IMDb mobil uygulamaları 21 milyon indirme sayısına ulaştı

Tabletler ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazların kullanımı yaygınlaştıkça bu alana yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen firmaların sayısı da artıyor.





Dünya sinema sektöründe IMDb (Internet Movie Database) sitesi en büyük veritabanı kabul edilir. Milyonlarca film, dizi, oyuncu, yönetmen bilgilerine erişim sağlanabilen ve en son fragmanların bulunabildiği sitenin yapımlara verdiği puan ortalaması genel geçer olarak kabul edilir. En iyi 250 film listesi ise en itibar gören listedir.





1990 yılında bir grup geliştirici tarafından dönemin imkanlarıyla hayata geçirilen IMDb yakaladığı büyük çıkışın ardından 1998 yılında bir başka internet devi Amazon tarafından satın alınmıştı. Alexa verilerine göre IMDb dünyada en çok ziyaret edilen 38. site durumunda.





Site mobil alana yatırım yapma kararı almış, iPhone, iPad, Windows Phone 7 ve Android platformları için IMDb uygulamaları yayınlanmıştı. Mobil uygulamalarında da site ile hemen hemen aynı fonksiyonları sunan IMDb bu başarısını 21 milyon indirme sayısı ile ispat etti.





Şimdi ise site Honeycomb sürümü ile uyumlu bir versiyon üzerinde çalışıyor. Diğerleriyle aynı özelliklere sahip uygulama vizyona girecek filmlerden ve sanat gösterilerinden haberler sunuyor. Bunun yanında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Meksika, Yeni Zelanda, Arjantin ve Şili gibi 13 ülkede film gösterim saatlerine erişilebiliyor.





Uygulamaya Facebook Connect ile giriş yapılabilirken, güncellemeler Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşılabiliyor.





Ayrıca IMDb Android uygulamasını da güncelledi. Yeni sürümde filmleri oylamak, film ve dizileri takip etmeye olanak sağlayan İzleme Listeleri oluşturmak gibi özellikler sunan uygulama halihazırda 7.5 milyon kullanıcı tarafından kurulmuş durumda.