iFixit, PlayStation 4 sonrası Xbox One'nın da içini açtı

Piyasaya sunulan her türlü elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında önemli içerikler üretmeye devam eden iFixit, PlayStation 4 sonrası Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One'nın da içini açtı.

8 çekirdeğe sahip AMD Jaguar işlemci, DX11.1 destekli 32MB ESRAM grafik birimi, 8GB DDR3 bellek, USB 3.0 girişi, Blu-ray sürüsü, HDMI portu ve 500GB HDD gibi teknik detaylar ile hazırlanan Xbox One, iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden -PlayStation 4 ile benzer olarak- 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazların arasına yerleşti. Birkaç basit aparat ile rahatlıkla açılabiliyor ve modüler yapısı sayesinde içerisinde yer alan fan, soğutucu, kablosuz bağlantı kartı ve ön panelin kolayca değiştirilebiliyor olmasıyla beğeni toplayan Xbox One, kullanılan özel dosya sistemi sayesinde sabit diske erişimin zor olması ile kasa içerisinde kullanılan kliplerin açılışı gereğinden fazla zorlaması nedeniyle olmusuz yorumlarla karşılaştı.

iFixit tarafından Xbox One için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Xbox One Teardown

http://www.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Teardown/19718