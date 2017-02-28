iPhone 8, Lightning girişi yerine USB-C girişine sahip olabilir!

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iPhone 8’in tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazdaki değişikliklerle ilgili iddiaların da sayısı artmaya devam ediyor. Bu iddialara bir yenisi de, The Wall Street Journal tarafından eklendi.

Wall Street Journal, paylaştığı rapor ile Apple’ın yeni iPhone modelinde büyük bir değişiklik yapacağını ileri sürdü. Rapora göre Apple, iPhone 8’in ikonlaşmış Lightning girişini USB-C ile değiştirecek. Tabii ki bu değişimden iPhone 8’in birçok aksesuarının da etkilenmesi bekleniyor. Apple’ın, birçok Android cihazı tarafından kullanılan USB-C girişini tercih etmesi ortak aksesuarların kullanabilmesi açısından oldukça önemli. Şirket, benzer bir değişimi yeni MacBook modellerinde yapmıştı.

Şarj kablosunun girişi değişebilir

Wall Street Journal tarafından paylaşılan rapor, farklı kaynaklar tarafından farklı şekillerde yorumlanmış. Haberin farklı bir dilden çevrilmesinden ötürü kaynaklanan bu anlam çeşitliliği, iPhone 8’in şarj kablosunun USB-C girişli olabilmesi ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Eğer raporda yazan bu ise Apple, iPhone 8’in şarj kablosunun şarj cihazıyla bağlanan girişini USB-C’ye dönüştürecek. Şirket şu an USB-A girişini kullanıyor ve yeni Macbook modellerinde USB-C kullanmaya başlamıştı.

Apple’ın böyle bir karar alması, iPhone 8 modellerinin kutudan çıkan kablo ile Macbook modelleri tarafından şarj edilebilmesini mümkün kılardı. Şirketin, cihazlarının ortak ve uyumlu bir şekilde kullanılabilmesine ne kadar önem verdiği göz önünde bulundurulursa, şarj kablosunun USB-C’ye dönüştürülmesi daha olası.

http://www.theverge.com/2017/2/28/14760400/iphone-8-2017-rumors-usb-c-lightning