İddia : Facebook kendi tarayıcısı için Opera'yı satın alabilir

Son dönemlerin firma satın alma işlemleriyle adından en çok söz ettiren markası Facebook, satın almalara devam edecek gibi görünüyor.





Pocket-lint sitesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Facebook kendi tarayıcısını geliştirmek için Opera Software firmasını satın almayı planlıyor. Sosyal ağ pazarında 1 milyara yaklaşan kullanıcısıyla lider platform olan Facebook, bu potansiyelinden farklı alanlarda yararlanmaktan çekinmiyor.

Satın alma sonrasında ortaya bildirim eklentileri ve araç çubukları ile tam bir Facebook entegrasyonu sağlamış bir Opera tarayıcısı çıkacak.





Google, Apple, Microsoft, Mozilla gibi rakiplerin mücadele ettiği internet tarayıcı pazarında kullanıcı desteğini de arkasına alan Facebook, kendi adını taşıyan tarayıcısı ile üst sıralara tırmanma peşinde.





Google+ ile kendisine rakip olan Google'ın karşısına Facebook da kendi tarayıcısı ile çıkabilir. Opera 270 milyon aylık kullanıcısı ile son iki yılda önemli bir yükseliş kaydetti. Opera'nın satın alınması ile Facebook sıfırdan tarayıcı geliştirmek yerine mevcut altyapı ile pazara girebilecek.





TheNextWeb sitesi de iddiayı doğrularken kendi kaynaklarından Opera yönetiminin daha büyük bir organizasyonun parçası olmak için potansiyel alıcılarla görüştüğünü teyit ettirmiş. Ayrıca Opera yönetimi işe alımları bir süreliğine durdurmuş durumda.





Borsaya açılmasıyla birlikte 16 milyar doları kasasına koyan Facebook, şirket satın alma ve yatırım yapma konularında daha cesur davranmaya başladı. İddialar doğru çıkarsa Facebook'un bu hamlesi tarayıcı pazarında taşları yerinden oynatabilir.