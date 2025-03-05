Kia EV4 GT baş döndürücü tasarımı ve üstün özellikleri ile geliyor

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Kia, geçtiğimiz günlerde tanıttığı EV4 modelinin ardından performans odaklı GT versiyonunu test ederken görüntülendi. Elektrikli spor otomobil pazarında iddialı bir konuma gelmesi beklenen EV4 GT, güçlü motoru ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Üstelik, Kia’nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü modellerden biri olabilir.

Kia EV6 GT, 2022’de piyasaya çıktığında 576 beygir gücüyle markanın en güçlü aracı olmuştu. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşan bu model, 60.000 dolar seviyesindeki fiyatıyla performans odaklı otomobil tutkunlarının ilgisini çekmişti. Şimdi ise EV4 GT’nin daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Test esnasında kamuflajlı olarak görüntülenen EV4 GT, sportif jantları ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekânda ise Kia’nın yeni nesil çift 12.3 inçlik ekranlardan oluşan bağlantılı araç navigasyon sistemi (ccNC) bulunacak. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunulan bu model, teknolojik açıdan oldukça donanımlı olacak.

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EV4 GT’nin çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir sistemle gelmesi bekleniyor. Teknik detaylar henüz açıklanmasa da, performans açısından EV6 GT’ye yaklaşan bir seviyede olacağı konuşuluyor. Özellikle Kia’nın yükseltilmiş EV6 GT modelinde 641 beygir gücü ve 561 lb-ft tork sunduğu göz önüne alındığında, EV4 GT’nin de yüksek bir güç üretmesi sürpriz olmayacaktır.

Fiyat konusunda ise EV4 GT’nin 50.000 ila 55.000 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor. Standart EV4 modelinin 35.000 ila 40.000 dolar arasında bir başlangıç fiyatıyla sunulacağı düşünüldüğünde, GT versiyonu uygun fiyatlı elektrikli spor otomobil arayanlar için cazip bir seçenek olabilir. Karşılaştırma açısından bakıldığında, Tesla Model 3 Performance AWD’nin 54.990 dolardan başladığını ve 510 beygir gücüyle 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaştığını belirtmek gerekiyor.

EV4 GT, güçlü motoru, sportif tasarımı ve rekabetçi fiyatıyla elektrikli spor otomobil pazarında büyük ilgi görebilir. Ancak Tesla Model 3 Performance gibi rakiplerle rekabet edip edemeyeceğini görmek için Kia’nın resmi duyurularını beklemek gerekecek.

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Kia EV4 GT baş döndürücü tasarım ve üstün özellikleri ile geliyor