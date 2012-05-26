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İddia : Facebook kendi tarayıcısı için Opera'yı satın alabilir

6 yıl
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38
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerin firma satın alma işlemleriyle adından en çok söz ettiren markası Facebook, satın almalara devam edecek gibi görünüyor.

Pocket-lint sitesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Facebook kendi tarayıcısını geliştirmek için Opera Software firmasını satın almayı planlıyor. Sosyal ağ pazarında 1 milyara yaklaşan kullanıcısıyla lider platform olan Facebook, bu potansiyelinden farklı alanlarda yararlanmaktan çekinmiyor.
Satın alma sonrasında ortaya bildirim eklentileri ve araç çubukları ile tam bir Facebook entegrasyonu sağlamış bir Opera tarayıcısı çıkacak. 

Google, Apple, Microsoft, Mozilla gibi rakiplerin mücadele ettiği internet tarayıcı pazarında kullanıcı desteğini de arkasına alan Facebook, kendi adını taşıyan tarayıcısı ile üst sıralara tırmanma peşinde.

Google+ ile kendisine rakip olan Google'ın karşısına Facebook da kendi tarayıcısı ile çıkabilir. Opera 270 milyon aylık kullanıcısı ile son iki yılda önemli bir yükseliş kaydetti. Opera'nın satın alınması ile Facebook sıfırdan tarayıcı geliştirmek yerine mevcut altyapı ile pazara girebilecek. 

TheNextWeb sitesi de iddiayı doğrularken kendi kaynaklarından Opera yönetiminin daha büyük bir organizasyonun parçası olmak için potansiyel alıcılarla görüştüğünü teyit ettirmiş. Ayrıca Opera yönetimi işe alımları bir süreliğine durdurmuş durumda.

Borsaya açılmasıyla birlikte 16 milyar doları kasasına koyan Facebook, şirket satın alma ve yatırım yapma konularında daha cesur davranmaya başladı. İddialar doğru çıkarsa Facebook'un bu hamlesi tarayıcı pazarında taşları yerinden oynatabilir.

http://www.pocket-lint.com/news/45795/facebook-browser-opera-software-buyout Yorum Yaz
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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
Hayır böyle bir şey olmasın. Sevdiğim tek tarayıcı Opera ve Facebook'tan nefret ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +17
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| OMG! | 6 yıl
ben en çok arama motoru yapmalarından korkuyorum,google insanları takip etmekle suçlanıyor ama facebook resmen yakamızda,gerçekten çok fazla büyümesini ve tekelleşmesini istemiyorum facebook'un ya da diğer şirketlerin.
ben en çok arama motoru yapmalarından korkuyorum,google insanları takip etmekle suçlanıyor ama facebook resmen yakamızda,gerçekten çok fazla büyümesini ve tekel...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 6 yıl
Opera reklamsız ve içerdiği yıllar öncesi yeniliklerden dolayı her zaman favorim oldu.8 yıldan fazladır opera kullanırım ve barındırdığı özeliklere diğer tarayıcılar yeni sahip oluyor...Facebook sevmeyen birisi olarak Opera'nın üstünde "F" harfinin ve Facebook kelimesinin geçmesini istemiyorum.
Opera reklamsız ve içerdiği yıllar öncesi yeniliklerden dolayı her zaman favorim oldu.8 yıldan fazladır opera kullanırım ve barındırdığı özeliklere diğer tarayı...
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DH Misafiri 6 yıl
Ne kadar şey satın alırsa alsın her gün soğuyorum facebooktan.Google+ daha çok ilgimi çekiyor ve daha temiz bir platform.Artık saçma sapan videolar ve montajlı resimler görmekten bıktım.(beray07)
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DH Misafiri 6 yıl
Burada yorum yapan herkes Opera kullanıcısı ve Facebook düşmanı :)
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mavizaman 6 yıl
2006dan beri opera kullanıyorum.
opera adına iyi olur sırtı yere gelmez.
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ßæ 6 yıl
Burada yorum yapan herkes Opera kullanıcısı ve Facebook düşmanı :)
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hhdk 6 yıl
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş... daha neler görücez bakalım :D
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First_Person 6 yıl
Pis emperyalist facebook operamdan uzak dur!
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taoziya 6 yıl
wow, NVIDIA Tegra2 Dual-Core Cortex A9 1.0GHz işlemci, 1GB ile bu 9.7 "malata Android 2.2 Froyo IPS MultiTouch Kapasitif Ekran Tablet, bir telefon olabilir o kadar da mükemmel.: clck.ru/... Eminim bunu gördüğünüzde, bunu derinden sevecek
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icg 6 yıl
DH Misafiri
bune lan yıllarca rekabet olsun diye firefox firefox dediniz adamları ihya ettiniz sonra dediniz firefox bitti chrome ortalığı sildi süpürdü şimdi daha çok rekabet olcak hayır olmasın diyosunuz ne istediğinizi biliyomusunuz.opera kullanıcılarının derdi ne anlamadım doğrusu herkez bilir bi yazılımın üstünden ne kadar mühendis calışırsa o kadar iyi olur.

Opera mevcut haliyle zaten çok iyi, facebook alırsa daha iyi olacağını düşünmüyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
bune lan yıllarca rekabet olsun diye firefox firefox dediniz adamları ihya ettiniz sonra dediniz firefox bitti chrome ortalığı sildi süpürdü şimdi daha çok rekabet olcak hayır olmasın diyosunuz ne istediğinizi biliyomusunuz.
opera kullanıcılarının derdi ne anlamadım doğrusu herkez bilir bi yazılımın üstünden ne kadar mühendis calışırsa o kadar iyi olur.
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dede17 6 yıl
İnşallah sonu gelir bu facebokun daha beter olsun batsın gitsin yok olsun zaman kaybetme sitesi dünyda bu konuda bir numara
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