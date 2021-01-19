Huawei’ye lisans izni de yok

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ABD tarafından ağır bir ambargo altında olan Huawei’nin ABD’li firmalarla veya belirli oranda ABD menşeli ekipman kullanan yabancı firmalarla ticaret faaliyetleri izne bağlanmıştı. Firmalar lisans izni alabilmek için Ticaret Bakanlığı’na başvuruyor ancak Bakanlık işleri daha da zorlaştırmış durumda.

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Lisans talepleri geri çevriliyor

Huawei ile tüm ticaret ilişkilerinin lisansa bağlanması sonrasında firmalar haliyle Bakanlığa başvurarak izin istiyor. Hali hazırda 120 milyar dolarlık toplamda 150 lisans talebinin yapıldığı belirtiliyor.

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Bakanlık belirli incelemelerden sonra bu taleplere cevap veriyordu ancak Trump hükümetinin son günlerinde kurallar iyice katılaştı. Bakanlığın 4 firmadan 8 lisans iznini iptal ettiği ifade ediliyor. Bu elbette sadece bilgi alınabilen miktarı. Bunlardan başka kaç tane var bilgi yok.

Huawei 5nm veya 7nm gibi yeni süreçlere erişemiyor ancak 14nm ve öncesi için lisans izni alabileceği gündeme gelmişti. Muhtemelen iptal edilen lisanslar bunlarla ilgili. Diğer taraftan bekleyen taleplere de geç cevap verildiği dile getiriliyor. Bazı kaynaklar Joe Biden hükümetinin göreve başlamasının beklendiğini iddia ediyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_further_restricted_from_us_suppliers_on_trumps_final_days_in_office-news-47274.php

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