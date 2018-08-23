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İçişleri Bakanlığı’ndan uyuşturucuyla mücadele mobil uygulaması “Uyuma”

İçişleri Bakanlığı'nın "Uyuma" projesi çok yakın gelecekte hayata geçiriliyor. Uyuma mobil uygulaması sayesinde vatandaşlar tanık oldukları uyuşturucu suçlarını tek tıkla ihbar edebilecekler.
9 ay
5,3b
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17
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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İçişleri Bakanlığı’ndan uyuşturucuyla mücadele mobil uygulaması “Uyuma”
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede yepyeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda açıkladığı, “Uyuma” Projesi çok yakın gelecekte hayata geçiriliyor.
%100 yerli ve milli olan mobil uygulama Uyuma, hem iOS, hem de Android kullanıcıları tarafından indirilebilecek. Uyuma ile vatandaşlar sokakta karşılaştıkları uyuşturucu tacirlerini veya bağımlılarını tek tıkla polise ihbar edebilecekler. Uygulamaya T.C kimlik numarası ile giriş yapılacak. Vatandaşlar, bulunduğu yerin adresini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın Narkotik polis ekibi yönlendirilecek. 

"İhbarcının kimliği tamamen gizli tutulacak"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları konu ile ilgi şu açıklamalarda bulundu,
Uyuma Projesi, Bakanlığımızca üretilen bir proje. Yakın zamanda başlayacak. Akıllı telefonlar için bir aplikasyon, yani uygulama. Akıllı telefonlara indirilecek. Suçla mücadelede vatandaşın desteğini sağlamaya dönük bir proje. Vatandaşın bize göz kulak olması ve mücadeleye katılımını sağlamak amacındayız. İlk kez uygulanacak. Kimlik numarasını girerek programı giriş yapabileceksiniz. Kimlik numarasını eşleştireceğiz ihbara bakarken. Kimlerin uygulamayı indireceğine dair sınırlama olmayacak. Faydalı olacağını umuyoruz. İller düzeyinde WhatsApp ihbar hatlarımız var, onlar da sürecek.
Uygulamayı indiren vatandaşımız, sokakta gördüğü veya karşılaştığı uyuşturucu ticareti suçunu, uygulamayı kullanarak bilgi verecek. Arayıp söylemesine gerek kalmayacak. Bulunduğu yerden butona bastığında uygulama yoluyla birimlerimize mesajı gelecek ve konumuna en yakın ekibi yönlendireceğiz. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak. Bu zaten yasal zorunluluk. Bizim açımızdan yükü de var. Vatandaşımızın hiçbir kaygısı olmasın. Uygulamanın yazılımı Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’nda yapıldı. Yüzde yüz yerli ve milli. Kendi mühendislerimiz, yazılımcılarımız tarafından üretildi.”
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nefendim 9 ay en beğenilen
İhbar etmem.
Bakanlık enayi arıyor. torpille kayırmayla işe soktuğu adamlara desin onlar yapsın. Ülkenin kaymağını yiyen onlar.
Zerre umurumda olmayacak adiyos.
İhbar etmem.Bakanlık enayi arıyor. torpille kayırmayla işe soktuğu adamlara desin onlar yapsın. Ülkenin kaymağını yiyen onlar.Zerre umurumda olmayacak...
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4 Yanıt Yanıtla +20
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Tornado of Souls 9 ay
Multecileri ihbar programi yapilsin her turlu destek veririz.
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michael01 9 ay
Sigara serbest uyuşturucu neden yasak? Biri mantıklı bir açıklama yapsın.
1 Yanıt Yanıtla +7
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OverClocK1ng 9 ay
"İhbarcının kimliği tamamen gizli tutulacak"
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Moving On 9 ay
Bence çok faydalı bir uygulama, hızlıca işlem yapılıyorsa çok güzel.
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Tadeon 9 ay
Adım gibi eminim haber X bi Avrupa ülkesinde geçse "abii adamlar halkını düşünüyor yeaa, abi insana değer veriyolar yeaa" muhabbeti yapılırdı burada biz yapınca auuuvvv.
İkiyüzlüyüz beyler, aşağılık kompleksimiz tavan yapmış durumda ve bu psikoloji daha bir ezik yapıyor bizi. Utanç verici.
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EddyCue 9 ay
app'e gerek yok ki. 155'i aradigimda 1 saat sonra gelmesinler zaten olay cozulmus olur.
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Lumibrite 9 ay
Bu uygulamanın işkence gören kadınlar için olanını da çıkarmışlardı, akibeti ne oldu acaba? O da mantıklı, yerinde bir uygulamaydı.
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Tornado of Souls 9 ay
Multecileri ihbar programi yapilsin her turlu destek veririz.
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helpmexxc 9 ay
İhbar etmem diyenler oğlunuz eve gelip övöğğ övöğğğ yaptığında da mı aynısını mı diyeceksiniz polis düşmanları
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Tommy Shelby 9 ay
Uygulama teoride mantıklı ama pratikte işe yaramaz gibi
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keremec 9 ay
Hastane bahçesinde yürüyüş yapıyordum baktım biri yolun ortasında titreye titreye yatiyor. Nöbet geçiriyor sanarak koşup en yakındaki binaya gittim oradakiler gelemeyiz dedi arayıp başkasına sorucam dedi bekledim cevap yok kimse gelmiyor dedi. Adam hastanenin içinde olucek gidicek kimse gelmiyor
Tekrar döndüm oradaki biri 112 aradı söyledi yüzüne kapattılar telefonu. Sonra bir guvenlik geldi yerdr yatanı iki de o durttu sonra çakmagi farketti kalk lan diye bi bağırdı hiç bir şeye tepki vermeyen yerdeki bir anda kalktı yürümeye başladı çekti gitti. Bu hastanenin içinde oluyor ne polis alıp bir şey yapıyor ne de güvenlik. Üstelik ilk sefer olan bir şey de değilmiş bu. Yine orada yürüyüş yapan bir kadın söyledi ayni kişi dün de o şekilde oradaymiş hatta 2-3 kisilermiş, arkadaşları falan da varmış yanında.
Bu arada olayi geçtiği hastanenin içinde büyük bir ruh ve sinir hastalıkları bölümü, bağımlılık poliklinikleri falan da var.
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michael01 9 ay
Sigara serbest uyuşturucu neden yasak? Biri mantıklı bir açıklama yapsın.
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king56 9 ay michael01
Sigara sektöründe büyük paralar dönüyor vergi açığı oluşur hem sigara bağımlı sayısı oldukça fazla isyan çıkar
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