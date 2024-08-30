Hyundai, elektrikli araç planlarında geri adım atıyor

Elektrikli modeller yerine hibrit modellere yatırım yapılacak
Dikkat çeken Ioniq elektrikli modelleriyle ön plana çıkan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli modellere değil hibrit modellere olan yatırımını artıracağını duyurdu.Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde hibrit Hyundai modellerinin sayısı 2 kat artılacak. Şirketin şu anda piyasada 7 adet hibrit aracı bulunuyor.
Önümüzdeki dönemde bu sayı 14’e çıkmış olacak. Hyundai CEO’su Jaehoon Chang, konuya ilişkin açıklamasında elektrikli araçlara olan talebin düşüklüğünün onları bu kararı almaya ittiğini belirtti. Otomobil üreticisi, ABD’nin Georgia eyaletinde kurduğu yeni fabrikasında elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil üretimi yapacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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