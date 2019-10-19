Huawei nova 5z modelinin resmi görseli yayınlandı

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Teknoloji devi Huawei, nova 5 serisi altında beş akıllı telefonu piyasaya sürmüştü. Şirket bugün, çok yakında piyasaya süreceği nova 5z'nin resmi görselini paylaşırken, cihazın özellikleri de su yüzüne çıktı.

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21 Ekim tarihinde tanıtılabilir

Huawei, Çin'in popüler sosyal ağı Weibo hesabında nova 5z görselini paylaştı ve cihazın nova 5i Pro modeline oldukça benzediğini söylemek mümkün. Delikli ekrana sahip olan cihazın arka panelinde, ortalanmış bir şekilde konumlandırılan kare şeklinde dörlü kamera göze çarpıyor. Kamera modülünün hemen altında ise parmak izi okuyucunun olduğuğunu görüyoruz. Arka kameranın 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluştuğu belirtilmiş.

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Cihazın ön kamerası ise görüntülü görüşme ve selfie çekiminin kaliteli olması bakımından 32 MP çözünürlüğe sahip. Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilen cihazın piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak telefonun yayınlanan görselinde kilit ekranındaki tarih 21 Ekim olarak görünüyor. Bu detay, tanıtım tarihi için bir ipucu olabilir.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_5z_specs_design-news-39711.php