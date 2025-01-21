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    Hyundai, gelecek nesil elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçiş yapacak

    Hyundai, Güney Kore'nin Ulsan şehrinde inşa ettiği elektrikli araç fabrikasında HyperCasting tesisine yer verecek. Böylece araçlarında tek parça şasi kullanmaya başlayacak.
    Hyundai, yeni elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçecek Tam Boyutta Gör
    Hyundai, 2026 yılında Güney Kore'nin Ulsan şehrinde hizmete girecek olan 200 bin üretim kapasiteli elektrikli araç fabrikasının inşaatına devam ediyor. Şirket, yeni tesisinde gelecek nesil elektrikli araçları için HyperCasting yöntemini kullanacağını doğruladı.

    Bu yıl sadece Güney Kore'de 11,3 milyar dolar yatırım yapacak olan Hyundai, elektrikli araç üretim kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Şirket bununla beraber yenilikçi otomobil üretim yöntemlerine de yatırım yapıyor.

    Dev döküm makineleriyle tek parça saşi üretilecek

    Hyundai, yeni elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçecek Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın öncüsü olduğı tek parçalı şasi kullanımına geçiş yapmayı planlayan Hyundai, Ulsan fabrikasında tüm araç gövdelerini hızlı ve verimli bir şekilde üretmek için yeni bir hypercasting tesisi inşa edecek. Bu sayede onlarca parçanın bir araya getirilerek oluşturulan şasilerin üretimi dev alüminyum döküm makineleriyle tek seferde yekpare olarak gerçekleştirilecek.

    Bu tasarım değişikliği firmanın 2026'da piyasaya süreceği yeni nesil elektrikli araçlarında hayata geçirilecek. Tek parça şasi, otomobil üretimini hızlandırmanın yanında, daha hafif, ucuz ve sağlam gövdeli araçların üretilmesine de olanak sağlayacak.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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