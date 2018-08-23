İçişleri Bakanlığı’ndan uyuşturucuyla mücadele mobil uygulaması “Uyuma”

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede yepyeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda açıkladığı, “Uyuma” Projesi çok yakın gelecekte hayata geçiriliyor.

%100 yerli ve milli olan mobil uygulama Uyuma, hem iOS, hem de Android kullanıcıları tarafından indirilebilecek. Uyuma ile vatandaşlar sokakta karşılaştıkları uyuşturucu tacirlerini veya bağımlılarını tek tıkla polise ihbar edebilecekler. Uygulamaya T.C kimlik numarası ile giriş yapılacak. Vatandaşlar, bulunduğu yerin adresini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın Narkotik polis ekibi yönlendirilecek.

"İhbarcının kimliği tamamen gizli tutulacak"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları konu ile ilgi şu açıklamalarda bulundu,

“Uyuma Projesi, Bakanlığımızca üretilen bir proje. Yakın zamanda başlayacak. Akıllı telefonlar için bir aplikasyon, yani uygulama. Akıllı telefonlara indirilecek. Suçla mücadelede vatandaşın desteğini sağlamaya dönük bir proje. Vatandaşın bize göz kulak olması ve mücadeleye katılımını sağlamak amacındayız. İlk kez uygulanacak. Kimlik numarasını girerek programı giriş yapabileceksiniz. Kimlik numarasını eşleştireceğiz ihbara bakarken. Kimlerin uygulamayı indireceğine dair sınırlama olmayacak. Faydalı olacağını umuyoruz. İller düzeyinde WhatsApp ihbar hatlarımız var, onlar da sürecek.

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Uygulamayı indiren vatandaşımız, sokakta gördüğü veya karşılaştığı uyuşturucu ticareti suçunu, uygulamayı kullanarak bilgi verecek. Arayıp söylemesine gerek kalmayacak. Bulunduğu yerden butona bastığında uygulama yoluyla birimlerimize mesajı gelecek ve konumuna en yakın ekibi yönlendireceğiz. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak. Bu zaten yasal zorunluluk. Bizim açımızdan yükü de var. Vatandaşımızın hiçbir kaygısı olmasın. Uygulamanın yazılımında yapıldı. Yüzde yüz yerli ve milli. Kendi mühendislerimiz, yazılımcılarımız tarafından üretildi.”