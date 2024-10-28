Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate XT’ye dayanıklılık testi yapıldı: İzlerken içiniz acıyabilir!

    Son dönemlerin en pahalı akıllı telefonlarından biri olan Huawei Mate XT, birçok kişinin merakla beklediği dayanıklılık testine tabi tutuldu. Ancak bu testi izlerken canınız sıkılabilir.

    Huawei Mate XT’ye dayanıklılık testi yapıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate XT’nin yeni üçe katlanabilir tasarımı ve yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken modeli, son dönemde dayanıklılık testleriyle gündeme geldi. Bu alanda ünlü bir isim olan Zach Nelson tarafından yapılan testler, bu telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi. Telefonun kutusunu açtığınızda, bazı hoş sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Huawei, cihazın yanında yeni çıkardığı FreeBuds 5 kablosuz kulaklıklarını hediye ediyor. Bu kulaklıkların fiyatı yaklaşık 154$ ve bu da kullanıcılar için oldukça cazip bir ek avantaj. Ayrıca, 88 watt'lık bir araba şarj cihazı da kutuya eklenmiş durumda, bu da genellikle akıllı telefon kutularında pek rastlanan bir durum değil.

    Ancak, Huawei Mate XT'nin dayanıklılık konusunda zayıf noktaları da var. Ekran, dayanıklılık testinde Mohs sertlik ölçeğine göre yapılan değerlendirmelerde, özellikle çizilmelere karşı hassasiyet gösteriyor. Telefonun plastik ekranı, 3. seviyede derin çizikler almaya başlıyor. Yani, basit bir tırnak bile ekranı kolayca çizebiliyor. Bu tür katlanabilir telefonlarda sıkça karşılaşılan bir durum olarak, ekran keskin objelere karşı da zayıf kalıyor. Test sırasında, bıçak sapıyla yapılan küçük bir dokunuş, ekranın 10.2 inçlik 3K çözünürlüğe sahip panelinde ciddi çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Bu da kullanıcıların cihazı son derece dikkatli kullanmalarını gerektiriyor.

    Bununla birlikte, test sırasında olumlu gelişmeler de gözlemleniyor. Cihaz, kir ve toza karşı yapılan testlerde beklenenden daha dayanıklı çıkıyor. Ayrıca, kitap gibi katlama hareketiyle yapılan yanlış denemelerde, cihazın ekranı büyük hasar görüyor ve tabii ki kullanılmaz hale geliyor. Ancak, kullanıcılar yanlış yönde katlama yapmaya çalıştığında telefonun bir uyarı mesajı gösterdiğini de belirtelim. Sonuç olarak bu kadar pahalı bir telefon için, bu dayanıklılık seviyeleri yeterli mi, karar sizin.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monster anime konusu izmir içme suyu doldurma yerleri google ads para çekmiş siyanür nereden bulunur benzin deposu hava yaparsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız