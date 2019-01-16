iPhone sonunda USB-C bağlantı noktasına kavuşuyor

Apple'ın bu yıl çıkaracağı iPhone'larda USB-C bağlantı noktasına yer verebileceği söyleniyor. Japon Macotakara sitesi Cupertinolu şirketin 2019 model iPhone'larda tıpkı iPad Pro'da yaptığı gibi Lightning yerine USB-C portu kullanabileceğini iddia etti.

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Yayınlanan raporda, Apple mühendislerinin referans tasarım aşamasına henüz ulaşmadığı yazıyor. Yani bu da demek oluyor ki USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone'ların bu yıla yetişmeme ihtimali var. Bu tabloya göre 2020 model iPhone'larda görmemiz daha muhtemel gibi duruyor.

iPad Pro'dan sonra sıra iPhone'larda

Apple, Lightning konektörünü 2012 yılında tanıtmış ve o dönem Phil Schiller tarafından “gelecek yıllar için yeni konektör” olarak nitelendirilmişti.

En son iPad Pro modelinde USB-C teknolojisine geçildiğinde ise Apple "Yeni USB-C bağlantı noktası, Lightning konektörünün yerini alarak iPad Pro’nun güçlü özelliklerine yenilerini ekliyor" ifadesini kullandı.

https://www.macrumors.com/2019/01/14/apple-7th-generation-ipod-touch/