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    Huawei Watch GT 3 Pro Avrupa’ya geldi

    Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli seramik ve titanyum seçenekleri ile yine kolunuza şık bir görünüm katacak. Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Huawei Watch GT 3 Pro
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    Huawei’nin uzun kullanım süreleri ile rekabette farklılaşmayı başaran akıllı saat serisi Huawei Watch GT, yeni üyesini Avrupa’ya getiriyor. Huawei Watch GT 3 Pro modelinin Avrupa fiyatları belli oldu.

    Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri

    • 1.43 inçlik ekran – 46mm için, 1.32 inçlik ekran - 43mm için
    • EKG, kandaki oksijen, fitness, uyku ve stres takibi
    • Harmony OS
    • 30 metreye kadar su altında dayanıklılık
    • 14 güne kadar kullanım - 46mm için, 7 güne kadar kullanım – 43mm için

    Huawei Watch GT 3 Pro fiyatı

    Huawei Watch GT 3 Pro 46mm standart

     369 Avro

    Huawei Watch GT 3 Pro 46mm titanyum

     499 Avro

    Huawei Watch GT 3 Pro 43mm standart

     499 Avro

    Huawei Watch GT 3 Pro 43mm seramik

     699 Avro

    Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saat modeli yine şık tasarımı ve premium seviyedeki özellikleri ile dikkat çekiyor. 300’den fazla golf sahası sunan saatte 18 tanesi profesyonel olmak üzere 100 spor modu yer alıyor. Destekleyen araçlarda anahtar olarak da kullanabileceğiniz saat modeli 10 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım süresi elde ediyor

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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