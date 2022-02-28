Huawei ilk e-kitap okuyucusunu duyurdu

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Bugüne kadar LCD ve OLED ekranlı MatePad tablet modellerini gördüğümüz Huawei şimdi de elektronik mürekkep ekranlara el atıyor. Huawei MatePad Paper firmanın ilk E Ink ekranlı tablet modeli olacak.

Huawei MatePad Paper özellikleri ve fiyatı

10.3 inçlik E Ink ekran

4GB RAM

64GB depolama

HarmonyOS 2.0

WiFi 6+

499 Avro

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Huawei MatePad Paper tablet modeli E Ink ekranı ile biraz daha elektronik kitap okuyuculara rakip oluyor. Büyük ekranı sayesinde çok pencereli uygulama kullanımı mümkün oluyor. HarmonyOS 2.0 sürümü dijital kitaplar için optimize edilmiş. Ayrıca akıllı tazeleme özelliği ile medya içerikleri diğer okuyuculara göre daha hızlı oynatılıyor.

PMMA ekran aynı bir kağıt üzerine not alır gibi desenli hissiyat oluştururken M-Pencil kalemi de 4096 hassasiyet seviyesi ve 26ms gecikme süresi ile akıcı bir deneyim sunuyor. Parmak izi okuyucu güç tuşuna entegre ve 4 haftaya kadar bekleme süresi sunuyor. Tablet kutusunda M-Pencil kalem ve Folio kılıf da yer alacak.

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