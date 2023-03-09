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    Huawei P60 serisinin kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak

    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Huawei P60 serisi, kamera tasarımıyla zirveye oynayacak. Yaklaşan telefonlar markanın tescilli görüntüleme teknolojisi XMAGE 2.0 ile vitrine çıkabilir.
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    Huawei P60 kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, bu ayın sonlarında merakla beklenen Huawei P60 serisini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak markanın mevcut amiral gemisi Huawei Mate 50, kamera odaklı XMAGE görüntüleme teknolojisi ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi yeni sızıntılar, Huawei P60 serisinin XMAGE 2.0 ile vitrine çıkacağına işaret ediyor. 

    Huawei P60 serisi XMAGE 2.0 ile geliyor

    Bilmeyenler için Huawei imzalı XMAGE kamera sistemi akıllı telefonlar için dört özelliği bir araya getiriyor. Bunlar optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme. Sızıntı kaynağı, Huawei P60 serisine güç sağlayacak XMAGE 2.0'ın teknik ayrıntılarına değinmedi. Ancak en önemli özelliklerinden birinin, süper optik değişken kamera olacağını biliyoruz.

    Huawei P60 kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak! Tam Boyutta Gör
    Nitekim Huawei Mate 50 serisinde karşımıza çıkan XMAGE, fiziksel düzeyde on kademe ayarlanabilir değişken diyaframa ek olarak fotoğrafçılık senaryolarına uygun renk iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Bu noktada
    kısa süre önce paylaşılan fotoğraf örnekleri, Huawei P60 serisinin akıllı telefon fotoğrafçılığında bir kez daha sınırları zorlayacağını gösteriyor diyebiliriz.

    Sızıntı kaynağına göre P60 serisi, P60, P60 Pro ve P60 Ultra olmak üzere üç modelle gelecek ve son ikisi, özellikle kamera bölümünde üst düzey teknik özellikleri bir araya getirecek. Ayrıca yaklaşan serinin kamera özelliklerine ek olarak uydu üzerinden iki yönlü SMS desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için 23 Mart tarihli lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 9 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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