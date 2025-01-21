Hyundai, gelecek nesil elektrikli araçlarında tek parça şasiye geçiş yapacak

Bu yıl sadece Güney Kore'de 11,3 milyar dolar yatırım yapacak olan Hyundai, elektrikli araç üretim kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Şirket bununla beraber yenilikçi otomobil üretim yöntemlerine de yatırım yapıyor.
Dev döküm makineleriyle tek parça saşi üretilecek
Bu tasarım değişikliği firmanın 2026'da piyasaya süreceği yeni nesil elektrikli araçlarında hayata geçirilecek. Tek parça şasi, otomobil üretimini hızlandırmanın yanında, daha hafif, ucuz ve sağlam gövdeli araçların üretilmesine de olanak sağlayacak.
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.