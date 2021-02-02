Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor

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Apple’ın kapalı kapılar arkasındaki en önemli projesi şüphesiz sürücüsüz araç üretimi. Project Titan adıyla yürütülen gizemli proje ile ilgili bilinenler çok az ancak Hyundai cephesindeki gelişmeler bazı detayları açığa çıkarmıştı.

Hyundai tedirgin

Hyundai patronu geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından kendilerine araç üretimi ile ilgili bazı tekliflerin getirildiğini belirtmiş ancak sonrasında Apple’ın sadece kendilerine değil pek çok araç üreticisine gittiği şeklinde ifadesini değiştirmişti.

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Kaynaklar Hyundai ve Apple’ın 2018 yılından bu yana görüşme halinde olduğunu iddia ediyor. Hyundai’nin 4 milyar dolar yatırım ile kurduğu Aptiv sürücüsüz araç platformunun bu görüşmelerde temel alındığı belirtiliyor.

Bugüne kadar dikey entegrasyon ile çalışan ve kendi markalarını üreten Hyundai; eğer anlaşma sağlanırsa Apple’ın birleşim ortağı haline gelecek. Yani Apple önemli bileşenleri farklı tedarikçilerden sağlarken motor gibi bazı bileşenleri Hyundai tedarik ederek aracın birleşimini yapacak.

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Bu görüşmeler Hyundai yöneticileri arasında tedirginliğe neden oluyor. Başkası için araç üretme konseptini benimsemeyen Hyundai’nin bu ortaklık ile imajının daha iyi hale geleceği mi yoksa kötüleşeceği mi sorusu kafaları karıştırıyor. Zira Apple kendi alanının, Hyundai de kendi alanının patronu. Böyle olursa Hyundai bir patron altında çalışmış olacak. Bu bakımdan teklifin kabul edilmemesini isteyenler de var.

Diğer bir pürüz ise Apple’ın üretimi ABD’de yaptırmak istemesi. Yöneticiler bu durumda elektrikli araç alanında hızlı gelişmelere imza atan ve ABD’de üretim yapan Kia’nın devreye girebileceğini düşünüyor. Apple’ın buna ne cevap vereceği ise bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda muhtemelen Hyundai ve Apple ortaklığı ile ilgili daha net görüş açısı bulabileceğiz.

https://www.gsmarena.com/hyundai_executives_are_reportedly_split_over_apple_car_manufacturing_partnership-news-47491.php

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