Tam Boyutta Gör Huawei, P60 akıllı telefonlar için yeni yazılım güncellemesini Çin’deki kullanıcılara sundu. Güncelleme, kamera performansını iyileştirmeye ve çekilen fotoğraflarda daha gerçekçi renkler sunmaya odaklanıyor. Ek olarak, sistem performansını optimize ederek daha sorunsuz kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei Mate 60 için sürpriz iddia! 3 gün önce eklendi

HarmonyOS 3.1.0.151 güncelleme detayları

Huawei P60 için Çin'de yayınlanan yeni güncelleme, aynı zamanda sistem kararlılığını artırıyor. Kullanıcıların önceki sürümde bildirdiği renk bozulması ve diğer sorunlar da bu güncelleme ile giderildi.

Çekim deneyimini optimize eder ve görüntü kalitesini iyileştirir.

Sistem performansı, daha akıcı kaydırma hareketi ve sayfa geçişini optimize eder.

Tüm cihaz sisteminin kararlılığını optimize eder.

Bazı sahnelerde kamera çoklu görev kartının görüntü efekti optimize edildi.

Huawei P60 serisi, Nisan 2023 başında HarmonyOS 3.1.0.136 sürüm güncellemesini almıştı. Güncelleme, hızlı şarj Turbo modu odaklıydı ve sistem performansı optimize edilmişti.

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Huawei P60 serisine performans güncellemesi: İşte detaylar