HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu duyurdu

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Oyun yayıncılığı başta olmak üzere diğer türdeki yayıncılıklar ile birlikte bu sektör büyük bir ekonomi olma yolunda ilerliyor. Daha kaliteli yayınlar için haliyle ekipmanların da yükseltilmesi gerekiyor. Üreticiler de buna yönelik pek çok farklı alternatif geliştiriyor.

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HyperX SoloCast USB özellikleri ve fiyatı

HyperX SoloCast USB mikrofon biraz daha bütçesini düşünenleri hedefliyor. Önceki RGB aydınlatmalı modelin aksine bu modelde kırmızı LED bildirim ışığı tercih edilmiş. USB 2.0 kablosunu taktığınız anda kayda hazır olan mikrofon ayrıca tek bir dokunuşla kendisini sessize alıyor.

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Kardioid kayıt deseni barındıran mikrofon ön kısımda daha hassas ses algılarken 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz frekanslarında örnekleme yapabiliyor. Kablo uzunluğu 2 metre iken ayarlanabilir yuvası da 3/8 inç ve 5/8 inç arasındaki kol ve standlara uyumlu.

20Hz-20 kHz tepki aralığı ve -6dBFS (1kHz’de 1 V/Pa) hassasiyeti olan HyperX SoloCast USB mikrofon Discord ve TeamSpeak tarafından da onaylanmış. Ürün 60$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/274138/hyperx-releases-solocast-usb-microphone

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