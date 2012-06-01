iPad, iPhone ve Android için Microsoft Office 10 Kasım'da duyurulacak

Microsoft'un üzerinde çalıştığı mobil Office programı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. iPad üzerindeki ilk Office Mobile görüntüsünü sızdıran The Daily, yazılımın geliştirme süreciyle alakalı birçok bilgi paylaştı.

Office Mobile projesinden sorumlu geliştirici takımın çalışmalarını geçtiğimiz ay sonlandırdığı öğrenilmiş. Şuan tasarım takımının elinde olan program, kısa süre sonra kullanılabilirlik takımına teslim edilecek. Burada gerekli düzenleme önerileri yapılacak ve onaylanmasının ardından proje sonlanmış olacak.

Rapor edilen bilgiler ışığında, birkaç ay içerisinde Office Mobile uygulamasının App Store'da satılabilmesi için Apple'ın onayına sunulacağı bildiriliyor. Apple'ın karar aşaması haftalar sürebilir. Tüm bu işlemler sonucunda Microsoft'un popüler döküman görüntüleme ve düzenleme uygulaması iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları için hazır hale gelecek.

BGR'ın kaynaklarına göre; Office Mobile Android platformu için de çıkış yapacak. Google'ın ekosistemindeki çok sayıda üreticiden lisans ücreti alan Microsoft, Android için belki de ilk defa faydalı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Office Mobile uygulamasının iOS ve Android versiyonları için çıkış tarihi olarak 10 Kasım işaret ediliyor. Tabiki henüz resmi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat son dönemde artış gösteren söylentiler, bizi aksinin mümkün olmadığına inandırmaya başlıyor. Zira iddialar farklı kaynaklardan geliyor. Boy Genius Report sitesi de, iPad üzerinde gördüğü Office uygulamasının Şubat'ta The Daily tarafından sızdırılan resimdekiyle aynı olduğunu söyleyerek spekülasyonları doğrulamıştı.

Sonbaharda yazılımlarının yeni versiyonlarını tüketicilerle buluşturacak olan Microsoft, daha önce hızla yükselen mobil pazara giriş yapabilmek için ARM destekli Windows RT sürümünün dağıtılacağını açıklamıştı. Bu yüzden mobil Office'in geliştirilmesi gayet mümkün gözüküyor.

http://www.thedaily.com/page/2012/05/31/053112-tech-news-ipad-office-hickey/