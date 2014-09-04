IFA 2014 : Microsoft'tan uygun fiyatlı 'amiral gemi' akıllı telefon Lumia 830





Microsoft'un son dönemde fuarlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıtıtğınız, amiral gemi modelleri için ise ayrı etkinlikler yaptığına şahit oluyoruz. IFA 2014 fuarı da böyle bir seyir izliyor.





Firmanın Lumia 730 modelinde sonra tanıttığı ikinci model Lumia 830 uygun fiyatlı amiral gemi modeli olarak nitelendiriliyor ve Lumia 930 modeline benzer bir tasarım çizgisi izliyor. Modelin en dikkat çekici tarafı ise 2.25D kavisli ekranı ve OIS destekli 10MP çözünürlükte PureView arka kamerası.





OIS desteğini genelde üst seviye akıllı telefonlarda görüyorduk. Microsoft bu teknolojiyi artık daha alınabilir seviyelere çekmeyi başarmış. Microsoft farklı yazılımsal desteklerle arka kameranın sınıfındaki en iyi fotoğrafları çekmesini sağlayacak. Kamera yuvası nedeniyle cihazın arka kısmı Lumia 1020 modelini andırıyor.





IFA 2014 fuarında öne çıkan diğer bir tanım ise 2.5D veya 2.25D kavisli ekran tasarımı. Gözle görülemeyecek kadar ince olan bu tasarımda kenarlardan başlayarak ekranın ortasına doğru bombe yapıyor. Cihazda metal bir çerçeve de kullanımı daha hoş bir hale getirmiş.





Lumia 830 modelinde bunların haricinde 5 inçlik 720p ekran, Gorilla Glass 3 koruma, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 16GB artırılabilir bellek, 2200mAh gücünde batarya, 8.5mm kalınlık şeklinde özellikler yer alıyor. Windows Phone 8.1'in ilk güncellemesi olan ve Microsoft'un Lumia Denim olarak adlandırdığı güncelleme de cihazda yüklü olacak. Cihaz 4 farklı renk seçeneği ile bu ay içerisinde 330 Avro veya 330$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Lumia-830-is-official---an-affordable-high-end-Windows-Phone-with-a-10MP-OIS-PureView-camera_id60208