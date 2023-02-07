Huawei yepyeni bir akıllı saat serisi hazırlıyor: İşte bildiklerimiz

Huawei, yeni bir akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor
Bildirilenlere göre Huawei akıllı saatlere eşlik eden Huawei Health uygulamasında AOD-H1 model numarasına sahip yeni bir akıllı saat keşfedildi. Bu model, yaklaşan bir Huawei GT4 veya Watch 4 serisi olabilir. Ancak Huawei'nin mevcut akıllı saatlerinde B.19 model numarasına yer verdiğini düşünürsek, sızdırılan model numarası oldukça farklı. Bu nedenle tamamen yeni bir akıllı saat modeli ile karşılaşabiliriz.
Yeni akıllı saat serisinin teknik detayları şu an için bilinmiyor. Öte yandan model numarasında kullanılan ''AOD'' eki, AMOLED ekran ve Always on Display (her zaman açık ekran) desteğine işaret ediyor olabilir. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira model numarası dışında, yaklaşan saat hakkında bilinenler sınırlı diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?