Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı

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Yeni ABD başkanlık yönetimi, Çin'e karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili genel süreci devam ettirme kararlılığını gösterdi. Ancak aynı zamanda yaptırımların daha seçici bir şekilde uygulanmasına duyulan ihtiyacı da ima etti. Bu gelişme de Huawei için, en azından Amerikan menşeli bileşenleri satın alma olasılığı yönünden bir umut ışığı olmuş durumda.

Ayrıca Bkz. "Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor"

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Huawei'nin Amerika temsilciliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Danks, Nikkei Asian Review'un Japonca baskısı ile yaptığı röportajda yaptırımlardaki olası değişiklik umudunu paylaştı. Çinli dev, Huawei'ye karşı yaptırım sorununu genel dış politika gündeminden ayrı olarak gördüğü için, Joseph Biden ve ekibiyle Pekin'i atlayarak müzakerelere girmeyi umuyor. Şirket temsilcileri, yeni yetkililerle diyalog halinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan şirketleriyle karşılıklı fayda sağlayan işbirliği şartlarını belirleyebileceğine inanıyorlar.

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Huawei'nin kendisine koyduğu asgari hedef, Amerikan şirketlerinden mal satın alma ve teknolojilerini kullanma hakkı için izin almak olarak açıklandı. Şirket, ABD makamlarının ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyor, ancak bunu sağlamak için daha pragmatik bir yaklaşım geliştirmenin gerekli olduğuna inanıyorlar.

Huawei, olası görüşmeden umutlu

Öte yandan Huawei'nin ABD'deki bileşenleri tedarik ettiği ortakları, bu şirketle işbirliğini yenileme hakkı için lisans alma isteklerini dile getirdiler. ABD yaptırımları nedeniyle şirket, geçen Eylül ayından bu yana TSMC'nin hizmetlerini de kullanamıyor. Huawei temsilcileri, bu yönde ABD yaptırım politikasında bazı olumlu değişiklikler yapılmasının mümkün olacağı umduklarını söylediler.

Görüşmeler, eğer gerçekleşirse, Aralık 2018'den bu yana Kanada'da Amerikan makamlarının talebi üzerine ev hapsinde olan ve ABD'ye iade edilmeyi bekleyen Huawei CFO'su Meng Wanzhou'nun kaderi de belli olacak. Davasındaki son duruşma 1 Mart'ta yapılacak olan Huawei'nin kurucusunun kızının ABD yetkililerine iade edilmesi konusu ise bu yılın Mayıs ayında karara bağlanacak.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-calls-for-talks-with-Biden-administration-on-trade-ban

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