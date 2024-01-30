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    Anlık Bildirim

    Meta, Code Llama 70B ile GPT-4 ile aradaki farkı kapatıyor

    Code Llama 70B, Meta'nın önceki modellerine göre daha büyük programlama dizeleri oluşturabilirken hata ayıklama da yapabiliyor. Aktarılanlara göre Code Llama 70B ile GPT-4 ile aradaki fark kapanıyor.

    Code Llama araçları ağustos ayında piyasaya sürülmüştü ve Meta, hem araştırma hem de ticari kullanım için bunları ücretsiz tutmuştu. Şimdi ise Meta'nın kod üreten yapay zeka modeline yaptığı son güncelleme olan Code Llama 70B, şimdiye kadarki en büyük ve en iyi performans gösteren model olma özelliğini taşıyor.

    Meta, GPT-4 ile olan farkı kapatıyor

    Meta, Code Llama 70B ile GPT-4 ile aradaki farkı kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yapay zeka blogundaki bir gönderiye göre, Code Llama 70B önceki sürümlerden daha fazla sorguyu işleyebiliyor, bu da geliştiricilerin programlama sırasında onu daha fazla istemle besleyebileceği ve daha doğru olabileceği anlamına geliyor. Code Llama 70B, HumanEval kıyaslamasında yüzde 53 doğruluk oranı elde ederek GPT-3.5'in yüzde 48.1'inden daha iyi bir performans gösteriyor. Öte yandan OpenAI tarafından geliştirilen ve ChatGPT'de kullanılan GPT-4 için belirtilen yüzde 67'lik doğruluk oranının halen gerisinde, fakat fark kapanıyor.

    Llama 2 üzerine inşa edilen Code Llama, geliştiricilerin komutlardan kod dizileri oluşturmasına ve kodlarda hata ayıklamaya yardımcı oluyor. Meta geçtiğimiz sonbaharda eş zamanlı olarak, belirli kodlama dillerine odaklanan Code Llama - Python ve Code Llama - Instruct adlı iki Code Llama aracını daha piyasaya sürmüştü. Code Llama 70B, bu üç versiyonda da halen ücretsiz durumda.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/29/24055011/meta-llama2-code-generator-generative-ai https://ai.meta.com/blog/code-llama-large-language-model-coding/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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