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    Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak

    Çinli teknoloji devi Huawei, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinden, kablosuz 5G patentlerine erişim için ücret alarak yeni bir gelir kaynağı yaratacak.
    16 Mart 2021, 19:48 (6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak
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    ABD ambargolarından son derece olumsuz olarak etkilenen Huawei, yeni gelir kaynağı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu konudaki son hamlesi ise 5G patentlerine erişim için Apple ve Samsung gibi şirketlerden ücret talep etmek.

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    Apple ve Qualcomm, birkaç yıl boyunca lisans ücretleri konusunda yasal mücadeleler verdi ve Apple, Qualcomm'un patentleri için fahiş miktarlar talep ettiğini iddia etti. Nihayetinde, her iki şirket de çatışmayı mahkeme dışında çözüme kavuşturdu, ancak şimdi görünüşe göre, Apple'ın bu cephede başka bir rakibi var. Bloomberg'e göre, 5G teknolojisi için en büyük patent sahibi olan Huawei, telif ücretlerinden kazanmaya başlamayı planlıyor. Çinli telekomünikasyon devinin Apple ve Samsung ile telif hakları konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

    Apple her zaman makul patent lisans ücretleri ödemeye istekli olduğunu açıklıyordu, ancak şirketin Qualcomm tekonoljilerinden başka bir seçeneği de yoktu. Huawei'nin ise rakipleri Qualcomm ve Nokia'dan daha düşük ücretler talep etmeyi planladığı belirtiliyor. Bu, Apple ve Huawei'nin sakince bir anlaşmaya varabileceği ve konunun yasal bir hesaplaşmaya gelmeyeceği anlamına geliyor.

    Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak
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    Apple patent ücretleri ödemeye devam edecek

    Apple'ın, Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak için mobil cihazlarında kullanılmak üzere kendi modemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak bu, Apple'ın tamamen bağımsız olacağı ve artık kimseye ödeme yapmayacağı anlamına gelmez. Söz konusu patentlerin çoğu, 5G modemlerin nasıl çalıştığına dair temel uygulamaları açıkladığından, Apple'ın Qualcomm, Nokia, Huawei ve diğerlerinin patentlerini ihlal etmeyen bir modem yaratması olası değil.

    Apple ve Qualcomm, sözleşmeyi iki yıl daha yenileme olasılığı ile 6 yıllığına yeniden imzalamıştı. Bu, teoride 2027'ye kadar geçerli olacağı anlamına geliyor. Güncel söylentiler, Apple'ın şu anda üzerinde çalıştığı modemin 2023 veya 2024 iPhone serisi akıllı telefonlarda kullanılacağını öne sürmekte.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/huawei-to-start-demanding-5g-royalties-from-smartphone-giants
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika Huawei lisansları geçersiz kılar ve Apple beleşe kullanır.
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    sanmıyorum, böyle bi durumda çin karşılık verecektir. Herşeyin replikasyonunu üreten ülke sonuçta.
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