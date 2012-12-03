İddia : Facebook, WhatsApp'ı satın almak üzere





Instagram adlı resim tabanlı paylaşım uygulamasını satın alan ve büyük ses getiren Facebook, iddialara göre mobil platformların en gözde mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'a da kancayı takmış görünüyor.





iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian ve Windows Phone platformlarına uyumlu olan Whatsapp, 100 ülkede 750 mobil operatör abonesi tarafından kullanılıyor. 100 milyon kullanıcı sayısını geçtiği duyurulan Whatsapp, günde 1 milyardan fazla mesaj trafiğine ev sahipliği yapıyor.





Uygulama App Store üzerinde 0.99$ iken, Play Store içi ilk yıl ücretsiz. Sonrasında ise yıllık 0.99$ abonelik ücreti bulunuyor. Uygulama App Store ücretli uygulamalar listesinde ikinci sıradayken, Play mağazasında 100-500 milyon indirme sayısına sahip.





Facebook'un mobil cihazlara ağırlık vermesi ve bu alandaki kullanıcı sayısını artırması açısından Whatsapp'ı satın alması oldukça anlamlı bulunuyor.





Şimdilik satın alma sürecinin ne aşamada olduğu ve ne gibi bir fiyat konuşulduğu bilinmiyor.





Aslında Facebook ve Whatsapp arasında bariz bir faaliyet alanı farkı bulunuyor. Girişimin eş kurucusu Jan Koum, reklam odaklı bir faaliyetin estetik açıdan bozulmaya sebebiyet verdiğini ve kullanıcıyı artık bir ürün gibi görmeye başladığınızı önceki blog yazılarında dile getirmişti. Facebook ise daha çok kullanıcı bilgisi toplayarak, ilgilere göre reklam yayınlama ve gelir elde etme modelini benimsemiş durumda.





Diğer bir ilginç detay ise girişimin kurucuları ile ilgili. Koum ve Brian Acton, Yahoo bünyesinde çalışan iki arkadaştı. Jan Koum, Facebook'a bir iş pozisyonu için başvurup kabul edilmeyince, arkadaşı ile 2009 yılında Whatsapp girişimini kurmuştu.

http://www.androidauthority.com/facebook-whatsapp-135889/