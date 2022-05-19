Huawei Watch GT 3 Pro Avrupa’ya geldi

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Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile rekabette farklılaşmayı başaran akıllı saat serisi Huawei Watch GT, yeni üyesini Avrupa’ya getiriyor. Huawei Watch GT 3 Pro modelinin Avrupa fiyatları belli oldu.

Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri

1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için

EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi

Harmony OS

30 metreye kadar su altında dayanıklılık

14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için

Huawei Watch GT 3 Pro fiyatı Huawei Watch GT 3 Pro 46mm standart 369 Avro Huawei Watch GT 3 Pro 46mm titanyum 499 Avro Huawei Watch GT 3 Pro 43mm standart 499 Avro Huawei Watch GT 3 Pro 43mm seramik 699 Avro

Huawei Watch GT 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. 300’den fazla golf sahası sunan saatte 18 tanesi profesyonel olmak üzere 100 spor modu yer alıyor. Destekleyen araçlarda anahtar olarak da kullanabileceğiniz saat modeli 10 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım süresi elde ediyor

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Huawei Watch GT 3 Pro satışta: İşte özellikleri ve fiyatı