Hyundai, gelecek nesil elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçiş yapacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, 2026 yılında Güney Kore'nin Ulsan şehrinde hizmete girecek olan 200 bin üretim kapasiteli elektrikli araç fabrikasının inşaatına devam ediyor. Şirket, yeni tesisinde gelecek nesil elektrikli araçları için HyperCasting yöntemini kullanacağını doğruladı.

Bu yıl sadece Güney Kore'de 11,3 milyar dolar yatırım yapacak olan Hyundai, elektrikli araç üretim kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Şirket bununla beraber yenilikçi otomobil üretim yöntemlerine de yatırım yapıyor.

Dev döküm makineleriyle tek parça saşi üretilecek

Tam Boyutta Gör Tesla'nın öncüsü olduğı tek parçalı şasi kullanımına geçiş yapmayı planlayan Hyundai, Ulsan fabrikasında tüm araç gövdelerini hızlı ve verimli bir şekilde üretmek için yeni bir hypercasting tesisi inşa edecek. Bu sayede onlarca parçanın bir araya getirilerek oluşturulan şasilerin üretimi dev alüminyum döküm makineleriyle tek seferde yekpare olarak gerçekleştirilecek.

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Bu tasarım değişikliği firmanın 2026'da piyasaya süreceği yeni nesil elektrikli araçlarında hayata geçirilecek. Tek parça şasi, otomobil üretimini hızlandırmanın yanında, daha hafif, ucuz ve sağlam gövdeli araçların üretilmesine de olanak sağlayacak.

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Hyundai, yeni elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçecek