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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir

    Teknoloji üreticilerinden Motorola, ikinci nesil Moto Razr modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin Afrika genel müdürü Thibault Dousson cihazın Eylül ayında geleceğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir
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    Şirketin ilk telefonu Motorola Razr (2019) diğer katlanabilir akıllı telefon modellerinde olduğu gibi birçok eleştirinin hedefi olmuştu. Şimdi ise Moto, katlanabilir akıllı telefonun halefini yakın bir tarihte duyurmayı planlıyor.

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    Eylül ayında tanıtılması planlanıyor

    Motorola'nın üst kuruluşu olan Lenovo'nun Güney Afrika genel müdürü Thibault Dousson, 20 Mayıs'ta Reframed Tech podcast'inde yer aldı ve konuyla ilgili olarak: "Yeni bir nesil geliyor. Eylül ayında bir tane var." ifadelerini kullandı. Motorola'nın yeni cihazda aynı tasarım dilini kullanıp kullanmayacağı ve ikinci katlanabilir akıllı telefonu için farklı bir isimlendirme tercih edip etmeyeceği ise akıllara gelen ilk iki soru.

    İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir
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    Motorola Razr (2019) benzersiz bir katlanabilir tasarım ve nostalji faktörü getirse de; orta seviye özellikler, ekran / tasarım sorunları ve yüksek fiyatı da cihazın önemli handikapları arasındaydı. Yeni modelle birlikte bu sorunların ne denli ortadan kaldırılacağını şimdiden kestirmek zor ancak Motorola'nın ilk versiyona göre birçok ders çıkaracağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihazla ilgili diğer detayların ise önümüzdeki haftalarda gün yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/motorola-razr-second-generation-foldable-leaked-by-company-official-expected-to-launch-in-september-2233308 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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