Huawei’nin ABD’deki akademik ilişkileri engellendi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Huawei’nin bir vakıf üzerinden ABD’de akademik araştırma yarışmaları düzenlediği ve bunlara hatırı sayılır fon sağladığı ortaya çıkınca büyük tartışma konusu olmuştu. Vakıf ilk başta politikasını desteklese de şimdi U dönüşü yaptı.

Huawei ve Optica Foundation ilişkisi bitti

Optica Foundation patronu Elizabeth Rogan yaptığı açıklamada Huawei ile olan tüm ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu. Ayrıca geriye dönük 2 yıl boyunca Huawei’nin sağladığı fonlar da iade edilecek.

Huawei bir türlü ABD’den kopamıyor 1 ay önce eklendi

Vakfın bu ani çıkışının sebebi olarak ABD otoriteleri tarafından yapılan baskı gösteriliyor. Fon ilişkisi ortaya çıkınca özellikle ABD hukuk çevreleri dolaylı olarak ambargoların ihlal edildiğini dile getirmeye başlamıştı. Bu da hükümetin dikkatini çekmiş görünüyor.

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