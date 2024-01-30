Code Llama araçları ağustos ayında piyasaya sürülmüştü ve Meta, hem araştırma hem de ticari kullanım için bunları ücretsiz tutmuştu. Şimdi ise Meta'nın kod üreten yapay zeka modeline yaptığı son güncelleme olan Code Llama 70B, şimdiye kadarki en büyük ve en iyi performans gösteren model olma özelliğini taşıyor.

Meta, GPT-4 ile olan farkı kapatıyor

Tam Boyutta Gör Meta'nın yapay zeka blogundaki bir gönderiye göre, Code Llama 70B önceki sürümlerden daha fazla sorguyu işleyebiliyor, bu da geliştiricilerin programlama sırasında onu daha fazla istemle besleyebileceği ve daha doğru olabileceği anlamına geliyor. Code Llama 70B, HumanEval kıyaslamasında yüzde 53 doğruluk oranı elde ederek GPT-3.5'in yüzde 48.1'inden daha iyi bir performans gösteriyor. Öte yandan OpenAI tarafından geliştirilen ve ChatGPT'de kullanılan GPT-4 için belirtilen yüzde 67'lik doğruluk oranının halen gerisinde, fakat fark kapanıyor.

Taylor Swift manipülasyonunun kaynağı bulundu 12 sa. önce eklendi

Llama 2 üzerine inşa edilen Code Llama, geliştiricilerin komutlardan kod dizileri oluşturmasına ve kodlarda hata ayıklamaya yardımcı oluyor. Meta geçtiğimiz sonbaharda eş zamanlı olarak, belirli kodlama dillerine odaklanan Code Llama - Python ve Code Llama - Instruct adlı iki Code Llama aracını daha piyasaya sürmüştü. Code Llama 70B, bu üç versiyonda da halen ücretsiz durumda.

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Meta, Code Llama 70B ile GPT-4 ile aradaki farkı kapatıyor