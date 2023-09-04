Tam Boyutta Gör Huawei Mate 60 serisi, Çin’de büyük başarı elde etti. 29 Ağustos’ta satışa çıkan yeni seri, Çin sektörü analistlerinin tahmin ettiğinden iki kat fazla satıyor.

Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak 4 gün önce eklendi

Özellikle Huawei Mate 60 Pro modeline ilgi büyük. Telefon, satışa çıktığından beş gün içinde 800.000 adet sattı ancak buna ön satışlar ve bölge bayisinin satışları dahil değil. Önceki Mate serisi 500.000 adet satmıştı. Bugün itibarıyla ülke genelinde hem online hem de mağazalarda bulunabilen Mate 60 serisi için insanların uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Geçmiş satış rakamları şu şekilde:

Huawei Mate serisi satış rakamları Çıkış yılı Telefon modeli İşlemci Toplam satış adedi 2014 Huawei Mate 7 Kirin 925 7 milyon+ 2015 Huawei Mate 8 serisi Kirin 950 6.8 milyon 2016 Huawei Mate 9 serisi Kirin 960 10 milyon+ 2017 Huawei Mate 10 serisi Kirin 970 10 milyon 2018 Huawei Mate 20 serisi Kirin 980 17 milyon 2019 Huawei Mate 30 serisi Kirin 990 5G 20 milyon 2020 Huawei Mate 40 serisi Kirin 9000 10 milyondan az 2022 Huawei Mate 50 serisi Snapdragon 8+ Gen 1 7 milyondan az

Huawei Mate 60 satışları bu şekilde devam ederse şirket, 20 milyon sevkiyat hedefine ulaşabilir.

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Huawei Mate 60 satışları Çin'de beklentilerin üzerinde