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İddia : Facebook, WhatsApp'ı satın almak üzere

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram adlı resim tabanlı paylaşım uygulamasını satın alan ve büyük ses getiren Facebook, iddialara göre mobil platformların en gözde mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'a da kancayı takmış görünüyor.

iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian ve Windows Phone platformlarına uyumlu olan Whatsapp, 100 ülkede 750 mobil operatör abonesi tarafından kullanılıyor. 100 milyon kullanıcı sayısını geçtiği duyurulan Whatsapp, günde 1 milyardan fazla mesaj trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Uygulama App Store üzerinde 0.99$ iken, Play Store içi ilk yıl ücretsiz. Sonrasında ise yıllık 0.99$ abonelik ücreti bulunuyor. Uygulama App Store ücretli uygulamalar listesinde ikinci sıradayken, Play mağazasında 100-500 milyon indirme sayısına sahip.

Facebook'un mobil cihazlara ağırlık vermesi ve bu alandaki kullanıcı sayısını artırması açısından Whatsapp'ı satın alması oldukça anlamlı bulunuyor. 

Şimdilik satın alma sürecinin ne aşamada olduğu ve ne gibi bir fiyat konuşulduğu bilinmiyor. 

Aslında Facebook ve Whatsapp arasında bariz bir faaliyet alanı farkı bulunuyor. Girişimin eş kurucusu Jan Koum, reklam odaklı bir faaliyetin estetik açıdan bozulmaya sebebiyet verdiğini ve kullanıcıyı artık bir ürün gibi görmeye başladığınızı önceki blog yazılarında dile getirmişti. Facebook ise daha çok kullanıcı bilgisi toplayarak, ilgilere göre reklam yayınlama ve gelir elde etme modelini benimsemiş durumda.

Diğer bir ilginç detay ise girişimin kurucuları ile ilgili. Koum ve Brian Acton, Yahoo bünyesinde çalışan iki arkadaştı. Jan Koum, Facebook'a bir iş pozisyonu için başvurup kabul edilmeyince, arkadaşı ile 2009 yılında Whatsapp girişimini kurmuştu. 

http://www.androidauthority.com/facebook-whatsapp-135889/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Hayıııııııırrrrrrrr!!!
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tttahmettt 6 yıl
alırsa bir daha whatsapp kullanmam
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Salona 6 yıl
Sevinmedim!
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TaLeNDiL 6 yıl
asaime
Rainbow6bu uygulama oldukca guzel ve kullanisli .. bu arada androidde yillik abonelik oldugunu bilmiyordum , millete hava yapiyodum sizde parali bizde beles diye :) meger abonelik kesiyolarmis uyaniklar
bende böyle zannediyordum, senelik üyeliğim bitmişti ve mail attılar, marta kadar daha uzattılar. Ya böyle devamlı uzatacaklar yada martta paralıya geçicekler, görücez bakalım

Sürekli uzatıyorlar. 3 yıldır kullanıyorum para ödemedim daha
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asaime 6 yıl
Rainbow6
bu uygulama oldukca guzel ve kullanisli .. bu arada androidde yillik abonelik oldugunu bilmiyordum , millete hava yapiyodum sizde parali bizde beles diye :) meger abonelik kesiyolarmis uyaniklar

bende böyle zannediyordum, senelik üyeliğim bitmişti ve mail attılar, marta kadar daha uzattılar. Ya böyle devamlı uzatacaklar yada martta paralıya geçicekler, görücez bakalım
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Rainbow6 6 yıl
bu uygulama oldukca guzel ve kullanisli .. bu arada androidde yillik abonelik oldugunu bilmiyordum , millete hava yapiyodum sizde parali bizde beles diye :) meger abonelik kesiyolarmis uyaniklar
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R.Rondo9 6 yıl
Face artık tezeğini çıkardı bu işin. Hepten sıkılmaya başladım. Her yerde facebook karşıma çıkıyor. En güzeli kapatmak facebook hesabını...
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Amedra 6 yıl
Facebook'dan nefret ediyorum, üyeliğimi donduralı 10 ayı geçti, şimdi bu haberi görünce nedense üzüldüm, instagram'ı satın aldılar da ne oldu, onu batırdıkları gibi bunu batırmasınlar bari.
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manyakurt 6 yıl
hadi bee...
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cagataykoroglu 6 yıl
El_domingo
Skype ile messenger da birleşti..
... forum.donanimhaber.com/...

Bu iyi bir şey.
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jay jay justified 6 yıl
Yine ekrem71, yine kaynağı belirsiz bir haber. Arak haber.
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Raikirin 6 yıl
İddia, ortada birşey yok henüz.Bu arada üstteki yorumu atan ya bot ya da yabancı.
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El_domingo 6 yıl
Skype ile messenger da birleşti..
...

forum.donanimhaber.com/...
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eyou1012 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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