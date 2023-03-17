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    Huawei'nin beklenen telefonları Çin'de ön siparişe açıldı

    Huawei P60 serisi ile birlikte yeni katlanan telefon modeli Mate X3, çok yakında tanıtılacak. Merakla beklenen telefonlar Çin'de şimdiden ön siparişe açıldı.    
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    huawei p60 pro ve mate x3 ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte yeni üst seviye cihazlarını tanıtacak. Resmî tanıtıma birkaç gün kala şirketin iki premium amiral gemisi telefonu Huawei P60 serisi ve Huawei Mate X3 için ön sipariş satışları başladı.

    Şu anda Çin’in önde gelen e-ticaret platformu JD.com üzerinde cihazlar listeleniyor. İlginç olarak akıllı telefonlarla ilgili hiçbir bilgi yazmıyor ve hatta renk seçenekleri bile belirtilmemiş.

    Huawei P60 Pro bilinen özellikleri

    Huawei P60 serisinin P60, P60 Pro ve P60 Artist Design Edition olmak üzere üç modelle gelmesi bekleniyor.

    Huawei P60 Pro olarak adlandırılan üst düzey modelin 6.6 inç 2K OLED ekran paneline sahip olması bekleniyor. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor. Bellek ve depolama tarafında, yalnızca LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 olacağı bilgisi mevcut. İşlemci yönünde, tahmin edeceğiniz üzere Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak. Telefonun ana kamerası 50MP Sony IMX888 sensörüne sahip olacak ve üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Ön kamera, 3.5x optik zoom yapabilen 64MP OV64B Omnivision sensörüne sahip olacak.

    Huawei Mate X3 bilinen özellikleri

    Katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X3'ün iç ekranında çentik olmayacak, dış ekranda da delik çentikli 2K geniş bir ekran göreceğiz. Telefonun şirketin yeni uydu iletişimi özelliğini de destekleyeceği söyleniyor. Bunun dışında katlanan telefon hakkında bir bilgi yok.

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    ugah6aiw 23 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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