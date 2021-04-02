Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor

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Huawei’nin geçtiğimiz yıl sonlarına doğru tanıttığı ve piyasaya sürmeye hazırlandığı Huawei Sound akıllı hoparlörü ambargo sorunlarından dolayı gecikmişti. Çin’de hemen piyasaya çıkan ürün Avrupa’da ancak bu hafta kendisine yer bulabildi.

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Huawei Sound özellikleri ve fiyatı

Huawei ve Devialet iş birliğinin ürünü olan Huawei Sound; 4 hoparlörlü akustik bir yapı kullanıyor. İç kısımda 4 inçlik woofer ve 3 adet tam boy hoparlör mevcut. Devialet’in patentli SAM teknolojisi bu modelde yerini almış. SAM teknolojisi sesin kalitesini algılayarak hoparlörlerin buna göre optimize edilmesini sağlıyor. Push-Push simetrik akustik tasarım ise titreşim gürültüsünün önüne geçiyor.

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Diğer taraftan uyumlu mobil cihazınız ile hoparlöre dokunduğunuzda ses aktarımı yapabilen özel teknoloji de unutulmamış. Ayrıca birden fazla hoparlör olduğunda daha zengin ses efektleri de uygulayabiliyor. Geçen yılın Sound X hoparlöründen küçük olmasına rağmen çok daha güçlü ses verebiliyor.

Huawei Sound akıllı hoparlör önce İngiltere’de ve sonra Avrupa’da 199 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İlk haftalar için 50 pound değerinde indirim olacağı ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/huawei-sound-launched/

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