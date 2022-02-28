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    Huawei ilk e-kitap okuyucusunu duyurdu

    Huawei MatePad Paper firmanın ilk E Ink ekranlı tablet modeli oldu. Biraz daha kitap okuma ve not almaya yönelik olan tablet bu açıdan e-kitap okuyucu olarak da tanımlanabilir. 
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    Huawei MatePad Paper
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar LCD ve OLED ekranlı MatePad tablet modellerini gördüğümüz Huawei şimdi de elektronik mürekkep ekranlara el atıyor. Huawei MatePad Paper firmanın ilk E Ink ekranlı tablet modeli olacak.

    Huawei MatePad Paper özellikleri ve fiyatı

    • 10.3 inçlik E Ink ekran
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • HarmonyOS 2.0
    • WiFi 6+
    • 499 Avro

    Huawei MatePad Paper tablet modeli E Ink ekranı ile biraz daha elektronik kitap okuyuculara rakip oluyor. Büyük ekranı sayesinde çok pencereli uygulama kullanımı mümkün oluyor. HarmonyOS 2.0 sürümü dijital kitaplar için optimize edilmiş. Ayrıca akıllı tazeleme özelliği ile medya içerikleri diğer okuyuculara göre daha hızlı oynatılıyor.

    PMMA ekran aynı bir kağıt üzerine not alır gibi desenli hissiyat oluştururken M-Pencil kalemi de 4096 hassasiyet seviyesi ve 26ms gecikme süresi ile akıcı bir deneyim sunuyor. Parmak izi okuyucu güç tuşuna entegre ve 4 haftaya kadar bekleme süresi sunuyor. Tablet kutusunda M-Pencil kalem ve Folio kılıf da yer alacak.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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