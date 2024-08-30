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Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda. Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor.

Elektrikli modeller yerine hibrit modellere yatırım yapılacak

Dikkat çeken Ioniq elektrikli modelleriyle ön plana çıkan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli modellere değil hibrit modellere olan yatırımını artıracağını duyurdu.Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde hibrit Hyundai modellerinin sayısı 2 kat artılacak. Şirketin şu anda piyasada 7 adet hibrit aracı bulunuyor.

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Önümüzdeki dönemde bu sayı 14’e çıkmış olacak. Hyundai CEO’su Jaehoon Chang, konuya ilişkin açıklamasında elektrikli araçlara olan talebin düşüklüğünün onları bu kararı almaya ittiğini belirtti. Otomobil üreticisi, ABD’nin Georgia eyaletinde kurduğu yeni fabrikasında elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil üretimi yapacağını söylüyor.

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Hyundai, elektrikli araç planlarında geri adım atıyor