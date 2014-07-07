İddia : Microsoft, Android işletim sistemli bir Lumia hazırlığında





Nokia bünyesinde başlamasına rağmen satın alma sonrasında Microsoft çatısı altında hayatına devam eden Android işletim sistemli Nokia X ailesinden sonra farklı bir seride daha Android işletim sistemi karşımıza çıkabilir.





İsabetli sızıntıları ile bilinen Evleaks, Microsoft'un Lumia ailesinde de Android işletim sistemli bir modele yer vereceğini iddia ediyor. Model Nokia by Microsoft markasını taşıyacak.





Hali hazırda Nokia X serisi varken, Microsoft'un neden Lumia serisinde de benzer bir yol izleyeceğini açıklamak güç. Yıllar önce Nokia'nın Lumia serisini Android işletim sistemi ile piyasaya çıkarmasına yönelik tüketici taleplerinin karşılık bulmuş olabileceği akla geliyor.





Evleaks detaya girmediği için projenin nasıl bir çözüm sunacağı belirsiz. Modifiye edilmiş bir Android sürümü mü kullanılacak yoksa stok bir Android işletim sistemine mi yer verilecek bilinmiyor. Ancak donanım itibariyle Android işletim sistemli Lumia modelinin daha akıcı bir arayüz tecrübesi sunacağına şüphe yok.

http://evleaks.at/2014/07/07/big-news-android-powered-lumia-incoming-nokia-microsoft/