Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2014 : Microsoft'tan uygun fiyatlı 'amiral gemi' akıllı telefon Lumia 830

4 yıl
597
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2014 : Microsoft'tan uygun fiyatlı 'amiral gemi' akıllı telefon Lumia 830

Microsoft'un son dönemde fuarlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıtıtğınız, amiral gemi modelleri için ise ayrı etkinlikler yaptığına şahit oluyoruz. IFA 2014 fuarı da böyle bir seyir izliyor. 

Firmanın Lumia 730 modelinde sonra tanıttığı ikinci model Lumia 830 uygun fiyatlı amiral gemi modeli olarak nitelendiriliyor ve Lumia 930 modeline benzer bir tasarım çizgisi izliyor. Modelin en dikkat çekici tarafı ise 2.25D kavisli ekranı ve OIS destekli 10MP çözünürlükte PureView arka kamerası.

OIS desteğini genelde üst seviye akıllı telefonlarda görüyorduk. Microsoft bu teknolojiyi artık daha alınabilir seviyelere çekmeyi başarmış. Microsoft farklı yazılımsal desteklerle arka kameranın sınıfındaki en iyi fotoğrafları çekmesini sağlayacak. Kamera yuvası nedeniyle cihazın arka kısmı Lumia 1020 modelini andırıyor. 

IFA 2014 fuarında öne çıkan diğer bir tanım ise 2.5D veya 2.25D kavisli ekran tasarımı. Gözle görülemeyecek kadar ince olan bu tasarımda kenarlardan başlayarak ekranın ortasına doğru bombe yapıyor. Cihazda metal bir çerçeve de kullanımı daha hoş bir hale getirmiş. 

Lumia 830 modelinde bunların haricinde 5 inçlik 720p ekran, Gorilla Glass 3 koruma, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 16GB artırılabilir bellek, 2200mAh gücünde batarya, 8.5mm kalınlık şeklinde özellikler yer alıyor. Windows Phone 8.1'in ilk güncellemesi olan ve Microsoft'un Lumia Denim olarak adlandırdığı güncelleme de cihazda yüklü olacak. Cihaz 4 farklı renk seçeneği ile bu ay içerisinde 330 Avro veya 330$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Lumia-830-is-official---an-affordable-high-end-Windows-Phone-with-a-10MP-OIS-PureView-camera_id60208 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lightr 4 yıl
WP için iyi bi telefon olmuş bide 2gb ram olsaydı tadından yenmezdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Uff çok sağlam duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 4 yıl
930 varken bu telefon donanımsal olarak amiral gemi olamaz. Diğer taraftan Windows Phone için en ideal donanımın bu telefonda olduğunu düşünüyorum. Yeni telefonum bu olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Fiyat orada uygun.

Üst seviye gibi görünmedi nedense.

Kamera dan dolayı üst seviye ise üstü kalsın.

Yine microsoft yine hüsran.

Tamam sistem donanımı yeterli kullanabilir ama bu telefonu flagship yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 4 yıl
Amiral gemi değil diye söyleyenler iphone 5s in donanımına bi bakın bence çift çekirdekli 1.2 işlemcili 1gb ramlı 4 inç ekranlı bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 4 yıl
Lumia Denim güncellemesinin özellikleri nedir ? Neler getiriyor bilgisi olan varmı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exent4246o 4 yıl
Samsung Galaxy s5 mininin 1300 tl oduğunu düşünürsek fena fiyat değil.
WP8 in düşük sistem tüketimi ve Directx desteği sayesinde oyunlarda sıkıntı yaratmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 4 yıl
2 Çekirdekli WPhone İle uçuyorsa bu sistem 720p s400 İle göğe cıkar WP S400 ANDORİD S800 KONUMUNDA .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lifeisunfare 4 yıl
amiral gemisi görmesek yutturacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 4 yıl Last_Stand
Last_Stand

m.youtube.com/...

Denim ile gizli olan USB ayarları menüye gelmiş ve motion data diye bir bölüm daha vardı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ejimemo321 4 yıl
Şu ekrem ne olur çeviri yapmasın. Amiral gemi olduğu falan yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
597 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video ön inceleme; Donanım ve tasarımıyla zirveye aday telefon 4 yıl DriveClub'ı denedik ilk izlenimler ön inceleme 4 yıl PS4 oyunlarını telefonda oynayın Z3 Remote Play'i denedik ön inceleme 4 yıl Sony Xperia Z3 Compact ilk izlenimler ön inceleme 4 yıl Samsung Galaxy Note 4 ön inceleme "Merak edilen tüm detaylar bu videoda" 4 yıl Sony Xperia Z3 ve SmartWatch 3 ilk izlenimler video ön inceleme 4 yıl Sennheiser PCX 95 Test Masamızda 4 yıl Casper VIA V8 Kamera Özellikleri Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim