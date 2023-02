Huawei yepyeni bir akıllı saat serisi hazırlıyor: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Akıllı saatler söz konusu olduğunda pazarın başarılı isimlerinden Huawei, ürün çeşitliliğini arttıracak gibi gözüküyor. Bugün Huawei Health uygulamasında şirketin yeni bir akıllı saat serisi üzerinde çalıştığını gösteren bazı ipuçları ortaya çıktı.

Bildirilenlere göre Huawei akıllı saatlere eşlik eden Huawei Health uygulamasında AOD-H1 model numarasına sahip yeni bir akıllı saat keşfedildi. Bu model, yaklaşan bir Huawei GT4 veya Watch 4 serisi olabilir. Ancak Huawei'nin mevcut akıllı saatlerinde B.19 model numarasına yer verdiğini düşünürsek, sızdırılan model numarası oldukça farklı. Bu nedenle tamamen yeni bir akıllı saat modeli ile karşılaşabiliriz.

Yeni akıllı saat serisinin teknik detayları şu an için bilinmiyor. Öte yandan model numarasında kullanılan ''AOD'' eki, AMOLED ekran ve Always on Display (her zaman açık ekran) desteğine işaret ediyor olabilir. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira model numarası dışında, yaklaşan saat hakkında bilinenler sınırlı diyebiliriz.

