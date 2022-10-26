Huawei Watch GT 3 SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bu yılın en çok merak edilen akıllı saatlerinden birisi olan Huawei Watch GT 3 SE için beklenen gün geldi. Kendisi Huawei Watch GT 3'ün küçük kardeşi olarak nitelendiriliyor. GT 3 SE'nin iOS ve Android tabanlı olan cihazlarla uyumlu bir şekilde çalıştığı biliniyor.

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İşte karşınızda Huawei Watch GT 3 SE özellikleri

Huawei bu akıllı saatin rahat bir görünüm ile sportif bir hissin birleşimi olduğunu söylüyor. SE modelinin ekran büyüklüğü 1.43 inç (AMOLED). Ekran çözünürlüğü ise 466 x 466 piksel. Gövdesi 35.6 gram ağırlığında.

Siyah ve yeşil renk seçenekleri ile marketlerdeki yerini alan bu ürünün suya ve aşınmaya karşı dayanıklı olduğu bildirildi. Saatin kadranını kendi portrenizle özelleştirebilirsiniz.

Egzersizler

Egzersiz verilerini kaydeden ve sizi spor yaparken izleyen bu akıllı saat, sizin sağlığınıza yönelik tavsiyeler (Huawei TruSport) veriyor. 100'den fazla egzersiz modu ile donatılan cihazın içerisinde koşma, bisikletme binme, yürüyüş yapma ve kardiyo antrenmanı yapma gibi bazı temel seçenekler mevcut.

Düzenli uyku ve ilaçlar

Huawei Watch GT 3 SE gözlerinizin hareket hızını gözlemleyecek. Uyuma ve uyanma saatlerinizi belirleyecek. Bu kontrolleri TueSleep 3.0 isimli bir uyku takibi özelliği yazılımı yapacak. TrueSeen 5.0+ ise parazitleri sizden uzak tutacak ve kalp atışlarınızı sayacak.

Su içmeyi, düzenli bir şekilde nefes almayı, uyumayı, aktivite yapmayı, kilonuzu ölçmeyi, ilaçlarınızı içmeyi ve sağlıklı bir yaşam için gereken diğer eylemleri size hatırlatan bu modelde SpO2, stres seviyesi ölçümü, adet döngüleri takibi ve bazı diğer faydalı uyarı sistemleri de var.

Batarya ve şarj

Normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 7 gün boyunca dayanabilen Watch GT 3 SE'nin kablosuz şarj teknolojisi ve ters şarj mekanizmasına sahip olan Huawei model telefonlar aracılığıyla bataryasını doldurabilme kabiliyeti ile donatıldığı bildirildi.

Mesajlara (SMS) cevap verebilmenizi, Bluetooth aramalarına katılabilmenizi, dinlediğiniz müzikleri kontrol edebilmenizi ve AppGallery'den indirilen üçüncü parti uygulamaları kullanabilmenizi sağlayan Huawei Watch GT 3 SE fiyat konusunda nasıl bir seçenek sunuyor?

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Huawei Watch GT 3 SE çıkış tarihi

Kendisinin sevkiyat operasyonları 10 Kasım 2022 tarihinde başlatılacak.

Huawei Watch GT 3 SE fiyatı

Huawei Watch GT 3 şu anda Polonya dahil olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde 799.00 PLN (167 avro) karşılığında satın alınabiliyor. Bu fiyatın TL karşılığı (vergiler dahil edilmeden ve 26 Ekim 2022 tarihli avro kuru ile) 3093.22.

Huawei Watch GT 3 SE için hazırlanan ilgili sayfa şu anda aktif. Huawei bu ürünü daha fazla ülkeye satma niyetinin olduğunu söyledi. Türkiye de bu ülkelerden birisi olabilir.

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Huawei Watch GT 3 SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı