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    Huawei’ye lisans izni de yok

    Huawei ile ticaret yapmak isteyen firmaların Ticaret Bakanlığı’na yaptığı 150 civarında başvuru halen bekliyor. Bakanlığın bazı başvuruları iptal etmeye başladı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’ye lisans izni de yok
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    ABD tarafından ağır bir ambargo altında olan Huawei’nin ABD’li firmalarla veya belirli oranda ABD menşeli ekipman kullanan yabancı firmalarla ticaret faaliyetleri izne bağlanmıştı. Firmalar lisans izni alabilmek için Ticaret Bakanlığı’na başvuruyor ancak Bakanlık işleri daha da zorlaştırmış durumda.

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    Lisans talepleri geri çevriliyor

    Huawei ile tüm ticaret ilişkilerinin lisansa bağlanması sonrasında firmalar haliyle Bakanlığa başvurarak izin istiyor. Hali hazırda 120 milyar dolarlık toplamda 150 lisans talebinin yapıldığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""

    Bakanlık belirli incelemelerden sonra bu taleplere cevap veriyordu ancak Trump hükümetinin son günlerinde kurallar iyice katılaştı. Bakanlığın 4 firmadan 8 lisans iznini iptal ettiği ifade ediliyor. Bu elbette sadece bilgi alınabilen miktarı. Bunlardan başka kaç tane var bilgi yok.

    Huawei 5nm veya 7nm gibi yeni süreçlere erişemiyor ancak 14nm ve öncesi için lisans izni alabileceği gündeme gelmişti. Muhtemelen iptal edilen lisanslar bunlarla ilgili. Diğer taraftan bekleyen taleplere de geç cevap verildiği dile getiriliyor. Bazı kaynaklar Joe Biden hükümetinin göreve başlamasının beklendiğini iddia ediyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_further_restricted_from_us_suppliers_on_trumps_final_days_in_office-news-47274.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    7 saat önce
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    Holk (Holk Holk) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin'in iki yüzlülüğü kadar korkunç bir şey yok. Kendi ülkesinde bütün yabancı firmalara yasaklar koyuyor, yabancı şirketlere zorluk çıkartıyor. Facebook, Twitter, Whatsapp, Google servisleri gibi bütün platformları yasaklıyor ama kendi, özgür batı ülkelerinde istediği gibi satış yapıyor. Kimse kusura bakmasın ama Çin bunu hak etti. Serbest ticaret önemlidir ama karşılıklı olması gerekir...
    Çin'in iki yüzlülüğü kadar korkunç bir şey yok. Kendi ülkesinde bütün yabancı firmalara yasaklar koyuyor, yabancı şirketlere zorluk çıkartıyor. Facebook, Twitte...
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    Yanıtla +21
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    carter (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıra Xiaomi'de. :)
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş bu çinli firmalara ne kadar boykot varsa uygulanmalı
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Su bile yok bunlara
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    C ComputerEngineer1 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Batması dileğiyle
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    M makine26 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizim bakanlık mı ugandanın mı şunu net belirtin
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    carter (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıra Xiaomi'de. :)
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei'nin milyarlarca dolar değerindeki patentlerini iptal ettiler yada ediyorlar. En büyük darbelerden biri de bu.
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    Holk (Holk Holk) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin'in iki yüzlülüğü kadar korkunç bir şey yok. Kendi ülkesinde bütün yabancı firmalara yasaklar koyuyor, yabancı şirketlere zorluk çıkartıyor. Facebook, Twitter, Whatsapp, Google servisleri gibi bütün platformları yasaklıyor ama kendi, özgür batı ülkelerinde istediği gibi satış yapıyor. Kimse kusura bakmasın ama Çin bunu hak etti. Serbest ticaret önemlidir ama karşılıklı olması gerekir...
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Koskoca Markayı bitirdiler resmen.
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