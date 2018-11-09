iPhone Xs ve iPhone Xs Max, n11'de satışa sunuldu! İşte fiyatları:

Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü ve abartılı fiyatlandırma politikası sebebiyle kısa sürede pek çok eleştirinin odağı olan iki yeni iPhone modeli iPhone Xs ve iPhone Xs Max, bugün ülkemizde n11.com üzerinden satışa sunuldu. Apple Türkiye garantisi ile satışa sunulan cihazlar, dudak uçuklatan fiyatları ile adlarından bir hayli fazla söz ettirecek gibi gözüküyorlar.

Serinin görece daha ufak boyutlu ve daha uygun fiyatlı üyesi iPhone Xs’in 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ülkemizde 12,999 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Cihazın 999 dolarlık(5,470+ TL) Amerika fiyatı düşünüldüğünde bu meblağ bir hayli yüksek.

6.5 inç genişliğindeki ekranıyla serinin en geniş ekranlı üyesi olan ve Amerika’da 1099(6010+ TL) dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülen iPhone Xs Max’ın 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ise 14.999 TL’lik dudak uçuklatan bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ayrıca belirtmekte fayda var, bu ürüne sahip olmak için ek olarak 5.49 TL’lik kargo ücretini de ödemeniz gerekiyor.

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Her iki cihazın dafiyatları şu an için açıklanmış değil ve çok büyük ihtimallecephesinde çok daha farklı rakamlarla karşımıza çıkacaklar. Ancak bu fiyatlar da cihazların karşımıza çıkacakları olası fiyat etiketlerini tahmin edebilmemiz için yeterli.