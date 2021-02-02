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    Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor

    Yılların otomotiv devi Hyundai önümüzdeki dönemde bir iş ortağının altına girerek üretim yapmayı tartışıyor. Apple’ın katı kuralları nedeniyle Hyundai oldukça zorlanabilir.
    02 Şubat 2021, 15:30 (2 hf.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor
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    Apple’ın kapalı kapılar arkasındaki en önemli projesi şüphesiz sürücüsüz araç üretimi. Project Titan adıyla yürütülen gizemli proje ile ilgili bilinenler çok az ancak Hyundai cephesindeki gelişmeler bazı detayları açığa çıkarmıştı.

    Hyundai tedirgin

    Hyundai patronu geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından kendilerine araç üretimi ile ilgili bazı tekliflerin getirildiğini belirtmiş ancak sonrasında Apple’ın sadece kendilerine değil pek çok araç üreticisine gittiği şeklinde ifadesini değiştirmişti.

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    Kaynaklar Hyundai ve Apple’ın 2018 yılından bu yana görüşme halinde olduğunu iddia ediyor. Hyundai’nin 4 milyar dolar yatırım ile kurduğu Aptiv sürücüsüz araç platformunun bu görüşmelerde temel alındığı belirtiliyor.

    Bugüne kadar dikey entegrasyon ile çalışan ve kendi markalarını üreten Hyundai; eğer anlaşma sağlanırsa Apple’ın birleşim ortağı haline gelecek. Yani Apple önemli bileşenleri farklı tedarikçilerden sağlarken motor gibi bazı bileşenleri Hyundai tedarik ederek aracın birleşimini yapacak.

    Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor
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    Bu görüşmeler Hyundai yöneticileri arasında tedirginliğe neden oluyor. Başkası için araç üretme konseptini benimsemeyen Hyundai’nin bu ortaklık ile imajının daha iyi hale geleceği mi yoksa kötüleşeceği mi sorusu kafaları karıştırıyor. Zira Apple kendi alanının, Hyundai de kendi alanının patronu. Böyle olursa Hyundai bir patron altında çalışmış olacak. Bu bakımdan teklifin kabul edilmemesini isteyenler de var.

    Diğer bir pürüz ise Apple’ın üretimi ABD’de yaptırmak istemesi. Yöneticiler bu durumda elektrikli araç alanında hızlı gelişmelere imza atan ve ABD’de üretim yapan Kia’nın devreye girebileceğini düşünüyor. Apple’ın buna ne cevap vereceği ise bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda muhtemelen Hyundai ve Apple ortaklığı ile ilgili daha net görüş açısı bulabileceğiz.



    https://www.gsmarena.com/hyundai_executives_are_reportedly_split_over_apple_car_manufacturing_partnership-news-47491.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E edwinnarc (Timo edwinnarc) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai bu işlerin içinde yıllardır koşturuyor. Apple ilk kez alanının dışına çıkmak istiyor. Ayrıca Apple dediğim dedik ne olursa olsun en iyisi benimki olsun şirketi. Dolayısıyla Hyundai’nin endişelenmesi normal. Apple hangi alana girerse girsin 1 numara olacak görüşleri var. Apple’in otomobili hyundaiyi geride bırakması çok olası. Ayrıca otomobil sektörüne Apple’in girmesini “potansiyelinden” ötürü diğer büyük araç üreticilerileri baskı yapacaktır.







    Düşünsenize 150-200 yıldır araç üretiyorsunuz ve bir marka çıkıp sıfırdan bu işe başlamak istiyor. Siz olsanız baskılamaz mısınız? Bunun Ferrarisi var, Kia’si var, Ford’u Toyatası var....
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    A AnimeLover2000 2 hf. ( Mesaj Silindi ) edwinnarc
    Apple trilyonluk sirket en kotu birkac tanesini satin alir
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence ortaklık ikisinede yarar sağlar. Apple onlara bir şey katar onlarda Apple’a katar.
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    tonodias 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    O bir şeyleri merakla bekliyoruz :)
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    vamp (b .) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu ortaklık Hyundainin zararına olur.
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    GM'in 1.0 dan 7.0 a kadar benzin / dizel hatta EV1 , Bolt ve Ampera-E de kullanılan elektirikli motorları varken neden Hyundai ..

    Koreli bir ortak arayıp Samsung - Renault ittifakına bir gönderme mi var acaba :)
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    T tbbtl 2 hf. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    "neden Hyundai.." demişsin. Neden bence düşünülmesi gerek. İhtiyacımı var. Yoksa bir firmanın kendinden bağımsız, ülke kontrolü dışında büyümesi olabilir mi.Artı çin in ekonomik büyümesinin önüne geçmenin stratejik bir yönü mü. Bence bu şeytanların yaptığı her hamlenin arkasına da bakmak lazım.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Hyundai'yi de kullanıp atacaktır.
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