Meta, Code Llama 70B ile GPT-4 ile aradaki farkı kapatıyor

Code Llama araçları ağustos ayında piyasaya sürülmüştü ve Meta, hem araştırma hem de ticari kullanım için bunları ücretsiz tutmuştu. Şimdi ise Meta'nın kod üreten yapay zeka modeline yaptığı son güncelleme olan Code Llama 70B, şimdiye kadarki en büyük ve en iyi performans gösteren model olma özelliğini taşıyor.
Meta, GPT-4 ile olan farkı kapatıyor
Llama 2 üzerine inşa edilen Code Llama, geliştiricilerin komutlardan kod dizileri oluşturmasına ve kodlarda hata ayıklamaya yardımcı oluyor. Meta geçtiğimiz sonbaharda eş zamanlı olarak, belirli kodlama dillerine odaklanan Code Llama - Python ve Code Llama - Instruct adlı iki Code Llama aracını daha piyasaya sürmüştü. Code Llama 70B, bu üç versiyonda da halen ücretsiz durumda.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/29/24055011/meta-llama2-code-generator-generative-ai https://ai.meta.com/blog/code-llama-large-language-model-coding/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.