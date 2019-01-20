İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu

Hafta sonu Arizona, Scottsdale'deki Barrett-Jackson Müzayedesi'nde iki yeni spor otomobilin ilk üretim versiyonları açık artırmaya çıkarıldı. Bunlardan biri 1.1 milyon dolara giden 2019 Ford Mustang Shelby GT500, diğeri ise 2.1 milyon dolara alıcı bulan 2019 Toyota Supra modeliydi.

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Beşinci nesil 2019 Toyota Supra yalnızca birkaç gün önce Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Üretim bandından inen ilk otomobilin anahtarı ise şanslı birinin oldu. Tıpkı GT500 gibi, Supra'nın satışından elde edilen tün gelir hayır kurumuna bağışlandı. Otomobilin parası Amerikan Kalp Birliği ve Bob Woodruff Vakfı'na aktarılacak.

"Direksiyonuna geçmeyi hayal ediyorlar"

Toyota Motor Kuzey Amerika'nın satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Bob Carter “Bu akşam Barrett Jackson'da üretilen ilk 2019 GR Supra sahibini buldu. Spor otomobil meraklıları yepyeni bir Supra'nın direksiyonuna geçmeyi hayal ediyorlar; ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürmenin bir parçası olduğumuz için mutluyuz” dedi.