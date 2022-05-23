Huawei Watch Fit 2 gelecek ay satışa çıkıyor

Huawei markasının iddialı özelliklerle donattığı Watch Fit 2 akıllı bilekliği ülkemizde de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Özel bir etkinlikte lansmanı yapılan bileklik gelecek ay itibariyle satışa sunulacak.
Huawei Watch Fit 2 özellikleri neler?
- 1.74 inçlik 336 x 480 piksel AMOLED ekran
- HUAWEI TruSeen 5.0 hassas sensör
- 9 eksenli hareket sensörü
- Huawei TruSleep sensörü
- GPS
- NFC (Active versiyonu hariç)
- Nabız, kandaki oksijen, cilt sıcaklığı, uyku döngüsü, solunum hızı, fitness takibi
- Yoğun kullanımda 7 gün, tipik kullanımda 10 gün (GPS kapalı)
- 97 aktivite modu
Akıllı bileklik olmasına rağmen GPS desteği ile bağımsız çalışabilen Huawei Watch Fit 2 kullanıcısına stres yönetimi ve nefes egzersizi için koçluk yaparken ayrıca günlük bir sağlık rehberi de sunuyor. Animasyonlu kişisel rehber ise formda kalmanıza yardımcı oluyor. Huawei Watch Fit 2 modeli 20 Haziran itibariyle piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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