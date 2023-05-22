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    Huawei, yeni araç şarj cihazı ile devrim yaratıyor

    Huawei, akıllı telefon ve telekomünikasyon alanlarının dışında hızlı şarj endüstrisinde de boy gösteriyor. Firma, tanıttığı yeni araç araç şarj cihazı ile adeta devrim yaratıyor.
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    Huawei, yeni araç şarj cihazı ile devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, hızlı şarj ekosistemini geliştirmek amacıyla en son yeniliği olan Huawei 88W araç şarj cihazını tanıttı. Bu çığır açan cihaz, hareket halindeyken akıllı telefon veya diğer cihazlarımızı şarj etme şeklimizde devrim yaratmayı vaat ediyor.

    Aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor

    Huawei, yeni araç şarj cihazı ile devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei 88W (model P0015) araç şarj cihazı, tasarımıyla da oldukça şık ve zarif duruyor. Ancak bu ürünü diğerlerinden ayıran özelliği ise çok yönlü arayüz yapılandırmasıdır. Popüler A+C/A tasarımı da dahil olmak üzere üç şarj arayüzü ile donatılmış olan bu şarj cihazı, kullanıcıların aynı anda iki cihazı şarj etmesine olanak tanıyor. Cihazın üst bölümünde 88W'a kadar hızlı kablolu şarjı destekleyen USB-A ve USB-C portları yer alıyor. Alt taraftaki diğer USB-A portu ise 30W hızlı şarjı destekliyor. Her iki bağlantı noktası da kullanımdayken şarj cihazı, bağlı cihazların şarj gereksinimlerine bağlı olarak güç çıkışını akıllı bir şekilde 88W+18W veya 66W+30W olarak ayarlayabiliyor. 

     

    Huawei, yeni araç şarj cihazı ile devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei 88W araç şarj cihazı, dikkat çekici 88W kablolu hızlı şarj özelliğinin yanı sıra 65W PD, PPS, QC, SCP ve yenilikçi UFCS füzyon hızlı şarj dahil olmak üzere çeşitli yaygın hızlı şarj protokollerini de destekliyor. Ayrıca, şarj cihazının girişi 12V'tan 24V'a kadar geniş bir voltaj aralığını destekliyor, dolayısıyla farklı araç sistemleriyle geniş bir uyumluluk söz konusu.

    Bu araç içi şarj cihazı ile firmaya göre Huawei P60 Pro, 10 dakikalık şarj ile yüzde 50, P60 ise 30 dakikalık şarj ile yüzde 92 doluluğa ulaşabiliyor. Benzer şekilde MatePad Pro 11 dizüstüsü de yüzde 55 doluluğa kadar şarj olabiliyor. Huawei, halihazırda ürünü Çin’de ve Ebay gibi alışveriş sitelerinde satışa sunmuş durumda. Fiyat ise 31 dolar civarında ve dahili 6A kablo ile geliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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