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İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu

Kısa süre önce Detroit Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtılan 2019 Toyota Supra'nın ilk üretim versiyonu Barrett-Jackson müzayedesinde açık artırmaya çıkarıldı. Otomobil tam 2.1 milyon dolara satıldı.
4 ay
7,7b
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49
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hafta sonu Arizona, Scottsdale'deki Barrett-Jackson Müzayedesi'nde iki yeni spor otomobilin ilk üretim versiyonları açık artırmaya çıkarıldı. Bunlardan biri 1.1 milyon dolara giden 2019 Ford Mustang Shelby GT500, diğeri ise 2.1 milyon dolara alıcı bulan 2019 Toyota Supra modeliydi.
Ayrıca Bkz. "2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Beşinci nesil 2019 Toyota Supra yalnızca birkaç gün önce Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Üretim bandından inen ilk otomobilin anahtarı ise şanslı birinin oldu. Tıpkı GT500 gibi, Supra'nın satışından elde edilen tün gelir hayır kurumuna bağışlandı. Otomobilin parası Amerikan Kalp Birliği ve Bob Woodruff Vakfı'na aktarılacak.

"Direksiyonuna geçmeyi hayal ediyorlar"

Toyota Motor Kuzey Amerika'nın satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Bob CarterBu akşam Barrett Jackson'da üretilen ilk 2019 GR Supra sahibini buldu. Spor otomobil meraklıları yepyeni bir Supra'nın direksiyonuna geçmeyi hayal ediyorlar; ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürmenin bir parçası olduğumuz için mutluyuz” dedi.

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DjiNN 4 ay en beğenilen
Şu araçları eski modellerine göre çirkinleştirmek zorundalar mı?
4 Yanıt Yanıtla +34
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spinattimyalnizliga 4 ay
2.1 milyon vereceksem eğer, şundan ürettirip alırdım.
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1 Yanıt Yanıtla +23
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V4LKyR 4 ay DjiNN
Aksine, ben de bayağı beğendim. Ne yapacağız şimdi?
2 Yanıt Yanıtla +19
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orcnd 3 ay
çirkin olması sorun değil zira japonlar genelde çirkin olur.
fakat z4 ile bu kadar ortak olması şüphe uyandırıyor.
bmw nerede bitiyor toyota nerede başlıyor anlamak zor.
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DH Misafiri 3 ay
Eğer o parayı vereceksem efsane kasa Supra'ya veririm asla yenisine vermezdim. Toyota, iyi marka ama sağolsun Supra efsanesini bitirmiş durumda bir marka bir efsanesini nasıl bitirir bunu gördük toyota sayesinde
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Adana Usülü kola 4 ay
Ne Gerek Var 2019 Z4 Alırım
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yasinkrz 4 ay
Eskisinin daha güzel olduğunu düşünen tek ben değilim galiba.
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Erasmus78 4 ay
Böyle bir param olsa Supra 4'ün duruyorsa 1 nolu aracını alırdım. Muhtemelen Toyota müzesindedir.
Bu arabada Toyota olan tek şey tasarım herhalde. Motor, şanzıman, yürüyen aksam hatta çok emin olmamakla birlik platform falan hepsi BMW! Supra 4 ün kemikleri sızlıyordur bence
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Suzuyâ 4 ay
Tasarımı falan bi nebze kabul edilebilir belki ama o motor ve dişli kombini ihanet noktası olmuş. Koskoca TOYOTA sın sen yapsana kendi kombinini.
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cıyanogen 4 ay
bu kasaya ilk 2jz swap yapacak arkadaşı sabırsızlıkla bekliyorum
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Ac1DBuRN 4 ay
Otomobil tutkunu ve az da olsa otomobili kabugu ile degil altindaki motor, teknoloji ve verdigi hisle degerlendirebilen, kitabi sadece kapagi ile degerlendirmeyenler bilir ki (tabiki dis gorunusu onemli ama Supra icin bundan daha onemli birsey var) "2JZ" gibi bir motor ile gelmedikten sonra bir kac yil sonra bu kasasi unutulur. Umit ederdim ki o motoru olumsuz yapan genlerini koruyup gunumuz teknolojileri ile biraz daha performansli bir sekilde uretseydiler, simdi kimse sekli semalini konusuyor olmazdi.
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DH Misafiri 4 ay
para b*k gibi olunca ortaya bu tur haberler cikiyor iste :)
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Gt95 4 ay
biz bunu anca Gt 2019 da süreriz
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