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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu duyurdu

    HyperX SoloCast USB mikrofon modeli yayıncılar için uygun fiyata tatmin edici kayıt hassasiyeti sunuyor. HyperX SoloCast USB özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
    1,9b
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu duyurdu
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    Oyun yayıncılığı başta olmak üzere diğer türdeki yayıncılıklar ile birlikte bu sektör büyük bir ekonomi olma yolunda ilerliyor. Daha kaliteli yayınlar için haliyle ekipmanların da yükseltilmesi gerekiyor. Üreticiler de buna yönelik pek çok farklı alternatif geliştiriyor.

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    HyperX SoloCast USB özellikleri ve fiyatı

    HyperX SoloCast USB mikrofon biraz daha bütçesini düşünenleri hedefliyor. Önceki RGB aydınlatmalı modelin aksine bu modelde kırmızı LED bildirim ışığı tercih edilmiş. USB 2.0 kablosunu taktığınız anda kayda hazır olan mikrofon ayrıca tek bir dokunuşla kendisini sessize alıyor.

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    Kardioid kayıt deseni barındıran mikrofon ön kısımda daha hassas ses algılarken 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz frekanslarında örnekleme yapabiliyor. Kablo uzunluğu 2 metre iken ayarlanabilir yuvası da 3/8 inç ve 5/8 inç arasındaki kol ve standlara uyumlu.

    20Hz-20 kHz tepki aralığı ve -6dBFS (1kHz’de 1 V/Pa) hassasiyeti olan HyperX SoloCast USB mikrofon Discord ve TeamSpeak tarafından da onaylanmış. Ürün 60$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/274138/hyperx-releases-solocast-usb-microphone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    60 dolar idealmiş.
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Devasa hantal mikrofonlar zamanla daha da ufalacaktir.
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