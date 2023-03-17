Huawei'nin beklenen telefonları Çin'de ön siparişe açıldı

Şu anda Çin’in önde gelen e-ticaret platformu JD.com üzerinde cihazlar listeleniyor. İlginç olarak akıllı telefonlarla ilgili hiçbir bilgi yazmıyor ve hatta renk seçenekleri bile belirtilmemiş.
Huawei P60 Pro bilinen özellikleri
Huawei P60 serisinin P60, P60 Pro ve P60 Artist Design Edition olmak üzere üç modelle gelmesi bekleniyor.
Huawei P60 Pro olarak adlandırılan üst düzey modelin 6.6 inç 2K OLED ekran paneline sahip olması bekleniyor. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor. Bellek ve depolama tarafında, yalnızca LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 olacağı bilgisi mevcut. İşlemci yönünde, tahmin edeceğiniz üzere Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak. Telefonun ana kamerası 50MP Sony IMX888 sensörüne sahip olacak ve üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Ön kamera, 3.5x optik zoom yapabilen 64MP OV64B Omnivision sensörüne sahip olacak.
Huawei Mate X3 bilinen özellikleri
Katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X3'ün iç ekranında çentik olmayacak, dış ekranda da delik çentikli 2K geniş bir ekran göreceğiz. Telefonun şirketin yeni uydu iletişimi özelliğini de destekleyeceği söyleniyor. Bunun dışında katlanan telefon hakkında bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)