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iPhone Xs ve iPhone Xs Max, n11'de satışa sunuldu! İşte fiyatları:

iPhone Xs ve iPhone Xs Max, ülkemizde n11.com üzerinden satışa sunuldu! Cihazların çok tartışmaya sebep olacak, Apple Türkiye garantili fiyatları haberimizde.
6 ay
38b
2
111
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü ve abartılı fiyatlandırma politikası sebebiyle kısa sürede pek çok eleştirinin odağı olan iki yeni iPhone modeli iPhone Xs ve iPhone Xs Max, bugün ülkemizde n11.com üzerinden satışa sunuldu. Apple Türkiye garantisi ile satışa sunulan cihazlar, dudak uçuklatan fiyatları ile adlarından bir hayli fazla söz ettirecek gibi gözüküyorlar.
Serinin görece daha ufak boyutlu ve daha uygun fiyatlı üyesi iPhone Xs’in 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ülkemizde 12,999 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Cihazın 999 dolarlık(5,470+ TL) Amerika fiyatı düşünüldüğünde bu meblağ bir hayli yüksek.
6.5 inç genişliğindeki ekranıyla serinin en geniş ekranlı üyesi olan ve Amerika’da 1099(6010+ TL) dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülen iPhone Xs Max’ın 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ise 14.999 TL’lik dudak uçuklatan bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Ayrıca belirtmekte fayda var, bu ürüne sahip olmak için ek olarak 5.49 TL’lik kargo ücretini de ödemeniz gerekiyor.
Her iki cihazın da Apple Türkiye fiyatları şu an için açıklanmış değil ve çok büyük ihtimalle Apple Türkiye cephesinde çok daha farklı rakamlarla karşımıza çıkacaklar. Ancak bu fiyatlar da cihazların karşımıza çıkacakları olası fiyat etiketlerini tahmin edebilmemiz için yeterli.
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plt13 6 ay en beğenilen
Kargo olmasaydı, sıcaktı.
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Aslanhan. 6 ay
OnDörtBinDokuzYüzDoksanDokuz TürkLirası

Mate 20 pro ve Xs max Amerika ve Avrupa'da hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip.
Mate 20 pro nun 8.000 TL lik fiyatını öğrenince dün bütün gün Huawei'ye küfrettik.
Apple bu fiyatlar ile Huawei'ye rahmet okuttu.
Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar.
OnDörtBinDokuzYüzDoksanDokuz TürkLirasıMate 20 pro ve Xs max Amerika ve Avrupa'da hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip.Mate 20 pro nun 8...
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2 Yanıt Yanıtla +70
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ozankardes 6 ay
Çamur atmayın fiyatlar gayet uygun. Hesap ortada 15.000 kredi çekiyorum. Ayda 699TL olarak 36 taksitle 25.000 TL geri ödüyorum. Bedava gibi kesin almalıyız çok ihtiyacımız var almaya.
Çamur atmayın fiyatlar gayet uygun. Hesap ortada 15.000 kredi çekiyorum. Ayda 699TL olarak 36 taksitle 25.000 TL geri ödüyorum. Bedava gibi kesin almalıyız çok ...
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1 Avatar
Mustafa-1453 4 ay
Abartmayın 36 ay taksitle alınabilir
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DH Misafiri 5 ay
bedava biz dünyada en zengin ülkeyiz, fiyatı düşük tutmuşlar
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Gt95 6 ay
alanın aklına şaşayım ben
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OnLiNe MaNaGeR 6 ay
Bedelli mi yapsam, iPhone mu alsam kararsız kaldım.
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Y-ZiyA 6 ay
iphone 8 plus için gün itibari ile MSRP 6700 TL.
Piyasada ortalama 5000-5500 TL ye bulunabiliyor.
Dün Amazon.com.tr 4400 TL civarında siyah rengini satmış sıcak fırsatlarda konusu var.
İlla bu telefonu alacağım diyorsanız da bekleyin piyasaya bir girsin. Ocak 2019'a kadar fiyatlar 8-9 bin altını görür.
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pisst0n 6 ay
Ben anlamadım Avrupa'da note 9 ile aynı fiyattan satışa çıkan telefon türkiye'de nasıl 12 bin tl oluyor?
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Y-ZiyA 6 ay
Bakınız Timur'un filleri...
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Buzmavili 6 ay
Yurd dışından alan zengin yurd içinden alan fakir bilmeyen anlamayandır! bunun açıklaması tam olarak bu..
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Buzmavili 6 ay
Yurd dışından alan zengin yurd içinden alan fakir bilmeyen aralrırmayandır! bunun açıklaması tam olarak bu..
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istanbulturkusu 6 ay
Ne yapıp ne edip bu oyunu bozup bu ayfonları almak lazım
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