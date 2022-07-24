FBI uyardı: Huawei baz istasyonları iletişimi dinliyor!

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ABD’nin Çin hükümetine siber casusluk yaptığı iddiasıyla 2018 yılından bu yana ağırlaşarak devam eden Huawei ambargosu yeni bir yöne doğru evriliyor. FBI incelemesi Huawei baz istasyonlarının iletişime erişebileceğini iddia ediyor.

Huawei’ye büyük suçlama

ABD yıllardır Huawei’yi telekom altyapısından atmak için uğraşıyor ancak bu hiç de kolay olmuyor. Özellikle kırsal kesimde operatörler bolca Huawei ekipmanı yığdığı için bunları tamamen temizlemek 6 milyar dolara mal olacak ve üstelik operatörler uğrayacakları zararın tamamının karşılanmasını istiyor. Bu nedenle Huawei marka sayısız telekom ekipmanı halen kullanımda.

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Obama dönemine kadar giden bir FBI soruşturması Huawei tabanlı baz istasyonlarının yakınlarındaki iletişim dinleyebileceğini iddia ediyor. Özellikle ABD üslerinin ve nükleer merkezlerin olduğu noktalarda yer alan baz istasyonu ciddi tehdit. Öyle ki nükleer iletişimi bozarak sistemi akamete uğratabilecek potansiyelde. Üstelik iletişim sürekli Çin’e iletiliyor.

Elbette Huawei böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını dile getiriyor ancak ABD ısrarcı. Diğer taraftan Kongre’nin çok daha büyük bütçeye onay vererek Huawei ekipmanlarının temizlenmesini sağlaması gerekiyor. Muhtemelen ABD güvenlik kurumları sürecin daha da hızlanması için bu tarz soruşturmalarla Kongre’yi haberdar etmeye çalışıyor.

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