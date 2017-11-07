iPhone X'un Face ID teknolojisi pil seviyesi %10'un altındayken çalışmıyor

Apple'ın Face ID yüz tanıma sistemi hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için yayınladığı destek dokümanı, bu özelliğin pil seviyesi %10'un üzerinde olmadıkça çalışmayacağını ortaya koyuyor. Yani bir başka deyişle iPhone X düşük güç moduna geçince cihazın kilidini açmanın ve Apple Pay'i kullanmanın tek yolu manuel olarak parola girmek.

Ayrıca Bkz.

"Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi"

Apple ayrıca, Touch ID'de olduğu gibi Face ID'nin de cihazınızı açtıktan veya yeniden başlattıktan sonra çalışmayacağını ve bunun yerine parola sorulacağını söylüyor. Ayrıca, 48 saat içinde en az bir kez cihazın kilidini açmak gibi bazı gereklilikler de var, aksi takdirde cihaz sahiplerinin yeniden parola girilmesi gerekecek.

Face ID, beş başarısız yüz eşleştirme girişiminden sonra otomatik olarak bloke oluyor. Apple, cihaza izinsiz erişimleri engellemek için böyle bir önlem almış. Son olarak iPhone X'un son altı buçuk gün içinde en az bir kere parola kullanılarak ve son 4 saat içinde Face ID ile açılmış olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse kullanıcılardan yine güvenlik için parola girmeleri istenecek.

https://support.apple.com/en-us/HT208108