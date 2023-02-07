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    Anlık Bildirim

    Huawei yepyeni bir akıllı saat serisi hazırlıyor: İşte bildiklerimiz

    Huawei Watch GT3 ve Watch 3 modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanan Huawei, şimdi de yepyeni bir akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor olabilir. İşte detaylar
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    Huawei yepyeni bir akıllı saat serisi hazırlıyor: İşte bilinenler Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatler söz konusu olduğunda pazarın başarılı isimlerinden Huawei, ürün çeşitliliğini arttıracak gibi gözüküyor. Bugün Huawei Health uygulamasında şirketin yeni bir akıllı saat serisi üzerinde çalıştığını gösteren bazı ipuçları ortaya çıktı.

    Huawei, yeni bir akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor

    Bildirilenlere göre Huawei akıllı saatlere eşlik eden Huawei Health uygulamasında AOD-H1 model numarasına sahip yeni bir akıllı saat keşfedildi. Bu model, yaklaşan bir Huawei GT4 veya Watch 4 serisi olabilir. Ancak Huawei'nin mevcut akıllı saatlerinde B.19 model numarasına yer verdiğini düşünürsek, sızdırılan model numarası oldukça farklı. Bu nedenle tamamen yeni bir akıllı saat modeli ile karşılaşabiliriz.

    Yeni akıllı saat serisinin teknik detayları şu an için bilinmiyor. Öte yandan model numarasında kullanılan ''AOD'' eki, AMOLED ekran ve Always on Display (her zaman açık ekran) desteğine işaret ediyor olabilir. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira model numarası dışında, yaklaşan saat hakkında bilinenler sınırlı diyebiliriz.

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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