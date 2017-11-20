İkinci elde bir ilk: Araç yenileyen kredi fırsatı

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İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenlere farklı kredi çözümleri sunan Otoshops “Yenileyen Kredi” kampanyasını kullanıma sundu. Yenileyen Kredi kampanyası sayesinde hem kiralar gibi düşük taksitlerle hem de iki elde satış garantili araç sahibi olabilirsiniz.

Otoshops, ikinci el pazarına getirdiği 2 yıla kadar garanti uygulaması, beğenmezseniz 7 günde değişim imkanı ve nakit alım çözümlerine bir yenisini daha kattı. Yenileyen Kredi ile kredi taksiti biten müşterisinin aracına geri alım garantisi veriyor.

Yenileyen Kredi’de kredinin büyük bölümü balon ödeme olarak son takside bırakılıyor. Otoshops tarafından, kredi vadesi ve tahmini kilometreye göre araç için müşteriye geri alım fiyatı veriliyor. Kredinin son taksiti geldiğinde Otoshops, aracı güncel ikinci el alım fiyatından geri alıyor ve son taksiti kapatıyor. Aradaki farkı ise Yenileyen Kredi ile Otoshops’tan alınacak yeni otomobilin peşinatına sayıyor. Böylelikle kullanırken düşük taksitlerle ödediğiniz aracı, kredinizin taksiti kalmasına rağmen piyasa değerine satıp yeni araca kolaylıkla satabiliyorsunuz.

Yenileyen Kredi kampanyası, Türkiye genelindeki tüm Otoshops yetkili satıcılarında geçerli.