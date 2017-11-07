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iPhone X'un Face ID teknolojisi pil seviyesi %10'un altındayken çalışmıyor

Apple tarafından yayınlanan destek dokümanı, Face ID yüz tanıma özelliğinin pil seviyesi yüzde 10'un üzerinde olmadıkça çalışmayacağını ortaya çıkardı. Kullanıcıların bu durumda parola girmesi gerek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın Face ID yüz tanıma sistemi hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için yayınladığı destek dokümanı, bu özelliğin pil seviyesi %10'un üzerinde olmadıkça çalışmayacağını ortaya koyuyor. Yani bir başka deyişle iPhone X düşük güç moduna geçince cihazın kilidini açmanın ve Apple Pay'i kullanmanın tek yolu manuel olarak parola girmek.
Ayrıca Bkz. "Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi"
Apple ayrıca, Touch ID'de olduğu gibi Face ID'nin de cihazınızı açtıktan veya yeniden başlattıktan sonra çalışmayacağını ve bunun yerine parola sorulacağını söylüyor. Ayrıca, 48 saat içinde en az bir kez cihazın kilidini açmak gibi bazı gereklilikler de var, aksi takdirde cihaz sahiplerinin yeniden parola girilmesi gerekecek.
Face ID, beş başarısız yüz eşleştirme girişiminden sonra otomatik olarak bloke oluyor. Apple, cihaza izinsiz erişimleri engellemek için böyle bir önlem almış. Son olarak iPhone X'un son altı buçuk gün içinde en az bir kere parola kullanılarak ve son 4 saat içinde Face ID ile açılmış olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse kullanıcılardan yine güvenlik için parola girmeleri istenecek.

https://support.apple.com/en-us/HT208108 Yorum Yaz
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firtinax 1 yıl en beğenilen deoks
deoks

Apple güç butonu üstüne parmak izi eklememe inadı yüzünden iyice batırdı bu işi.

Kesinlikle katılıyorum. Sony'nin telefon konusundaki en başarılı hareketi bu.
deoksApple güç butonu üstüne parmak izi eklememe inadı yüzünden iyice batırdı bu işi.Kesinlikle katılıyorum. Sony'nin t...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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ERIKCI 1 yıl
isteselerdi güç butonu veya logoya parmak izi okuyucu koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Amaç face id tek seçenek olarak sunmak
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hamzasoph 1 yıl
O zaman öyle özelliğe tüküreyim ikide bir parola girilecekse nasıl yenilik bu
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
apple bişey e özenince böyle kullanıcıları madur ediyor geçmiş ola.
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TheLastNinja 1 yıl
Ne güzel, bir dünya para bayıl sonrasında nazını kaprisini çek, sürekli olarak bilgi bankalarında güncellemeleri yapıp kendin hakkında bilgileri yollayıp güncelle, sonra da biz kimseyi fişlemiyoruz falan diye fbi kurumunu karşına almış gibi göster.
Ayrıca fbi ve cia gibi kurumlar artık abd firmalarının yararına işler yapıyorlar, nasılsa soğuk savaş biteli yıllar oldu. Kurum boş boş oturacağına rakip firmalar hakkında istihbarat toplasınlar ki abd firmaları da ona göre kararlar alsınlar. Samsungun ceza yemesi gibi abd adaleti ! tarafından
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ONY86 1 yıl
teknoloji basınını gelir seviyesi iyi değil bu aşikar ama baydı artık ayfon haberleri
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cosica 1 yıl
valla ben %5'e bile çalışırım. boş durmaktansa.....
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gallerkrali 1 yıl
iPhone X bir çok sorunu beraberinde getirecek. Şu an için bilmiyorum ama bu şartlarda bu kadar büyük bir bütçeyle almak mantıklı gelmiyor.
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sadrag 1 yıl
Bu çamurun içinden ancak, bir firma parmak izini ekrana entegre ederse çıkılacak anlaşılan. Istediği kadar teknolojik olsun; telefonun arkasindaki parmak izide, bu faceID de hiç kullanışlı gelmiyor bana..
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hamzasoph 1 yıl
O zaman öyle özelliğe tüküreyim ikide bir parola girilecekse nasıl yenilik bu
1 Yanıt Yanıtla +8
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ahmet1905_47 1 yıl hamzasoph
hamzasoph

O zaman öyle özelliğe tüküreyim ikide bir parola girilecekse nasıl yenilik bu

demek ki parmak izi de face id de parola kadar güvenli degil

neticede en sonunda parola kullanmak gerekecek
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12 Angry Men 1 yıl
Bence ileriki serilerde parmak izini ekrana gömülü olarak tekrar koyabilirler. Bu teknolojinin gelişmesini beklıyorlardır, sony ve samsung'dan kopyalamak ıstemıyorlardır.
Edit: Ekleme
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estf 1 yıl
çok çok önemli haber, bir de iphone x flaşı yüzde kaçın altında çalışmıyor ayrı bir haber halinde yazın lütfen, yoksa ufkumuz genişlemez
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ERIKCI 1 yıl
isteselerdi güç butonu veya logoya parmak izi okuyucu koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Amaç face id tek seçenek olarak sunmak
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