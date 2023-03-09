Huawei P60 serisinin kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak

Huawei P60 serisi XMAGE 2.0 ile geliyor
Bilmeyenler için Huawei imzalı XMAGE kamera sistemi akıllı telefonlar için dört özelliği bir araya getiriyor. Bunlar optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme. Sızıntı kaynağı, Huawei P60 serisine güç sağlayacak XMAGE 2.0'ın teknik ayrıntılarına değinmedi. Ancak en önemli özelliklerinden birinin, süper optik değişken kamera olacağını biliyoruz.
kısa süre önce paylaşılan fotoğraf örnekleri, Huawei P60 serisinin akıllı telefon fotoğrafçılığında bir kez daha sınırları zorlayacağını gösteriyor diyebiliriz.
Sızıntı kaynağına göre P60 serisi, P60, P60 Pro ve P60 Ultra olmak üzere üç modelle gelecek ve son ikisi, özellikle kamera bölümünde üst düzey teknik özellikleri bir araya getirecek. Ayrıca yaklaşan serinin kamera özelliklerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü SMS desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için 23 Mart tarihli lansmana kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez