Huawei Mate X2 katlanabilir telefonu 22 Şubat tarihinde tanıtılacak

Katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olmak isteyen Huawei ambargoya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Huawei Mate X ve Mate Xs katlanabilir modellerin ardından Mate X2 de yolda.

Huawei Mate X2 neler sunacak?

Firmanın paylaştığı görsele göre Huawei Mate X2 katlanabilir telefonu 22 Şubat tarihinde resmiyet kazanacak. Huawei’nin sanal bir etkinlikle modelini tanıtması bekleniyor. Önceki modellerin aksine Huawei Mate X2 içe doğru kapanıyor.

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Daha önce sızdırılan prototiplerde de içe doğru katlanan yapı ortaya çıkmıştı. Biraz daha dış etkenlere dayanıklı olduğu dile getirilen içe katlama yönteminin Huawei tarafından da benimsendiği anlaşılıyor.

Kirin 9000 yonga seti ile gelecek olan Mate X2 beklentilerin aksine Harmony OS değil Android 10 işletim sistemi kullanacak. 50MP ana sensör yanında 16MP ultra geniş sensör, 12MP telefoto sensör ve 8MP derinlik sensörü bulunacak. 10x optik yakınlaştırma yapabilen paketin yanında ön kamera için 16MP çözünürlük belirlenmiş. 4400mAh kapasiteli batarya ise 66W hızlı şarj ile destekleniyor.

Huawei Mate X2 için henüz bir fiyat yok ancak önceki nesiller ülkemizde 30000TL sınırlarından açılış yapmış ve kapış kapış gitmişti. Muhtemelen bu seviyelerde bir fiyat etiketiyle karşılaşabiliriz.

Tam Boyutta Gör

https://www.engadget.com/huawei-mate-x2-foldable-launch-february-22nd-045241241.html

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