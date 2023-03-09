Huawei P60 serisinin kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, bu ayın sonlarında merakla beklenen Huawei P60 serisini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak markanın mevcut amiral gemisi Huawei Mate 50, kamera odaklı XMAGE görüntüleme teknolojisi ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi yeni sızıntılar, Huawei P60 serisinin XMAGE 2.0 ile vitrine çıkacağına işaret ediyor.

Huawei P60 serisi XMAGE 2.0 ile geliyor

Bilmeyenler için Huawei imzalı XMAGE kamera sistemi akıllı telefonlar için dört özelliği bir araya getiriyor. Bunlar optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme. Sızıntı kaynağı, Huawei P60 serisine güç sağlayacak XMAGE 2.0'ın teknik ayrıntılarına değinmedi. Ancak en önemli özelliklerinden birinin, süper optik değişken kamera olacağını biliyoruz.

Nitekim Huawei Mate 50 serisinde karşımıza çıkan XMAGE, fiziksel düzeyde on kademe ayarlanabilir değişken diyaframa ek olarak fotoğrafçılık senaryolarına uygun renk iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Bu noktada

kısa süre önce paylaşılan fotoğraf örnekleri, Huawei P60 serisinin akıllı telefon fotoğrafçılığında bir kez daha sınırları zorlayacağını gösteriyor diyebiliriz.

Huawei P60 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Sızıntı kaynağına göre P60 serisi, P60, P60 Pro ve P60 Ultra olmak üzere üç modelle gelecek ve son ikisi, özellikle kamera bölümünde üst düzey teknik özellikleri bir araya getirecek. Ayrıca yaklaşan serinin kamera özelliklerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü SMS desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için 23 Mart tarihli lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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