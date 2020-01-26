İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor

Popülaritesi gün geçtikçe artan ve ülkemizde de kısa sürede geniş bir alıcı kitlesine ulaşmayı başarmış Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, bu yıl içerisinde ilk akıllı saatini tanıtacağını aylar öncesinden açıklamıştı.

Daha sonraları OPPO, akıllı saatinin 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddialarını da doğrulamıştı ve bu önümüzdeki iki ay içerisinde cihazın görücüye çıkacağı manasına geliyor.

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Cihazın tıpkı Xiaomi Mi Watch'unki gibi dikdörtgen / kare şeklinde bir kadrana sahip olacağını zaten biliyorduk. Geçtiğimiz yıl OPPO’nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, bir Weibo paylaşımında "dikdörtgen kadranlı akıllı saatlerin dairesel kadranlılardan çok daha iyi olduğunu çünkü ekrana çok daha fazla imgenin sığabildiğini ve bu bakımdan daha işlevsel olduklarını" dile getirmişti. Ancak yine de geleneksel saatler gibi göründükleri için dairesel kadranlı akıllı saatlerin daha estetik gözüktüklerini itiraf etmişti.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bir iddiaya göre OPPO'nun akıllı saati EKG ölçümü de yapabiliyor.

Elektrokardiyografi ölçümü son yıllarda akıllı saatlerde görmeye başladığımız. gelişmiş bir medikal teknoloji. Sıradan kalp hızı ölçümünden çok daha detaylı sonuçlar veren ve pek çok kalp hastalığının teşhisinde hayati önem taşıyan bu teknolojiyi ilk kez 2018 yılında Apple Watch 4 serisinde görmüştük.

Dahili EKG teknolojisine sahip diğer akıllı saatler arasında ise Samsung Galaxy Active 2, Withings Move ECG ve Amazfit Verge 2 yer alıyor. Eğer iddialar doğru ise OPPO'nun akıllı saati de EKG ölçümü yapabilen sayılı akıllı saatler arasında yerini alacak.

https://www.gizmochina.com/2020/01/26/oppos-smartwatch-will-have-ecg-function/

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Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok ancak'nun yine bu çeyrekte tanıtacağıile birlikte tanıtılması oldukça olağan.