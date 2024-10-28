Huawei Mate XT’ye dayanıklılık testi yapıldı: İzlerken içiniz acıyabilir!

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Huawei Mate XT’nin yeni üçe katlanabilir tasarımı ve yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken modeli, son dönemde dayanıklılık testleriyle gündeme geldi. Bu alanda ünlü bir isim olan Zach Nelson tarafından yapılan testler, bu telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi. Telefonun kutusunu açtığınızda, bazı hoş sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Huawei, cihazın yanında yeni çıkardığı FreeBuds 5 kablosuz kulaklıklarını hediye ediyor. Bu kulaklıkların fiyatı yaklaşık 154$ ve bu da kullanıcılar için oldukça cazip bir ek avantaj. Ayrıca, 88 watt'lık bir araba şarj cihazı da kutuya eklenmiş durumda, bu da genellikle akıllı telefon kutularında pek rastlanan bir durum değil.

Ancak, Huawei Mate XT'nin dayanıklılık konusunda zayıf noktaları da var. Ekran, dayanıklılık testinde Mohs sertlik ölçeğine göre yapılan değerlendirmelerde, özellikle çizilmelere karşı hassasiyet gösteriyor. Telefonun plastik ekranı, 3. seviyede derin çizikler almaya başlıyor. Yani, basit bir tırnak bile ekranı kolayca çizebiliyor. Bu tür katlanabilir telefonlarda sıkça karşılaşılan bir durum olarak, ekran keskin objelere karşı da zayıf kalıyor. Test sırasında, bıçak sapıyla yapılan küçük bir dokunuş, ekranın 10.2 inçlik 3K çözünürlüğe sahip panelinde ciddi çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Bu da kullanıcıların cihazı son derece dikkatli kullanmalarını gerektiriyor.

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Bununla birlikte, test sırasında olumlu gelişmeler de gözlemleniyor. Cihaz, kir ve toza karşı yapılan testlerde beklenenden daha dayanıklı çıkıyor. Ayrıca, kitap gibi katlama hareketiyle yapılan yanlış denemelerde, cihazın ekranı büyük hasar görüyor ve tabii ki kullanılmaz hale geliyor. Ancak, kullanıcılar yanlış yönde katlama yapmaya çalıştığında telefonun bir uyarı mesajı gösterdiğini de belirtelim. Sonuç olarak bu kadar pahalı bir telefon için, bu dayanıklılık seviyeleri yeterli mi, karar sizin.

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