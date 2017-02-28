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iPhone 8, Lightning girişi yerine USB-C girişine sahip olabilir!

The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, piyasaya süreceği yeni iPhone’da Lightning girişi yerine USB-C’yi tercih edecek. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,9b
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33
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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iPhone 8, Lightning girişi yerine USB-C girişine sahip olabilir!
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iPhone 8’in tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazdaki değişikliklerle ilgili iddiaların da sayısı artmaya devam ediyor. Bu iddialara bir yenisi de, The Wall Street Journal tarafından eklendi.

Wall Street Journal, paylaştığı rapor ile Apple’ın yeni iPhone modelinde büyük bir değişiklik yapacağını ileri sürdü. Rapora göre Apple, iPhone 8’in ikonlaşmış Lightning girişini USB-C ile değiştirecek. Tabii ki bu değişimden iPhone 8’in birçok aksesuarının da etkilenmesi bekleniyor. Apple’ın, birçok Android cihazı tarafından kullanılan USB-C girişini tercih etmesi ortak aksesuarların kullanabilmesi açısından oldukça önemli. Şirket, benzer bir değişimi yeni MacBook modellerinde yapmıştı.

Şarj kablosunun girişi değişebilir

Wall Street Journal tarafından paylaşılan rapor, farklı kaynaklar tarafından farklı şekillerde yorumlanmış. Haberin farklı bir dilden çevrilmesinden ötürü kaynaklanan bu anlam çeşitliliği, iPhone 8’in şarj kablosunun USB-C girişli olabilmesi ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Eğer raporda yazan bu ise Apple, iPhone 8’in şarj kablosunun şarj cihazıyla bağlanan girişini USB-C’ye dönüştürecek. Şirket şu an USB-A girişini kullanıyor ve yeni Macbook modellerinde USB-C kullanmaya başlamıştı.

Apple’ın böyle bir karar alması, iPhone 8 modellerinin kutudan çıkan kablo ile Macbook modelleri tarafından şarj edilebilmesini mümkün kılardı. Şirketin, cihazlarının ortak ve uyumlu bir şekilde kullanılabilmesine ne kadar önem verdiği göz önünde bulundurulursa, şarj kablosunun USB-C’ye dönüştürülmesi daha olası.


http://www.theverge.com/2017/2/28/14760400/iphone-8-2017-rumors-usb-c-lightning Yorum Yaz
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bersgurs 2 yıl en beğenilen Desider Specialist
Desider Specialist

İçine android de kurun tam olsun

Yahu lightning çok daha güzel



Tam olarak nesi daha güzel mesela?
Desider Specialistİçine android de kurun tam olsunYahu lightning çok daha güzelTam olarak nesi ...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Mad 2 yıl MrKemal17
MrKemal17

"Apple’ın böyle bir karar alması, iPhone 8 modellerinin Macbook modelleri tarafından şarj edilebilmesini mümkün kılardı. Şirketin, cihazlarının ortak ve uyumlu bir şekilde kullanılabilmesine ne kadar önem verdiği göz önünde bulundurulursa, şarj kablosunun USB-C’ye dönüştürülmesi daha olası."

Sn. Emre Karakullukçu

Macbook üzerinden iPhoneların şarj edilmesi zaten mümkün.

apple.com/...

19 Dolar vermeden bunu yapmaktan söz etmiş olabilir mi?
MrKemal17"Apple’ın böyle bir karar alması, iPhone 8 modellerinin Macbook modelleri tarafından şarj edilebilmesini mümkün kılardı. Şirket...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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benhuraxu 2 yıl
"Type C " ye geçmek apple'in yaptığı en doğru iş olur. Macbook ta yaptıklarını iphone'da da yapmalılar.
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V4LKyR 2 yıl
Eee bu kadar para dökmüşlerdi vakt-i zamanında Lightning'i geliştirmek için...
Ne oldu şimdi o çöp mü oldu?
gg wp
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axaxa 2 yıl
Doğru olabilr.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
apple kendine has özeliklerini kaybetmeye başladı bile.
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Das Boot 2 yıl
Yeni Macbook'ta o kadar type-c bağlantı portunu koymalarınında bir anlamı olmalı zaten. Iphone 7 alan adam kutudan çıkan kablo ile doğrudan Macbook'tan şarj edemiyor. Bence son derece saçma bir durumdu bu.
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shake06 2 yıl
artık müziği de telefonu kulağımıza dayayarak dinleriz.. tükürdüğünü yalayacak mı şimdi apple? bluetooth kulaklığa geçmek zorunda da bırakmasın bir zahmet
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ilkercom 2 yıl
Olursa yüz yılın geri vitesi olur. Lightning kulaklık alanlara usb-c to lightning adaptör itelemiş olurlar :D
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aycibin 2 yıl
3.5mm kulaklık girişi şart.bizde sürekli sorun yaşıyoruz.insan her gittiği yere yanında adaptörle gitmiyor
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Zuko 2 yıl
Wall Street Journal, paylaştığı rapor ile Apple’ın yeni iPhone modelinde büyük bir değişiklik yapacağını ileri sürdü. Rapora göre Apple, iPhone 8’in ikonlaşmış Lightning girişini USB-C ile değiştirecek.

Vay be, ne buyuk bir degisiklik.
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teknokaptan 2 yıl
yaww he he hee
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erci501 2 yıl
Haberi yazanın bile doğruluğuna inanmadığı haber
Haberi okumayın bile vakit kaybı
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