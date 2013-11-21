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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit, PlayStation 4 sonrası Xbox One'nın da içini açtı

5 yıl
1,5b
1
35
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, PlayStation 4 sonrası Xbox One'nın da içini açtı
Piyasaya sunulan her türlü elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında önemli içerikler üretmeye devam eden iFixit, PlayStation 4 sonrası Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One'nın da içini açtı.
8 çekirdeğe sahip AMD Jaguar işlemci, DX11.1 destekli 32MB ESRAM grafik birimi, 8GB DDR3 bellek, USB 3.0 girişi, Blu-ray sürüsü, HDMI portu ve 500GB HDD gibi teknik detaylar ile hazırlanan Xbox One, iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden -PlayStation 4 ile benzer olarak- 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazların arasına yerleşti. Birkaç basit aparat ile rahatlıkla açılabiliyor ve modüler yapısı sayesinde içerisinde yer alan fan, soğutucu, kablosuz bağlantı kartı ve ön panelin kolayca değiştirilebiliyor olmasıyla beğeni toplayan Xbox One, kullanılan özel dosya sistemi sayesinde sabit diske erişimin zor olması ile kasa içerisinde kullanılan kliplerin açılışı gereğinden fazla zorlaması nedeniyle olmusuz yorumlarla karşılaştı.
iFixit tarafından Xbox One için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
 
iFixit, PlayStation 4 sonrası Xbox One'nın da içini açtı

Xbox One Teardown


http://www.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Teardown/19718 Yorum Yaz
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tenghis 5 yıl en beğenilen
TurboCore
sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

Yanlış biliyorsunuz demişsin ama verdiğin bilgiler komple yanlış. Ps4 de 7850 ayarı bir gpu var. Shader sayısı xbox gpu ünitesinden daha fazla. Esram'ın ise bunlarla alakası yok. Komple bellek bant genişliğini arttırmaya yönelik birşey ama ona rağmen ps4 daha geniş bant sunuyor.
TurboCoresanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki gu...
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darkaura 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti

yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

yanlis biliyorsunuz diyip bu kadar yanlis bilgi vereni ilk defa gordum. oncelikle ps4 de 1152 adet shader, xboxda 768 adet var. ps4 %50 daha buyuk. ikinci olarak xbox in gpu 853mhz, ps4 un 800mhz. esram'e gelirsek daha hizli bir bellek ama sadece 32mb. daha cok cache gorevi goruyor ve calisabilmesi icin ozel yazilip optimizasyonlari istiyor ki su an HICBIR oyun bunu desteklemiyor ve istisnalar disinda ilerde desteklencegini sanmiyorum. cunku gelistiriciler maliyet, is gucu ve zaman acisidan fazladan kod yazmayi sevmez. ayni mimari kullanan iki konsol varken birine ayri ozel yazilim hazirlamakla ugrasmaz. desteklense bile esram 32mb ama xbox in geri kalan tum bellegi ddr3 bellek, buna karsin ps4 un gpu ve cpu ortak kullanim belleginin tamami 8gb gddr5 bellek. yani memory band genisligi cok daha fazla. zaten farkinida yeni oyunlarda goruyoruz. yeni cikan oyunlarin hemen hepsinde ps4 daha yuksek cozunurlukle oyunuyor. xbox 720p render edip yazilimla 1080e cevirirken, ps4 cogu oyunu direk 1080p oynatabiliyor.
TurboCoresanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda arad...
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P3rF3cT55 5 yıl
TurboCore
sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

Bu arkadaşın bi kaç kere daha mesajını gördümde. Her mesajı ayrı bi fail ya.
TurboCoresanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki gu...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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MustafaKemalAtaturk 5 yıl
Bilgisayar donanımları ile aynı kefeye koyup
32 mb diye dalga geçen cahillere gülüyorum.
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TheDhk 5 yıl
youtube.com/...
ps4'te 7870 ayarı bir gpu var diye biliyorum.xbox'da 7850....
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Schmerzhaft 5 yıl
Kos koca konsol playstation 3 fat'dan bile daha kalın rezalet
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Argonath LXI 5 yıl
İlk önce Playstation 4'ün içini açtıklarına göre hangi konsolun daha iyi olduğu ortadadır.Ovv yeaaa...
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MetalWave 5 yıl
turbocore konudan daha popiler oldu :D
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Umutcan 5 yıl
Her iki konsolda da gpu konusunda neden bu kadar cimri davranıyorlar anlamıyorum. 7970 ve üzeri bir güçte gpu ile gelmelilerdi. 1-2 sene sonra yine başlayacaklar 720p oyunları dayamaya.
Fiyat gerekirse yüksek olsaydı ama 1080p@4xaa standart olsaydı, yeni nesile hiç yakışmıyor.
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SupermanPrime 5 yıl
TurboCore
sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

32mb'ı çok verimli kullanır eminim
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hasreyt 5 yıl
Freud yaşasaydı iFixit sitesi çalışanlarının sürekli bi şeylerin içini açma isteklerini cinsellikle ilişkilendirirdi kesin. Freud yaşasaydı iFixit'ten haberi olmazdı gerçi.
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P3rF3cT55 5 yıl
TurboCore
sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

Bu arkadaşın bi kaç kere daha mesajını gördümde. Her mesajı ayrı bi fail ya.
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Master_Evil 5 yıl
içini açınca çok basit geliyor şu konsollar
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tenghis 5 yıl en beğenilen
TurboCore
sanmiyorum. xbox ile ps4 tipatip ayni amd apu mimarisine sahipler ama ps4 de %50 daha fazla gpu cekirdegi var. microsoftda aradaki guc farkini biraz olsun kapamatmak icin xbox cikisina bir kac ay kala %10 overclock etti yanlış biliyorsunuz. Xbox one da 7730 benzeri ESRAM ı verimli kullanabilen bir GPU var. Playstationda sistem belleği ve ekran kartı belleği birleşik bu durum kötü. Ps4teki 7750 benzeri ddr5 hypermemory kullanan bir GPU var. İkisinde de eşit sayıda shader ünitesi bulunmakta. Ayrıca Xbox one 700mhz gpu clock ps4 800mhz gpu clock ile geliyor 50mhz arttırdı Microsoft doğal olarak

Yanlış biliyorsunuz demişsin ama verdiğin bilgiler komple yanlış. Ps4 de 7850 ayarı bir gpu var. Shader sayısı xbox gpu ünitesinden daha fazla. Esram'ın ise bunlarla alakası yok. Komple bellek bant genişliğini arttırmaya yönelik birşey ama ona rağmen ps4 daha geniş bant sunuyor.
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senersongur 5 yıl
Açmasalar iyiydi.
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tempestatem 5 yıl senersongur
senersongur

Açmasalar iyiydi.

Akşam akşam bu yoruma anlamsızca güldüm, neden böyle birşey yazdın, aklından ne geçiyordu, sinirlerim bozuldu

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DaRKFoRCeS 5 yıl
ps4 ile aynı sonuçlar 10 üzerinden 8 en azından garantisi bittiğinde tabi servisin becerisine göre değişir tamiri zor olmayacakmış gibi görünüyor.Karşılaştırmada özellikleri birbirinden farklı görünüyor performans bakımından.şahsen ps4 marka anlamında sempatik geliyor bana.donanım kısmında parçalarda amerika kazanıyor zaten.birazda Japonlar kazansın.
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devcitybg 5 yıl
Xbox a gucsuz diyenler. RYSE oyun videosunu izlesinler
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