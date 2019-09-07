iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir

Yeni iPhone modellerinin tanıtımına sadece saatler kaldı diyebiliriz. Apple 10 Eylül tarihinde iPhone 11 modellerini tanıtmaya hazırlanırken, cihazlarla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Ortaya çıkan yeni bilgi ise iPhone 11 modellerinin renk seçenekleriyle ilgili.

Note 10'un rengine benziyor

Cep telefonu aksesuarları satan bir çevrimiçi perakende sitesi olan Mobile Fun, iPhone 11 modellerinden birinin degrade yani renk geçişli bir seçeneğinin olacağını ortaya koydu. Zira sitede yer alan şeffaf iPhone 11 Pro Max kılıfında cihazın arka panelinin renk geçişli olduğunu görülüyor. Bu kılıfın üreticisi olan Olixar şirketinin de iPhone modelleriyle ilgili bilgileri önceden aldığı bilinen bir durum.

https://www.mobilefun.co.uk/olixar-ultra-thin-iphone-11-pro-max-case-100-clear-74404

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Modern akıllı telefonlardaki degrade renkler yeni bir gelişme değil, çünkübu tarz renk seçeneklerini uzun zamandır kullanıyor. Ancak Apple'ıniçin bir ilk olacağını söylemek mümkün. Bakalım şirket bu renk seçeneğini yalnız tek model için mi yoksa tümü için mihep beraber göreceğiz.