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iPhone sonunda USB-C bağlantı noktasına kavuşuyor

Son haberlere bakılırsa Apple, iPad Pro'da olduğu gibi iPhone'da da USB-C teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda Lightning yerine USB-C portu görebiliriz.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl çıkaracağı iPhone'larda USB-C bağlantı noktasına yer verebileceği söyleniyor. Japon Macotakara sitesi Cupertinolu şirketin 2019 model iPhone'larda tıpkı iPad Pro'da yaptığı gibi Lightning yerine USB-C portu kullanabileceğini iddia etti.
Ayrıca Bkz. "Apple yakında 7. nesil iPod touch'ı piyasaya sürebilir"
Yayınlanan raporda, Apple mühendislerinin referans tasarım aşamasına henüz ulaşmadığı yazıyor. Yani bu da demek oluyor ki USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone'ların bu yıla yetişmeme ihtimali var. Bu tabloya göre 2020 model iPhone'larda görmemiz daha muhtemel gibi duruyor.

iPad Pro'dan sonra sıra iPhone'larda

Apple, Lightning konektörünü 2012 yılında tanıtmış ve o dönem Phil Schiller tarafından “gelecek yıllar için yeni konektör” olarak nitelendirilmişti.
En son iPad Pro modelinde USB-C teknolojisine geçildiğinde ise Apple "Yeni USB-C bağlantı noktası, Lightning konektörünün yerini alarak iPad Pro’nun güçlü özelliklerine yenilerini ekliyor" ifadesini kullandı.

https://www.macrumors.com/2019/01/14/apple-7th-generation-ipod-touch/ Yorum Yaz
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Akbaba89 4 ay en beğenilen
Usb-C'yi biz bulduk. Yepyeni çığır açan hızlı şarj teknolojisi
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ymhaslaman 4 ay
Apple kesin bulur yazılımsal birşey orjinal kablo haricinde universal kablolar uymaz Iphone'a.
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yunusaticioglu 4 ay
aslında micro usb de kalkmalı
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adroid 4 ay
Para göz Apple'nin küçülerek yok olması dileğiyle
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Turboducato 4 ay
Type c kalın geçmezler bence
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CWaRRioR 4 ay
1m lightning kablosunu 150liraya satıyorlar. Dolayısıyla Type C'ye geçerken lisans ücreti almak adına orjinal kabloya özgü bir takım değişiklikler olacaktır. Aksi halde 1m Type C kablo 20 tl ye bulunabiliyor. Apple bu payı kimseye bırakmak istemeyecektir.
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Sliskelion 4 ay
Orijinal kabloları artık düzgün olsun da, 5-6 ayda hali kalmıyor, istisnasız her iPhone kullanıcısının lightning kablosu her tarafından dağılıyor özellikle lightning uç tarafı.
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kreat 4 ay
Bütün üreticiler tek bir standart altında şarj aleti üretiyor. Adaptör değişebilir hızlı şarj teknolojisine göre ama tek tip kablo olsun.
Bi Apple akıllı. Müşteriyi yontmak için bahane çok.
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esmerbuyucu 4 ay
Varsın yavaş şarj olsun ama kırılgan USB-C'ye geçmesinler, Lightning'le devam etsinler.
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Sucre Maricruz 4 ay
Gereksiz bir şey.Ne oluyor yani her şey usb c olunca ? Lightningin farkı nedir ? Samsung mu kullanıyoruz ne gereksiz işler bunlar.Hızlı şarj adaptörünü kutuya koyacağına usb c sanki lightningten usb cye geçince çağ atlayacağız.Hiçbir fark yok!
Apple her zaman şarj girişini diğer markalardan farklı yapmıştır,buna geçerse bittiğinin simgesidir.
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Xiaomiseverim 4 ay Sucre Maricruz
Hız bir tek şarj olurken mi oluyor dosya aktarımı hiç mi yapılmıyor bu kablolarla? Lightning çöp dandik bi micro usb hızında
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barbarturk 4 ay Sucre Maricruz
Sakin ol şampiyon , otur hele bir soluklan.

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ayıp oluyor beyler 4 ay
Yavaş yavaş mı yaygınlaşınca
3-4 yıl olmuştur herhalde çıkalı. Hele yazıldığı gibi 2020de çıkarsa muhtemelden 5 yıllık bir yaygınlaşmasını bekleme süreci oluyor. Bizler için tabi.
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fhrstw 4 ay
Usb c hızlı şarj yüksek data transferi falan sunuyor iyi hoşta güven vermiyor yani çok hassas geliyor bana lightning bir standart bile değil orası ayrı konu hatta dayanıklı olmasının dışında tamamen çöp.
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sdelta 4 ay
Type-C to Lightning to 3.5 mm :D :D
iPhone X'im var ama şu kulaklık çeviricisi olayından nefret ediyorum.
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SiyahPapyon 4 ay sdelta
Oda pazarlama stratejisi seni kablosuz kulaklık almaya yönlendiriyor
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