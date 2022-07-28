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    Huawei Watch 3 Pro New tanıtıldı: Bir eksik bir fazla

    Huawei Watch 3 Pro New akıllı saat modeli kandaki oksijen ölçme özelliğini çıkarıyor ve kısa kullanım süreleri sunuyor. Bu da rekabette dezavantaj oluşturuyor.  
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    Huawei Watch 3 Pro New

    Ambargo altında olmasına rağmen akıllı saat pazarını inatla bırakmayan ve yeni modellerle etki alanını genişletmeye çalışan Huawei bu hafta yeni bir ürün daha tanıttı. Huawei Watch 3 Pro New bazı eksikliklerle geliyor.

    Huawei Watch 3 Pro New özellikleri ve fiyatı

    1.43 inçlik 466 × 466 piksel AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat, titanyum alaşımlı gövde yapısı sayesinde dayanıklılığını arttırıyor. HarmonyOS 3.0 da yeteneklerine önemli bir katkı sağlıyor.

    Nabız takibi, vücut ısısı takibi ve uyku takibi gibi gelişmiş sensörleri olan ürün kandaki oksijen ölçümüne yer vermemiş. Bunun yerine ECG ile hitap kitlesini biraz daha farklı bir yöne kaydırmış.

    2GB RAM ve 16GB depolama ile gelen Huawei Watch 3 Pro New modeli akıllı modda 4 güne kadar kullanılabiliyor. Çin’de 430$ fiyat etiketi ile satışa başladı ancak yurt dışında bu miktar artacaktır.

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