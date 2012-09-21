iPhone 5 için ülkemizde paralel ithalat ön siparişleri başladı

ABD, Kanada gibi pek çok ülkede aynı anda satışa sunulmasına rağmen ülkemize giriş yapması sonraki aylara kalan iOS ürünleri, ilk olarak paralel ithalat yoluyla pazara sunuluyor.





Bugün satışına başlanan iPhone 5 modeli de paralel ithalat yoluyla ülkemizde ön sipariş toplamaya başladı.





Hepsiburada perakendecisinde başlayan siyah renk iPhone 5 ön siparişleri 3299TL seviyesinden alıcı buluyor. iPhone 4S paralel ithalat satışları da yine yüksek seviyelerden ön siparişe başlamış sonrasında oldukça gerilemişti.





Ürünün 5 Ekim'de stoklara gireceği belirtiliyor. O tarihten sonra fiyatı bir miktar daha gerileyecektir. iPhone 5'in resmi olarak ülkemize girmesi ise beklentilere göre Kasım ayında gerçekleşecek. İlk etapta operatörler ile satışa sunulacak modelin paket fiyatları iPhone 4S ile benzerlik gösterecektir.





Ancak Apple'ın o tarihe kadar resmi olarak ülkemizde faaliyete başlaması durumunda fiyatlarda bir miktar daha düşüş gerçekleşebilir.





iPhone 5 modelinin SIM kilitsiz Avrupa satış fiyatı 16GB - 679 Avro / 32GB - 789 Avro / 64GB - 899 Avro şeklinde belirlendi.





iPhone 5 modelinde 4 inçlik 1136 x 640 piksellik ekran, yenilikçi A6 işlemcisi, ~1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler bulunuyor.