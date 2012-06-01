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iPad, iPhone ve Android için Microsoft Office 10 Kasım'da duyurulacak

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un üzerinde çalıştığı mobil Office programı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. iPad üzerindeki ilk Office Mobile görüntüsünü sızdıran The Daily, yazılımın geliştirme süreciyle alakalı birçok bilgi paylaştı.
Office Mobile projesinden sorumlu geliştirici takımın çalışmalarını geçtiğimiz ay sonlandırdığı öğrenilmiş. Şuan tasarım takımının elinde olan program, kısa süre sonra kullanılabilirlik takımına teslim edilecek. Burada gerekli düzenleme önerileri yapılacak ve onaylanmasının ardından proje sonlanmış olacak.
Rapor edilen bilgiler ışığında, birkaç ay içerisinde Office Mobile uygulamasının App Store'da satılabilmesi için Apple'ın onayına sunulacağı bildiriliyor. Apple'ın karar aşaması haftalar sürebilir. Tüm bu işlemler sonucunda Microsoft'un popüler döküman görüntüleme ve düzenleme uygulaması iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları için hazır hale gelecek.
BGR'ın kaynaklarına göre; Office Mobile Android platformu için de çıkış yapacak. Google'ın ekosistemindeki çok sayıda üreticiden lisans ücreti alan Microsoft, Android için belki de ilk defa faydalı bir adım atmaya hazırlanıyor.
Office Mobile uygulamasının iOS ve Android versiyonları için çıkış tarihi olarak 10 Kasım işaret ediliyor. Tabiki henüz resmi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat son dönemde artış gösteren söylentiler, bizi aksinin mümkün olmadığına inandırmaya başlıyor. Zira iddialar farklı kaynaklardan geliyor. Boy Genius Report sitesi de, iPad üzerinde gördüğü Office uygulamasının Şubat'ta The Daily tarafından sızdırılan resimdekiyle aynı olduğunu söyleyerek spekülasyonları doğrulamıştı.
Sonbaharda yazılımlarının yeni versiyonlarını tüketicilerle buluşturacak olan Microsoft, daha önce hızla yükselen mobil pazara giriş yapabilmek için ARM destekli Windows RT sürümünün dağıtılacağını açıklamıştı. Bu yüzden mobil Office'in geliştirilmesi gayet mümkün gözüküyor.

http://www.thedaily.com/page/2012/05/31/053112-tech-news-ipad-office-hickey/ Yorum Yaz
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tugrul6733 6 yıl en beğenilen
şimdi windows 8 li tabletlerin tutulabileceğinin iyi olabileceğinin sebepleri arasında iş adamlarının her ne kadar android ya da ios lu bir cihaz kullansa bile bazı durumlarda office programlarına ihtiyaçları oluyor. ama eğer windows olusa zaten office programı olacak. eğer bu ciddi bir şekilde etkileyecek ise ios'a office getirmek windows 8 li tabletlerin satışını etkilemez mi ?
şimdi windows 8 li tabletlerin tutulabileceğinin iyi olabileceğinin sebepleri arasında iş adamlarının her ne kadar android ya da ios lu bir cihaz kullansa bile ...
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hobametin 6 yıl
tablette microsoft un bittiği an resmen salaklık nasıl ios sadece apple cihazlarda varsa office ide sadece microsoft kendi cihazlarına koycaktı o zman iş dünyasına peynir ekmek gibi satardı şimdi hiç bir anlamı kalmadı surface taletin boşuna çıkarmasın
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umut_baris 6 yıl
rainblackk
tugrul6733şimdi windows 8 li tabletlerin tutulabileceğinin iyi olabileceğinin sebepleri arasında iş adamlarının her ne kadar android ya da ios lu bir cihaz kullansa bile bazı durumlarda office programlarına ihtiyaçları oluyor. ama eğer windows olusa zaten office programı olacak. eğer bu ciddi bir şekilde etkileyecek ise iosa office getirmek windows 8 li tabletlerin satışını etkilemez mi ?
zaten üçüncü parti office uygulamaları mevcut ama ms office en kapsamlısı olacak ve ne kadar kapsamlı olursa olsun bir klavye olmadan tabletlerdeki office uygulamaları insanların iş için birinci tercihi olmayacaktır sadece görüntülemek ve ufak düzenlemeler yapmak için kullanılır

yeni office sürümünün arayüzünü görmediniz sanırım.
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raptor2009 6 yıl
Microsoft'un o kadar uzun sürede üzerinde çalıştığı Windows 8 ve bu işletim sistemi ile çalışacak tabletler sadece bir office uygulaması yüzünden baltalanmayacaktır.Kaldı ki İOS ve Android için Microsoft Office çıkınca kimse diğer office ürünlerini kullanmaz bu Microsoft a kar olarak döner.Windows 8 tabletlerde özellikle de ARM cihazlarda stabiliteyi ve kullanışlılığı sağlarsa Android'i çok rahat geçer belirli bir süre sonunda is iPad ile yarışacak duruma gelir...
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telliibrahim 6 yıl
Ücretli mi olacak peki pc deki gibi?
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Pardus Linux 6 yıl
Microsoft kendini baltalıyor gibi gözüküyor ama mobil'de başarılı olamıyacağını kendiside anlamış olmalı sonuçta Android ve iOS'ta satacağı uygulama gelirleri bile WP'den fazla gelir getirebilir. Birazda "Bükemediğin eli öpeceksin." taktiği oluyor bu...
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hamelinyyzw 6 yıl
eğer bu ciddi bir şekilde etkileyecek ise ios'a office getirmek windows 8 li tabletlerin satışını etkilemez mi ?
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Tridz 6 yıl
hasanaygunoglu
office 10, kasımda mı duyurulacak? office, 10 kasımda mı duyurulacak?

"Office Mobile uygulamasının iOS ve Android versiyonları için çıkış tarihi olarak 10 Kasım işaret ediliyor. "
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LKLC 6 yıl
office 10, kasımda mı duyurulacak? office, 10 kasımda mı duyurulacak?
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TeamAnimus 6 yıl
Başka platformlara Office sunması, Microsoft'un karını artıracaktır, burası kesin. Ama ben olsam Android'e çıkartmazdım. Çünkü bundan herhangi bir karının olacağını düşünmüyorum. Herkes korsan kullanacaktır. Eğer ARM tabanlı Windows'a korsan yüklenemez ise de bu W8'li tabletlerin satışını büyük oranda etkileyecektir.
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mateacher 6 yıl
Microsoft bu zamana kadar yapmadıysa gerçekten hakkını verecek bir ofis uygulamasıyla geliyordur. Çok pahalı yapmadığı takdirde iWork ürünlerinin üstüne geçer.
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