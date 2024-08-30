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    Hyundai, elektrikli araç planlarında geri adım atıyor

    Hyundai, geleceğe ilişkin hedeflerini açıklarken hibrit modellerinin sayısını 2 kat artıracağını açıkladı. Şirket, önümüzdeki süreçte elektrikli araçlara öncelik vermeyecek.
    Hyundai, elektrikli araç planlarında geri adım atıyor
    Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda. Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor.

    Elektrikli modeller yerine hibrit modellere yatırım yapılacak

    Dikkat çeken Ioniq elektrikli modelleriyle ön plana çıkan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli modellere değil hibrit modellere olan yatırımını artıracağını duyurdu.Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde hibrit Hyundai modellerinin sayısı 2 kat artılacak. Şirketin şu anda piyasada 7 adet hibrit aracı bulunuyor.

    Önümüzdeki dönemde bu sayı 14’e çıkmış olacak. Hyundai CEO’su Jaehoon Chang, konuya ilişkin açıklamasında elektrikli araçlara olan talebin düşüklüğünün onları bu kararı almaya ittiğini belirtti. Otomobil üreticisi, ABD’nin Georgia eyaletinde kurduğu yeni fabrikasında elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil üretimi yapacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    7 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Hyundai, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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