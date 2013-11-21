iFixit, PlayStation 4 sonrası Xbox One'nın da içini açtı

Haber Editörü
Piyasaya sunulan her türlü elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında önemli içerikler üretmeye devam eden iFixit, PlayStation 4 sonrası Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One'nın da içini açtı.
8 çekirdeğe sahip AMD Jaguar işlemci, DX11.1 destekli 32MB ESRAM grafik birimi, 8GB DDR3 bellek, USB 3.0 girişi, Blu-ray sürüsü, HDMI portu ve 500GB HDD gibi teknik detaylar ile hazırlanan Xbox One, iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden -PlayStation 4 ile benzer olarak- 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazların arasına yerleşti. Birkaç basit aparat ile rahatlıkla açılabiliyor ve modüler yapısı sayesinde içerisinde yer alan fan, soğutucu, kablosuz bağlantı kartı ve ön panelin kolayca değiştirilebiliyor olmasıyla beğeni toplayan Xbox One, kullanılan özel dosya sistemi sayesinde sabit diske erişimin zor olması ile kasa içerisinde kullanılan kliplerin açılışı gereğinden fazla zorlaması nedeniyle olmusuz yorumlarla karşılaştı.
iFixit tarafından Xbox One için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Teardown/19718 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlış biliyorsunuz demişsin ama verdiğin bilgiler komple yanlış. Ps4 de 7850 ayarı bir gpu var. Shader sayısı xbox gpu ünitesinden daha fazla. Esram'ın ise bunlarla alakası yok. Komple bellek bant genişliğini arttırmaya yönelik birşey ama ona rağmen ps4 daha geniş bant sunuyor.
yanlis biliyorsunuz diyip bu kadar yanlis bilgi vereni ilk defa gordum. oncelikle ps4 de 1152 adet shader, xboxda 768 adet var. ps4 %50 daha buyuk. ikinci olarak xbox in gpu 853mhz, ps4 un 800mhz. esram'e gelirsek daha hizli bir bellek ama sadece 32mb. daha cok cache gorevi goruyor ve calisabilmesi icin ozel yazilip optimizasyonlari istiyor ki su an HICBIR oyun bunu desteklemiyor ve istisnalar disinda ilerde desteklencegini sanmiyorum. cunku gelistiriciler maliyet, is gucu ve zaman acisidan fazladan kod yazmayi sevmez. ayni mimari kullanan iki konsol varken birine ayri ozel yazilim hazirlamakla ugrasmaz. desteklense bile esram 32mb ama xbox in geri kalan tum bellegi ddr3 bellek, buna karsin ps4 un gpu ve cpu ortak kullanim belleginin tamami 8gb gddr5 bellek. yani memory band genisligi cok daha fazla. zaten farkinida yeni oyunlarda goruyoruz. yeni cikan oyunlarin hemen hepsinde ps4 daha yuksek cozunurlukle oyunuyor. xbox 720p render edip yazilimla 1080e cevirirken, ps4 cogu oyunu direk 1080p oynatabiliyor.
Bu arkadaşın bi kaç kere daha mesajını gördümde. Her mesajı ayrı bi fail ya.