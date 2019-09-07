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iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına sadece birkaç gün kaldı. Ancak yeni sızıntılara göre iPhone 11 modellerinden biri degrade renk seçeneğiyle gelecek.
11 sa.
2,4b
3
16
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir
Yeni iPhone modellerinin tanıtımına sadece saatler kaldı diyebiliriz. Apple 10 Eylül tarihinde iPhone 11 modellerini tanıtmaya hazırlanırken, cihazlarla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Ortaya çıkan yeni bilgi ise iPhone 11 modellerinin renk seçenekleriyle ilgili.

Note 10'un rengine benziyor

Cep telefonu aksesuarları satan bir çevrimiçi perakende sitesi olan Mobile Fun, iPhone 11 modellerinden birinin degrade yani renk geçişli bir seçeneğinin olacağını ortaya koydu. Zira sitede yer alan şeffaf iPhone 11 Pro Max kılıfında cihazın arka panelinin renk geçişli olduğunu görülüyor. Bu kılıfın üreticisi olan Olixar şirketinin de iPhone modelleriyle ilgili bilgileri önceden aldığı bilinen bir durum.
iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir
Modern akıllı telefonlardaki degrade renkler yeni bir gelişme değil, çünkü Huawei bu tarz renk seçeneklerini uzun zamandır kullanıyor. Ancak Apple'ın iPhone modelleri için bir ilk olacağını söylemek mümkün. Bakalım şirket bu renk seçeneğini yalnız tek model için mi yoksa tümü için mi sunacak hep beraber göreceğiz.


https://www.mobilefun.co.uk/olixar-ultra-thin-iphone-11-pro-max-case-100-clear-74404 Yorum Yaz
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WB 10 sa. en beğenilen
Iphone 4 sonrasi tum modeller icin gelmis gecmis en cirkin iphone yorumu yapildi ama ne apple bu cirkin modelleri cikarmaktan vaz gecti ne de insanlar satin almaktan..
Iphone 4 sonrasi tum modeller icin gelmis gecmis en cirkin iphone yorumu yapildi ama ne apple bu cirkin modelleri cikarmaktan vaz gecti ne de insanlar satin alm...
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chr;bear 3 sa. yeni yorumcu
Çıksada biran önce 5s ten 6 ya geçsem.pfff
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8h7v6f5xf68hibyctc 4 sa. yeni yorumcu
Kamera çıkıntısı cokmus isheepler zevk alabilir belki adsdadafsfaffadada






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Askaparta 5 sa. Mehmet Can ÖZBEY
Evet hocam öyle. Bende de renk geçişli bir telefon var. Genelde daha pahalılar. Ayfon bu durumu kullanıp fiyat farkını şişirmese bari.
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Das Boot 6 sa.
Ben halen inanamiyorum boyle.bir tasarimla cikmasina.
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Askaparta 6 sa.
Arkası zar gibi olmuş, Dü Se
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Askaparta 7 sa.
Bu modeli daha pahalı olsun.
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Mehmet Can ÖZBEY 6 sa. Askaparta
Öyle olması gerekmiyor mu zaten?
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MK* 7 sa.
çıksında x falan alırız
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Galaxy. 9 sa. yeni yorumcu
Beğenmedim
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12 Angry Men 9 sa.
Ben beğendim güzel gözüküyor.
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WB 10 sa. en beğenilen
Iphone 4 sonrasi tum modeller icin gelmis gecmis en cirkin iphone yorumu yapildi ama ne apple bu cirkin modelleri cikarmaktan vaz gecti ne de insanlar satin almaktan..
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Apple, iphone 11 ve
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