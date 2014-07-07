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İddia : Microsoft, Android işletim sistemli bir Lumia hazırlığında

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft, Android işletim sistemli bir Lumia hazırlığında

Nokia bünyesinde başlamasına rağmen satın alma sonrasında Microsoft çatısı altında hayatına devam eden Android işletim sistemli Nokia X ailesinden sonra farklı bir seride daha Android işletim sistemi karşımıza çıkabilir.

İsabetli sızıntıları ile bilinen Evleaks, Microsoft'un Lumia ailesinde de Android işletim sistemli bir modele yer vereceğini iddia ediyor. Model Nokia by Microsoft markasını taşıyacak. 

Hali hazırda Nokia X serisi varken, Microsoft'un neden Lumia serisinde de benzer bir yol izleyeceğini açıklamak güç. Yıllar önce Nokia'nın Lumia serisini Android işletim sistemi ile piyasaya çıkarmasına yönelik tüketici taleplerinin karşılık bulmuş olabileceği akla geliyor. 

Evleaks detaya girmediği için projenin nasıl bir çözüm sunacağı belirsiz. Modifiye edilmiş bir Android sürümü mü kullanılacak yoksa stok bir Android işletim sistemine mi yer verilecek bilinmiyor. Ancak donanım itibariyle Android işletim sistemli Lumia modelinin daha akıcı bir arayüz tecrübesi sunacağına şüphe yok.   

http://evleaks.at/2014/07/07/big-news-android-powered-lumia-incoming-nokia-microsoft/ Yorum Yaz
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Mars Portakalı 4 yıl en beğenilen
Microsoft ilk önce şu mağazası ile ilgilensin. Sosyal ağ uygulamaların hepsi rezil durumda, hele twitter'a 6 aydır güncelleme gelmiyor. İşletim sistemine lafım yok ama mağaza gerçekten berbat.
Microsoft ilk önce şu mağazası ile ilgilensin. Sosyal ağ uygulamaların hepsi rezil durumda, hele twitter'a 6 aydır güncelleme gelmiyor. İşletim sistemine lafım ...
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5 Yanıt Yanıtla +32
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akare+bkare=ckare 4 yıl
Hayatımda microsoft kadar kafası güzel bir şirket görmedim ben.
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brshr 4 yıl
Microsoft, Nokia'nın içine soktuğu ajanlar ile Nokia'nın Android ile devam etmesini engellemiş ve batışına neden olmuştu. Şimdi Android'li Nokia sızıntıları geliyor. Finlandiya merkez otursun ağlasın şimdi.
Microsoft, Nokia'nın içine soktuğu ajanlar ile Nokia'nın Android ile devam etmesini engellemiş ve batışına neden olmuştu. Şimdi Android'li Nokia sızıntıları gel...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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furkann20 4 yıl
Baba aklın varsa android'den uzak dur...
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Artizt 4 yıl
Symbian ^3 kullanıyorum, stabillik konusunda Android'den daha iyi olduğu belli AMA, sırf WP'deki uygulama yetersizliği yüzünden bir sonraki telefonum Android olucak. WP'ye ya uygulama geliştirmeye yeltenmiyolar, ya da update gelmiyor, hep bir aksaklık hep bir sıkıntılı oluyor.
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Schnitter 4 yıl
Zamanin da cikarsaydi androidli cihaz belki de simdi bagimsiz bi sirket olarak yoluna devam edecekti, ileri gorusluluk cok onemli.
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Umutcan 4 yıl
Nokia X gerçek anlamda hazır bir android sistemi kullanmıyordu hatırladığım kadarıyla, resmi olarak mağaza ve apk desteği yoktu. Ama apk desteği custom çalışmalar ile gelmişti.
Yani alacak kişinin cihazı yazılımsal açıdan epey kurcalaması gerekecek.
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KaSaTuRa. 4 yıl
sadece android degil symbian i da gelistirerek cihazlarinda kullanmasi gerekiyor,elde bu kadar imkan varken her cesit urun gelistirmeliler, sirketler karla calisir, azinlik istemiyor diye pazarin cok gerisindeki bir sisteme sadece odaklanip zarar etmenin anlami yok
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orka55 4 yıl
Olumlu yorum
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B_O_S_S 4 yıl
WP iyi bir işletim sistemi olabilir ama ne yazık ki piyasa Android ve İos cihazların hakimiyetin de ayrıca insanlar bundan memnunlar da. WP işte bundan dolayı kaybediyor. Yani kötü bir işletim sistemi değil ama insanlar Android ve İos dan gayet memnunlar üstelik milyonlarca çeşit uygulama var. Durum böyleyken macera aramaktansa bu işletim sistemini barındıran telefonlara yöneliyorlar. Bu dönemden sonra büyük bir kitleye WP yi kabullendirmek çok zor görünüyor.
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Redunay 4 yıl
hayırlısı be gülüm
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Memko35 4 yıl
Olay android, ios, wp den önce tasarımda. Birileri Microsoft'a söylesin. Tasarım daha kapsayıcı olmalı, sadece belirli kesimin beğendiği tasarım olmaz kitleleri hayran bırakan tasarım gerçek tasarım olur G2 gibi, İp4 gibi, Galaxy s3 gibi. İnsanlar karizmatik bulmadığı telefonları almaz, aldıramazsın.
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Elsa 4 yıl Memko35
Memko35
Olay android, ios, wp den önce tasarımda. Birileri Microsoft'a söylesin. Tasarım daha kapsayıcı olmalı, sadece belirli kesimin beğendiği tasarım olmaz kitleleri hayran bırakan tasarım gerçek tasarım olur G2 gibi, İp4 gibi, Galaxy s3 gibi. İnsanlar karizmatik bulmadığı telefonları almaz, aldıramazsın.

S3 çopunu oraya koyacağına 920yi koy


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hepsi birbirinin aynısı klon telefonlar
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kpln04 4 yıl
Hali hazırda Nokia X serisi varken, Microsoft'un neden Lumia serisinde de benzer bir yol izleyeceğini açıklamak güç''Nesi güç beş para etmiyor nokia x modelleri
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turbo-powwer 4 yıl
Ben Nokia WP uyumunu sevdiğim içim aldım uygulamalar official olarak yok ama daha yarı yolda bırakmadı beni , bu zamanında samsung badayı bıraktı tamam bu öyle değil ama amiral gemi android yaparsa gözümde biter , ne kaşınıyorsun sana sempatimiz var tüketme işte!!!
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turbo-powwer 4 yıl
Benim gibi bir çok kullanıcısını kaybeder
yeni yeni rüzgarı arkasına almaya başlamıştı kendi bilir
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kpln04 4 yıl turbo-powwer
10 milyon WP kullanıcısı kaybeder 1 milyar Android kullanıcısı kazanır
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