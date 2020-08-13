Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak

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Parmak izi okuyucu sensörleri bugün akıllı telefonların vazgeçilmez biyometrik güvenlik çözümleri arasında yer alıyor. Bir dönem sensör tabanlı okuyucular yaygınken artık yavaş yavaş ekrana entegre ışık tabanlı veya ultrason tabanlı okuyucular da yaygınlaşmaya başladı.

Huawei işi ileri götürüyor

Optik parmak okuyucular ekranın belirli bir kısmına koyduğunuz parmağınızı ışık üzerinden haritalandırarak okuma yapıyor. Huawei ise yeni patentinde ekranın herhangi bir noktasında parmak izi okuma yapabilecek.

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Yeni teknolojide ekranın her noktası parmak izi için duyarlı hale geliyor ancak haliyle böyle bir çözümde enerji tüketimi de artıyor. Bunun yanında kullanıcı ekranda parmağının daha kolay ulaşabileceği bir bölgeyi de belirleyebiliyor. Böylece enerji tasarrufu imkanı da sunulmuş oluyor.

Huawei bazı fonksiyonel ekstralarla yeni teknolojisini daha cazip hale getirmiş. Örneğin kilit ekranında parmak izi ile gelen mesajlara cevap vermek mümkün oluyor. Ya da tek tek her uygulamaya parmak izi atama gerekmeden tek bir yerden yönetilebiliyor.

Firma patentini Çin, ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore patent kurumlarına göndermiş durumda. Yakın dönemde Huawei telefonlarında bu ilginç teknolojiyi görmeye başlayacağız.

https://androidcommunity.com/huawei-smartphones-could-get-all-screen-fingerprint-unlock-feature-20200813/

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