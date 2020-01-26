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    İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor

    Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bir iddiaya göre OPPO'nun yılın bu çeyreğinde tanıtacağı akıllı saati elektrokardiyografi ölçümü yapabiliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor
    Popülaritesi gün geçtikçe artan ve ülkemizde de kısa sürede geniş bir alıcı kitlesine ulaşmayı başarmış Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, bu yıl içerisinde ilk akıllı saatini tanıtacağını aylar öncesinden açıklamıştı.
    Daha sonraları OPPO, akıllı saatinin 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddialarını da doğrulamıştı ve bu önümüzdeki iki ay içerisinde cihazın görücüye çıkacağı manasına geliyor.
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    Cihazın tıpkı Xiaomi Mi Watch'unki gibi dikdörtgen / kare şeklinde bir kadrana sahip olacağını zaten biliyorduk. Geçtiğimiz yıl OPPO’nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, bir Weibo paylaşımında "dikdörtgen kadranlı akıllı saatlerin dairesel kadranlılardan çok daha iyi olduğunu çünkü ekrana çok daha fazla imgenin sığabildiğini ve bu bakımdan daha işlevsel olduklarını" dile getirmişti. Ancak yine de geleneksel saatler gibi göründükleri için dairesel kadranlı akıllı saatlerin daha estetik gözüktüklerini itiraf etmişti.
    Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bir iddiaya göre OPPO'nun akıllı saati EKG ölçümü de yapabiliyor.
    Elektrokardiyografi ölçümü son yıllarda akıllı saatlerde görmeye başladığımız. gelişmiş bir medikal teknoloji. Sıradan kalp hızı ölçümünden çok daha detaylı sonuçlar veren ve pek çok kalp hastalığının teşhisinde hayati önem taşıyan bu teknolojiyi ilk kez 2018 yılında Apple Watch 4 serisinde görmüştük.
    İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor
     
    Dahili EKG teknolojisine sahip diğer akıllı saatler arasında ise Samsung Galaxy Active 2, Withings Move ECG ve Amazfit Verge 2 yer alıyor. Eğer iddialar doğru ise OPPO'nun akıllı saati de EKG ölçümü yapabilen sayılı akıllı saatler arasında yerini alacak.
    Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok ancak OPPO'nun yine bu çeyrekte tanıtacağı Find X2 ile birlikte tanıtılması oldukça olağan.

    https://www.gizmochina.com/2020/01/26/oppos-smartwatch-will-have-ecg-function/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alemburda34 2 sa.
    Tansiyon ve şekeri ölçse valla peynir ekmek gibi satarlar.
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    DenzeL_28 1 sa. alemburda34
    Şekeri ölçebilmesi için deri içinden sıvı yada kan alması gerekiyor. Alt kısmında küçük bir iğneli yapı olursa her ölçümde deriye gir çık yapması gerekecek bu konuda da çalışmalar var ama böyle bir yapıdada bu sefer bu iğneli uç kısmının sterilliği her kullanımda sorgulanacak bunada çözüm bulunması gerekiyor.
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    a_y_k_u_t 3 sa.
    Ekg denilmesine acıyorum ya. Çoğu sağlık personeli gözüyle gülüyodur eminim.
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    Elektrikliarabasever 56 dk. a_y_k_u_t
    Youtube da doktorların görüşü var bakabilirsiniz bence önceden uyarı vermesi bakımından gayet iyi bir özellik...
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    Barış Manço 4 sa.
    İnandırıcı gelmedi.
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    interwap 4 sa.
    Asus'un da EKG li saati olması lazım.
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    estrofem 4 sa.
    Piyasada satılan nabız ölçen akıllı saatler var. Gear gibi. Bu saat daha gelişmiş olacak anladığım kadarıyla.
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