Huawei'nin beklenen telefonları Çin'de ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte yeni üst seviye cihazlarını tanıtacak. Resmî tanıtıma birkaç gün kala şirketin iki premium amiral gemisi telefonu Huawei P60 serisi ve Huawei Mate X3 için ön sipariş satışları başladı.

Şu anda Çin’in önde gelen e-ticaret platformu JD.com üzerinde cihazlar listeleniyor. İlginç olarak akıllı telefonlarla ilgili hiçbir bilgi yazmıyor ve hatta renk seçenekleri bile belirtilmemiş.

Huawei P60 kamera özellikleri netleşti: Zirveye oynayacak! 1 hf. önce eklendi

Huawei P60 Pro bilinen özellikleri

Huawei P60 serisinin P60, P60 Pro ve P60 Artist Design Edition olmak üzere üç modelle gelmesi bekleniyor.

Huawei P60 Pro olarak adlandırılan üst düzey modelin 6.6 inç 2K OLED ekran paneline sahip olması bekleniyor. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor. Bellek ve depolama tarafında, yalnızca LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 olacağı bilgisi mevcut. İşlemci yönünde, tahmin edeceğiniz üzere Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak. Telefonun ana kamerası 50MP Sony IMX888 sensörüne sahip olacak ve üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Ön kamera, 3.5x optik zoom yapabilen 64MP OV64B Omnivision sensörüne sahip olacak.

Huawei Mate X3 bilinen özellikleri

Katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X3'ün iç ekranında çentik olmayacak, dış ekranda da delik çentikli 2K geniş bir ekran göreceğiz. Telefonun şirketin yeni uydu iletişimi özelliğini de destekleyeceği söyleniyor. Bunun dışında katlanan telefon hakkında bir bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Huawei P60 serisi ve Mate X3, Çin'de ön siparişe açıldı