analistlerinin tahmin ettiğinden iki kat fazla satıyor.

    Özellikle Huawei Mate 60 Pro modeline ilgi büyük. Telefon, satışa çıktığından beş gün içinde 800.000 adet sattı ancak buna ön satışlar ve bölge bayisinin satışları dahil değil. Önceki Mate serisi 500.000 adet satmıştı. Bugün itibarıyla ülke genelinde hem online hem de mağazalarda bulunabilen Mate 60 serisi için insanların uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Geçmiş satış rakamları şu şekilde:

    Huawei Mate serisi satış rakamları
    Çıkış yılı Telefon modeli İşlemci Toplam satış adedi
    2014 Huawei Mate 7 Kirin 925 7 milyon+
    2015 Huawei Mate 8 serisi Kirin 950 6.8 milyon
    2016 Huawei Mate 9 serisi Kirin 960 10 milyon+
    2017 Huawei Mate 10 serisi Kirin 970 10 milyon
    2018 Huawei Mate 20 serisi Kirin 980 17 milyon
    2019 Huawei Mate 30 serisi Kirin 990 5G 20 milyon
    2020 Huawei Mate 40 serisi Kirin 9000 10 milyondan az
    2022 Huawei Mate 50 serisi Snapdragon 8+ Gen 1 7 milyondan az

    Huawei Mate 60 satışları bu şekilde devam ederse şirket, 20 milyon sevkiyat hedefine ulaşabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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