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iPhone 5 için ülkemizde paralel ithalat ön siparişleri başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,9b
1
138
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD, Kanada gibi pek çok ülkede aynı anda satışa sunulmasına rağmen ülkemize giriş yapması sonraki aylara kalan iOS ürünleri, ilk olarak paralel ithalat yoluyla pazara sunuluyor.

Bugün satışına başlanan iPhone 5 modeli de paralel ithalat yoluyla ülkemizde ön sipariş toplamaya başladı. 

Hepsiburada perakendecisinde başlayan siyah renk iPhone 5 ön siparişleri 3299TL seviyesinden alıcı buluyor. iPhone 4S paralel ithalat satışları da yine yüksek seviyelerden ön siparişe başlamış sonrasında oldukça gerilemişti. 

Ürünün 5 Ekim'de stoklara gireceği belirtiliyor. O tarihten sonra fiyatı bir miktar daha gerileyecektir. iPhone 5'in resmi olarak ülkemize girmesi ise beklentilere göre Kasım ayında gerçekleşecek. İlk etapta operatörler ile satışa sunulacak modelin paket fiyatları iPhone 4S ile benzerlik gösterecektir.

Ancak Apple'ın o tarihe kadar resmi olarak ülkemizde faaliyete başlaması durumunda fiyatlarda bir miktar daha düşüş gerçekleşebilir.

iPhone 5 modelinin SIM kilitsiz Avrupa satış fiyatı 16GB - 679 Avro / 32GB - 789 Avro / 64GB - 899 Avro şeklinde belirlendi. 

iPhone 5 modelinde 4 inçlik 1136 x 640 piksellik ekran, yenilikçi A6 işlemcisi, ~1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler bulunuyor. 

http://www.hepsiburada.com/Liste/Apple/productDetails.aspx?productId=telcepiph516gbsi&categoryId=371946 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
250TL İngiltere vizesi, 529£ = 1540 TL iPhone 5, 500 TL uçak bileti etti mi 2290TL kaldı geriye 1009tl o da yapar 346£ travelodge'da 100£'e iki gece kalırsın 246£'ya da Londra'da 3 gün kral gibi gezer eğlenirsin... Var mı ötesi?
250TL İngiltere vizesi, 529£ = 1540 TL iPhone 5, 500 TL uçak bileti etti mi 2290TL kaldı geriye 1009tl o da yapar 346£ travelodge'da 100£'e iki gece kalırsın 24...
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2 Yanıt Yanıtla +118
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simaros 7 yıl
kargo bedava beyler!
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dokuzcanlicanavar 7 yıl
Kurbanda 5 arkadaş birleşip alacaz kısmetse
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1 Avatar
kingorbis 7 yıl
Bunu almayın arkadslar cok pahalı aynen arkadasın dedıgı gıbı amerikdan alıp gelirim artarda :)))
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DH Misafiri 7 yıl
Şuan Distribütör olarak satanlarda var istanbulgsm.com/...
okadar para verip ithalatcısını almak çok mantıklı deyil bence.
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212444 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şuan Distribütör olarak satanlarda var
istanbulgsm.com/...

okadar para verip ithalatcısını almak çok mantıklı deyil bence.


2ay sonra 2000tl ye iner.
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Paul Klee 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şuan Distribütör olarak satanlarda var
istanbulgsm.com/...

okadar para verip ithalatcısını almak çok mantıklı deyil bence.


fiyata bak ya yuh
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inexo 7 yıl
neden pahalı ucuzlayacak mı?


bakanın cevabı


webtv.hurriyet.com.tr/...
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Amedra 7 yıl
Düşüyor sanki.
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ogameci 7 yıl inexo
inexo

neden pahalı ucuzlayacak mı?


bakanın cevabı


webtv.hurriyet.com.tr/...



abi teknoloji bakanı bihaber gibi dicemde bihaber ya gibisi yok

bu fiyat vergiden dolayı artıyor hala yüksek fiyat firmanın politikasından yoksa vergiden mi kaynaklanıyor bakmak lazım diyor
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DH Misafiri 7 yıl
O paraya ust seviye bi android bide wp8 telefon alinir .d
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DH Misafiri 7 yıl
Bu fiyata telefon alana deli diye kız vermezler.
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ogameci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu fiyata telefon alana deli diye kız vermezler.


yada

müstakbel damat telefona bu kadar veriyorsa

arabası, evde yemek yediği çatalı kaşığı nasıldır acaba da diyebilir kayın baba
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Ryan Oreily 7 yıl
Bide su fiyatlari baz alip konusanlar yok mu bitiyorum o arkadaslara
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Umit__Sen 7 yıl
DH Misafiri
250TL İngiltere vizesi, 529£ = 1540 TL iPhone 5, 500 TL uçak bileti etti mi 2290TL kaldı geriye 1009tl o da yapar 346£ travelodgeda 100£e iki gece kalırsın 246£ya da Londrada 3 gün kral gibi gezer eğlenirsin... Var mı ötesi?

Süper yorum valla kardeşim bravo
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Rollini 7 yıl
Allah razı olsun abi romanyadan alırım, 1 hafta sonra.
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fogell5925 7 yıl
aha daha ucuzunu buldum 6 milyar elmanın kilosu bu kadra işte
urun.gittigidiyor.com/...
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bozok_53_45 7 yıl
bu paraya araba alıp gezerim alan cidden gerizekalıdır
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