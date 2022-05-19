Huawei Watch GT 3 Pro Avrupa’ya geldi

Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile rekabette farklılaşmayı başaran akıllı saat serisi Huawei Watch GT, yeni üyesini Avrupa’ya getiriyor. Huawei Watch GT 3 Pro modelinin Avrupa fiyatları belli oldu.
Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri
- 1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için
- EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi
- Harmony OS
- 30 metreye kadar su altında dayanıklılık
- 14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için
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Huawei Watch GT 3 Pro 46mm standart
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369 Avro
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Huawei Watch GT 3 Pro 46mm titanyum
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499 Avro
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Huawei Watch GT 3 Pro 43mm standart
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499 Avro
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Huawei Watch GT 3 Pro 43mm seramik
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699 Avro
Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. 300’den fazla golf sahası sunan saatte 18 tanesi profesyonel olmak üzere 100 spor modu yer alıyor. Destekleyen araçlarda anahtar olarak da kullanabileceğiniz saat modeli 10 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım süresi elde ediyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D