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    Huawei Watch Fit 2 gelecek ay satışa çıkıyor

    Huawei Watch Fit 2 akıllı bileklik GPS ile bağımsız mesafe kaydedebilirken fonksiyonel sensörleri ile her anınızı takip ediyor ve ayrıntılı sağlık koçluğu yapabiliyor. 
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    Huawei Watch Fit 2
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    Huawei markasının iddialı özelliklerle donattığı Watch Fit 2 akıllı bilekliği ülkemizde de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Özel bir etkinlikte lansmanı yapılan bileklik gelecek ay itibariyle satışa sunulacak.

    Huawei Watch Fit 2 özellikleri neler?

    • 1.74 inçlik 336 x 480 piksel AMOLED ekran
    • HUAWEI TruSeen 5.0 hassas sensör
    • 9 eksenli hareket sensörü
    • Huawei TruSleep sensörü
    • GPS
    • NFC (Active versiyonu hariç)
    • Nabız, kandaki oksijen, cilt sıcaklığı, uyku döngüsü, solunum hızı, fitness takibi
    • Yoğun kullanımda 7 gün, tipik kullanımda 10 gün (GPS kapalı)
    • 97 aktivite modu

    Akıllı bileklik olmasına rağmen GPS desteği ile bağımsız çalışabilen Huawei Watch Fit 2 kullanıcısına stres yönetimi ve nefes egzersizi için koçluk yaparken ayrıca günlük bir sağlık rehberi de sunuyor. Animasyonlu kişisel rehber ise formda kalmanıza yardımcı oluyor. Huawei Watch Fit 2 modeli 20 Haziran itibariyle piyasada olacak.

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